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Страна и мир Покушение на Путина, четыре авиакатастрофы и повышение пенсий: главные события недели

Покушение на Путина, четыре авиакатастрофы и повышение пенсий: главные события недели

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3 комментария
На этой неделе случилось сразу четыре авиакатастрофы | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНа этой неделе случилось сразу четыре авиакатастрофы | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

На этой неделе случилось сразу четыре авиакатастрофы

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

Повышение выплат

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных соцпособий и выплат. Многие из них касаются поддержки семей. Например, до 690,3 тысячи рублей поднимут материнский капитал за рождение первого ребенка, а за второго и последующих — 912,2 тысячи рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка тоже вырастет до 26,9 тысячи рублей.

Кроме того, ежегодно начнут индексировать ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы (раньше такие суммы были фиксированными).

Изменения коснулись и пенсионеров. В России проиндексируют ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп. Еще увеличение затронет страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Доплату за январь пенсионерам перечислят в феврале.

Авиакатастрофы

Немало произошло и трагических событий на этой неделе. 28 января воздушное судно полностью сгорело в аэропорту Южной Кореи. Когда самолет вспыхнул, в нем находилось 176 человек. К счастью, всем удалось спастись — пассажиры и персонал эвакуировались из самолета по надувным трапам.

Пожар возник в хвостовой части салона

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На следующий день крушение самолета произошло неподалеку от нефтяного месторождения Юнити в Африке. В результате трагедии 18 человек погибли, среди них пилоты. Всего на борту находился 21 пассажир, включая трех членов экипажа. Трое выживших в критическом состоянии.

В США 30 января рухнул в реку Потомак самолет после столкновения с военным вертолетом. В авиакатастрофе есть погибшие и пострадавшие. На борту было 64 человека: 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Момент крушения попал на видео

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В военном вертолете Sikorsky H-60 было трое военнослужащих, сообщает Reuters. Он принадлежал Сухопутным войскам США и во время катастрофы совершал тренировочный полет. В результате столкновения никто не выжил.

При этом причастность криминальных или террористических организаций к крушению самолета не рассматривают, рассказал NBC высокопоставленный сотрудник ФБР.

Очевидцев очень напугало увиденное

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Еще один самолет американской компании Jet Rescue Air Ambulance потерпел крушение в штате Филадельфия. На борту было шесть человек, все погибли. По предварительной информации, к катастрофе мог привести взрыв кислородных баллонов в салоне воздушного лайнера.

Крушение самолета попало на камеры по всему городу

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Во время крушения борт протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. Из-за падения самолета взорвался газопровод, что привело к серии пожаров в жилом секторе.

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Покушение на Путина

Американский журналист Такер Карлсон дал интервью журналисту Мэтту Таибби, в котором заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена готовила покушение на президента России Владимира Путина. Также он обвинил бывшего госсекретаря Энтони Блинкена в стремлении к войне, назвав действия «безумием».

Однако свои заявления журналист не подкрепил никакими фактами. Но председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что к таким новостям следует относиться серьезно, так как ни сам Байден, ни Блинкен не опровергли сказанное Карлсоном.

— Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик призвал все международные институты обратить внимание на эту ситуацию, так как она должна стать основанием для разбирательства. Кроме того, Володин направил обращение Конгрессу США.

Взломы аккаунтов россиян в WhatsApp

Россияне массово жалуются на взломы их аккаунтов в WhatsApp, где от имени граждан рассылают просьбы одолжить деньги. Эксперты отмечают, что взломать мессенджер сложно и для этого обычно требуется физический доступ к смартфону или перевыпуск сим-карты.

Киберпреступники могут подключиться через веб-версию для спам-рассылки. Многие используют WhatsApp на компьютере, подключая смартфон по QR-коду, мошенники проникают на рабочую станцию через удаленный доступ.

Россиянам рекомендуют завершать все сессии на компьютере после работы и не оставлять лазейку для мошенников. Также важно заново войти в аккаунт по номеру телефона, чтобы мошенники потеряли доступ к списку контактов, и предупредить близких о взломе.

Для дополнительной безопасности лучше подключить двухфакторную идентификацию и регулярно проверять подключения через функцию «Связанные устройства». При продаже или передаче телефона важно удалить все данные.

Очередной сбой Рунета

На этой неделе в России случился очередной массовый сбой в работе операторов связи, особенно Ростелекома. Пользователи жаловались на неработающий домашний интернет и телевидение, особенно из Чувашии, Нижегородской, Мурманской и Ульяновской областей.

Также наблюдались проблемы с работой сайта «Почты России», пользователи не могли зайти на ресурс, чтобы отследить посылки.

В Анталье массово закрывают отели после пожаров, а в Индии распространяется неизвестная болезнь

В турецком городе Анталья переживают за безопасность туристов и поэтому опечатали не менее 50 отелей после проверок. Их организовали после двух крупных пожаров в других гостиницах.

Пламя быстро охватило всё здание

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Сейчас на курорте тщательно проверяют объекты, которые не соответствуют всем требованиям. Многие из них временно закрыли. Также планируют опечатать отели-нарушители в Стамбуле.

Как отмечает турецкий новостной сайт Haber7, губернаторам более 80 провинций уже направили письма касательно отелей, которые не имеют сертификата туристической деятельности и работают незарегистрированными. Издание уточняет, что о решении закрыть 50 отелей был уведомлен муниципалитет Муратпаша — район в провинции Анталья.

А вот в Индии обеспокоены вспышкой неизвестного заболевания. Ситуацию на контроль уже взял Роспотребнадзор России. Специалисты отмечают, что среди симптомов заболевания наблюдается лихорадка, тошнота, слабость. Кроме того, у всех умерших в Индии отмечен отек мозга.

Ведомство проводит активный мониторинг заболеваний неизвестной этиологии, а также отслеживает граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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Авиакатастрофа Туризм Крушение Вирус Рунет Сбой Мошенники
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Комментарии
3
rodynamoya
21 минута
Джо Байден готовил покушение --конечно скажешь, если на счет переведут 3 млн$
Гость
43 минуты
Вельзевул или Воландемор живее всех живых
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