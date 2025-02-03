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Страна и мир обзор В Москве мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал выбросить из окна младенца: новости 3 февраля

В Москве мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал выбросить из окна младенца: новости 3 февраля

Что произошло за сутки

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3 комментария
Мужчину в Москве задержали | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМужчину в Москве задержали | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Мужчину в Москве задержали

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 февраля.

ЧП в Москве

Москвич забаррикадировался в квартире и начал угрожать, что выбросит из окна младенца. Речь шла о годовалом ребенке его сожительницы.

— Мужчина, предварительно, под наркотиками. На место едут экстренные службы, — писал телеграм-канал SHOT.

Очевидцы уговаривали мужчину не вредить младенцу и не выбрасывать его. К счастью, им удалось отвлечь мужчину этими разговорами до приезда полиции. Полицейские задержали его, предварительно, ребенок не пострадал.

В Белгородской области двое человек пострадали после атаки БПЛА

Белгородская область подверглась атакам ВСУ. Ранены два мирных жителя.

— В хуторе Церковном в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще один беспилотник атаковал частный дом в поселке Дубовое.

Последствия атаки на Белгородскую область | Источник: Настоящий Гладков / Telegram Последствия атаки на Белгородскую область | Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Последствия атаки на Белгородскую область

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Ночью же прошла массированная атака. Над территорией России сбили 70 дронов. Из-за этого возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе, а также во многих регионах пришлось временно закрыть аэропорты.

SHAMAN поцеловал Мизулину

Сегодня SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поцеловались на глазах у толпы детей. Они были на концерте в московской школе № 1409.

Довольно интимная сцена произошла в актовом зале. Школьники начали кричать: «Горько!» SHAMAN не стал противоречить публике и прильнул к Мизулиной. Правда, точно ли был поцелуй, сказать сложно. Они прикрыли губы руками, но после пара выглядела очень смущенно.

Дети кричали: «Горько!»

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В Москве произошел взрыв в жилом доме

Утром в подъезде ЖК «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. В результате погибли двое человек, еще несколько пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Одним из погибших оказался основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Предварительно, взрыв был организован с целью его убийства. Подробнее о самом Саркисяне можно почитать в отдельном материале.

Что известно о взрыве в элитном московском ЖК

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Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском исполнителя. Жителей дома направили в пункты временного размещения. В этом ЖК проживает множество российских звезд.

Пожар на ВДНХ

На территории ВДНХ произошел пожар. Возгорание произошло в павильоне № 58 на первом этаже, где находится музей славянской письменности «Слово».

Очевидцы успели заснять пожар

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На кадрах, которые опубликовали очевидцы, заметно, что пламя охватило первый этаж. Столб черного дыма был виден за несколько километров от места происшествия. Пожар успел достигнуть площади 20 квадратных метров. Сотрудники павильона вовремя покинули здание без посторонней помощи. Сведений о пострадавших нет.

В Подмосковье спасли целую стаю минипигов

В подмосковной Балашихе произошел пожар в многоквартирном доме. В полыхающей квартире оказалось целое семейство минипигов.

Хрюшки послушно эвакуировались из дома

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Сотрудники МЧС прибыли на вызов, вскрыли дверь и оттуда ринулись прочь декоративные свинки. Их разведением занимается хозяйка жилья. В самой квартире спасатели нашли еще нескольких поросят. Они надышались дымом, но выжили.

Директора гостиницы на Камчатке застрелили на рабочем месте

В Петропавловске-Камчатском в гостинице «Петропавловск» застрелили 45-летнего генерального директора Руслана Кузнецова в своем служебном кабинете.

Подозреваемым оказался 67-летний соучредитель гостиничного комплекса. Он выстрелил коллеге в голову и вызвал полицию. По предварительным данным, мужчина пошел на этот шаг из-за личной неприязни, а также возникшего конфликта по вопросу организации и финансовой деятельности.

Стрелявшего задержали, он не сопротивлялся. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

На пляжах Анапы нашли вещество, вызывающее рак

На загрязненном грунте Черного моря нашли бензапирен. Это канцероген, который вызывает рак. Об этом сообщил научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, его норма превышена более, чем в 20 раз.

— Пробы грунта, взятого с очищенных от мазута берегов Анапы, показали, что в нем предельно допустимая концентрация самого опасного канцерогена — бензапирена — превышена в 22,5 раза, — сказал Виктор Данилов-Данильян. В беседе с MK.RU. Анализ проводили сотрудники НИПИ с участием Всероссийского общества охраны природы.

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Комментарии
3
Гость
52 минуты
Сегодня день когда Иван Страшный ввёл опричнину и потекли реки кроvи и слёз по земле русской, опричникам как карателям запрещалось общаться с народом и есть вместе, селили их тоже отдельно, правда очень напоминает?
Гость
46 минут
напоминает всё последние дни Помпеи
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