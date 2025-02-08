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Страна и мир истории «Столкнулся с откровенным пренебрежением»: итальянец переехал в Россию, но миграционная служба вынудила его вернуться

«Столкнулся с откровенным пренебрежением»: итальянец переехал в Россию, но миграционная служба вынудила его вернуться

Херберт Сенонер женат на россиянке и намерен бороться за свое будущее

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На фото&nbsp;— Херберт в Челябинске | Источник: предоставлено героем публикацииНа фото&nbsp;— Херберт в Челябинске | Источник: предоставлено героем публикации

На фото — Херберт в Челябинске

Источник:

Гражданин Италии Херберт Сенонер обратился к нашим коллегам из 74.RU, когда на Южном Урале начались облавы на начальников миграционок. В течение дня за взятки задержали руководителей райотдела из Челябинска и его города-спутника Копейска. Херберт сам около года прожил в Копейске, но прошлым летом суд обязал его вернуться на родину, что, по мнению европейца, было несправедливо. Разбираемся в запутанной истории.

«Это, вероятно, из-за того, что я не предлагал взяток»

Херберту 69 лет, долгое время он жил в итальянской коммуне Сельва-ди-Валь-Гардена. В 2021-м познакомился в интернете с россиянкой из Копейска. Дружба переросла в чувства, и в 2023-м пара сыграла свадьбу.

Херберт всегда интересовался российской культурой, поэтому решил переехать в город своей возлюбленной и купил в Копейске квартиру. Благодаря официальному браку он получил разрешение на пребывание в России. Русский язык итальянец выучил, как он сам говорит, на 60 процентов.

— Местные жители проявили себя как добрые, отзывчивые и общительные люди. Меня всегда восхищала доброжелательность и гостеприимство российских людей, их теплота и открытость, — отметил Херберт.

Проблемы, по его словам, были только в общении с миграционными структурами.

— При подаче документов на продление моего пребывания я столкнулся с откровенным пренебрежением и бюрократическими препонами. Теперь понимаю, что это, вероятно, из-за того, что я не предлагал взяток. Мне не предоставляли необходимую информацию. В результате, по их мнению, я допустил «просрочку» в продлении на один день (поскольку в последний доступный для продления день офис был закрыт), и меня депортировали. Это стало шоком для моих друзей и особенно для моей супруги, — рассказал итальянец.

Он заверил, что сотрудники миграционного отдела не объяснили правил продления разрешения на проживание. По его словам, представители структуры заставили его подписать документ на русском языке, который он понимает недостаточно хорошо.

Херберту аннулировали разрешение на временное проживание в России. Решение от 26 июля 2024 года подписано врио начальника управления по вопросам миграции Копейска Яной Голдыбаевой (есть в распоряжении 74.RU). После этого, как заверил Херберт, он девять дней провел в центре временного содержания иностранных граждан. Затем был вынужден отправиться на родину, а его супруга осталась в Копейске.

«Он считает, что к нему могли бы помягче отнестись»

Херберт нанял в Челябинске адвоката, чтобы обжаловать решение.

— Это не депортация. Летом ему аннулировали временное разрешение на пребывание в России и установили срок, когда он добровольно должен покинуть страну, — объяснил юрист.

По его словам, итальянца два раза привлекли к административной ответственности, что и стало причиной для аннулирования разрешения.

— У властей в таком случае есть основания для выдворения, либо депортации, либо варианта Херберта, когда устанавливается срок на добровольный выезд за границу. Он в первый раз не встал на миграционный учет, потом во второй раз. Были на то свои причины. <…> Просто он что-то не понимает в российском законодательстве, ему кажется, что он всё правильно делал, но это не так. Он считает, что к нему могли бы помягче отнестись, но у нас нет такого понятия в законе, — подчеркнул юрист.

При этом решение миграционной службы можно оспорить, что адвокат и сделал в середине января.

— Единственное, что прокуратура оспаривает решение. Мы ждем вступления в законную силу решения суда. На его основании Херберт сможет вернуться в Россию, — сказал адвокат.

По его мнению, если Херберт захочет в будущем получить российское гражданство, у него могут возникнуть сложности из-за административных дел. Но в целом шансы есть.

— Он женат, у него в собственности есть жилье на территории России, он налоговый резидент, у него есть счета в российских банках. Там уже миграционное управление примет решение. Но миграционное законодательство сейчас ужесточено, получить гражданство непросто, — заключил адвокат.

В ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту 74.RU подтвердили, что Херберта за год дважды привлекали к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. За это аннулируется разрешение на временное проживание. По той же причине иностранцу сейчас нельзя приехать в Россию.

При этом в полиции отметили, что всё еще можно исправить, и закон предполагает его возвращение.

— Решение о неразрешении въезда может быть обжаловано в судебном порядке, — заключили в ГУ МВД региона.

ПО ТЕМЕ
Итальянец Миграционное законодательство Разрешение на проживание Муж-иностранец Депортация
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