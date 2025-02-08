На высоте 365 метров. Рассказываем, как попасть на самую высокую в Европе видовую площадку

Гостям обещают незабываемые ощущения Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»











Общественные пространства «Лахта Центра», включая самую высокую в Европе видовую площадку, открываются для горожан и гостей Петербурга: билеты на экскурсии уже продаются на сайте небоскреба. «Фонтанка» рассказывает, что увидят посетители, которые поднимутся на головокружительную высоту.

Какие пространства «Лахта Центра» открылись для посетителей

Для посетителей стали доступны общественные пространства 3-го и 4-го этажей «Лахта Центра», а также две обзорные площадки — на 83-м этаже (345 метров) и 86-м этаже (365 метров). Вторая является самой высокой в Европе. Посещение доступно только в составе экскурсионных групп, индивидуальный визит организаторы пока не предлагают.

Как попасть на экскурсию в «Лахта Центр»?

Посетителей будут пускать по билетам, которые можно купить только на сайте «Лахта Центра» на определенную дату и время. На месте приобрести билет нельзя. Никакие другие сайты билеты не продают, поэтому остерегайтесь мошенников.

Экскурсии стартуют каждые полчаса с 10:30 до 18:00, впоследствии их число планируют увеличить. На каждый слот продается 15 билетов.

Сколько стоит билет на экскурсию в «Лахта Центр»?

Стоимость билета составляет 1700 рублей в выходные и 1500 рублей в будние дни, но действует скидка для льготных категорий.

Купить билет можно только после регистрации на сайте. Действует ограничение — не более пяти билетов в одни руки.

Билет будет действителен только в указанную дату и время, копировать и перепродавать его запрещено. С собой просят иметь паспорт, а также документ, подтверждающий льготу.

Где начинается и как проходит экскурсия?

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Экскурсия длится примерно полтора часа. Она начинается на третьем этаже небоскреба, сразу после турникетов. Посетителям выдают приемник с наушником, так что можно отходить от гида, чтобы сделать фото, продолжая при этом слушать рассказ.

Попасть к месту старта можно через вход № 13. Он находится со стороны Высотной улицы. Посетителям нужно подняться по стилобату прямо к небоскребу либо войти через вход № 1 в арку, подняться на второй этаж на лифте или по спиральной лестнице, выйти через вход № 12, пройти несколько метров по улице до входа № 13. После досмотра можно оставить вещи в гардеробе и посетить туалет.

Как устроены общественные пространства «Лахта Центра»?

На 3-м этаже небоскреба можно рассмотреть макет, где компанию 462-метровой башне составляют две высотки будущего — 703 и 555 метров. Гид расскажет о том, почему ансамбль в Лахте идеально укладывается в замысел Петра I. Поднимаясь по лестнице на 4-й этаж, можно полюбоваться стенами, украшенными мозаиками из белого мрамора и плавными изгибами линий, напоминающих волны. Из панорамного окна открывается вид на Финский залив и чугунную часовню Святого Петра, которая по совместительству является маяком.

Как подняться на смотровую площадку «Лахта Центра»?

На первый уровень смотровой площадки — 83-й этаж — скоростной лифт доставит всего за минуту с небольшим. Несмотря на приличную скорость, подъем довольно плавный, но будьте готовы к тому, что будет закладывать уши. Кабина не прозрачная, но на стене размещена мультимедийная панель с видом, открывающимся с высотки.

На смотровую площадку можно подняться и пешком — это займет у обычного человека примерно два часа. Для посетителей эта опция недоступна. Но небоскреб устраивает вертикальные забеги, предлагая спортсменам посоревноваться в скоростном восхождении.

С 83-го на 86-й этаж доставляет уже застекленный лифт. По мере подъема в этой футуристической капсуле можно наблюдать, как земля еще сильнее отдаляется, а облака становятся ближе.

Что можно увидеть со смотровых площадок «Лахта Центра»?

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Из окон 83-го этажа открывается вид на флагштоки, Парк 300-летия и стадион «Газпром Арена», также можно рассмотреть дельту Невы и намыв Васильевского острова. В ясную погоду можно увидеть и шпиль Петропавловской крепости. С другой стороны открываются панорамы Приморского района и озера Лахтинский Разлив. Также можно полюбоваться на просторы Финского залива. Экскурсовод покажет, где именно будут стоять две новые башни, а также откуда привезли Гром-камень, ставший пьедесталом для Медного всадника. В ясную погоду лучше взять с собой темные очки — на большой высоте солнце ощущается гораздо ярче, чем с земли.

Фотографии возле панорамных окон лучше снимать на площадке 83-го этажа. Из-за особенностей конструкции подойти вплотную к стеклу на 86-м этаже получится не везде. Зато там установлена подзорная труба, через которую можно понаблюдать за людьми, прогуливающимися по Финскому заливу. Также на смотровой площадке 86-го этажа работает пункт «Почты России». Каждый посетитель экскурсии может выбрать и бесплатно отправить одну открытку с высоты 365 метров.

Что расскажут на экскурсии?

Из экскурсии посетители узнают о многочисленных рекордах (самый высокий в Европе, самый северный в мире и т. д.), наградах «Лахта Центра», а также о нестандартных инженерных архитектурных решениях и инновациях, использованных в ходе строительства.

Гид объяснит, как функционирует и обслуживается это уникальное здание. Например, где спрятана подсветка, которая в Новый год превратила «Лахта Центр» в самую большую елку, как моют стеклянный фасад, общая площадь которого сопоставима с площадью Невского проспекта, как понять, что вы находитесь в шпиле башни (спойлер: обратите внимание на колонны), и почему верхнюю часть шпиля оставили незастекленной, а также где прячется фигура ангела — копия скульптуры Александровской колонны.

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А что с рестораном в «Лахта Центре»?

В кабине лифта помимо кнопки «83-й этаж» есть кнопка «75-й этаж». Именно на этом уровне должен появиться видовой ресторан. Но к моменту старта экскурсий он работать не будет. В других общественных пространствах башни питание пока также не предусмотрено, однако подкрепиться можно в арке — на втором этаже рядом со входом № 12 работает кофейня.

Как будут развиваться общественные пространства «Лахта Центра»?