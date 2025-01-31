НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 758мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Сбили пять беспилотников
Новый тест на туберкулез
Новые автобусы
Как отдохнуть зимой по-русски
Вернули популярную электричку
Рухнули куски фасада
Продают легендарный бар
Сбой в работе операторов связи
Влетел в авто на аварийке
Погода февраля
Страна и мир Судно с россиянами на борту задержали в Норвегии. Людей подозревают в диверсии: новости 31 января

Судно с россиянами на борту задержали в Норвегии. Людей подозревают в диверсии: новости 31 января

Что произошло за сутки

217
1 комментарий
Весь экипаж состоит из граждан России, но само судно принадлежит норвежской фирме | Источник: VGВесь экипаж состоит из граждан России, но само судно принадлежит норвежской фирме | Источник: VG

Весь экипаж состоит из граждан России, но само судно принадлежит норвежской фирме

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 января.

В Москве загорелся нелегальный хостел

Утром, около 5:30 утра в Москве загорелось здание бывшего машиностроительного завода имени В. В. Чернышева. Сейчас там располагается нелегальный хостел. Оттуда эвакуировали 300 человек, сообщили в МЧС.

Огонь охватил 2000 квадратных метров, частично обрушилась кровля. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В небо поднимались большие клубы черного дыма

Источник:

— Предварительно установлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки в потолочном пространстве, — рассказали в ведомстве.

Ликвидировать огонь у пожарных не получается несколько часов. Для тушения они даже привлекли вертолет.

Мужчина устроил стрельбу с балкона в Подмосковье

В подмосковных Химках мужчина в камуфляжной одежде вышел на балкон и открыл стрельбу. Дом, где он находился, расположен неподалеку от школы.

Мужчину удалось быстро задержать

Источник:

Очевидцы вызвали полицию, стрелка задержали. Им оказался 33-летний житель Пензенской области. Предмет, похожий на пистолет, изъяли. Сотрудники МВД начали проверку.

В Норвегии задержали корабль с россиянами

Власти Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania, весь экипаж которого — граждане России. Как сообщает портал NRK 31 января, корабль считают причастным к «диверсии» с оптоволоконным кабелем в Балтийском море между Латвией и Швецией. Его повредили 26 января.

Известно, что судно зарегистрировано в Норвегии и принадлежит этой стране. По данным полиции Тромсе, оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

После задержания судна туда поднялась полиция, чтобы провести обыски, собрать «улики» и допросить экипаж.

В последнем плавании Silver Dania доставило в Петербург более 2,5 тысячи тонн рыбы, а вечером 24 января покинуло Большой порт Санкт-Петербург. О состоянии экипажа в медико-санитарной декларации перед портовыми властями отчитывался капитан Е. Кательников. Перед отходом в Мурманск капитан указал, что планирует зайти на Фарерские острова, в Клаксвик.

Мужчина напал на пассажиров с мачете

Под Новосибирском в поезде Томск — Адлер 67-летний мужчина с мачете напал на пассажиров. Он ранил мужчину и женщину.

Полицейские эвакуировали пассажиров из вагона, задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть. Помогали полицейским сотрудники Росгвардии.

Пассажиры сняли на видео момент задержания. Пенсионер с мачете прыгает с одной полки на другую, пока его ловят сотрудники Росгвардии с помощью кочерги. У буйного мужчины изъяли два ножа.

Мужчину обезвредили с помощью кочерги

Источник:

Пострадавших госпитализировали — им оказывают необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ «Покушение на убийство».

В Тюменской области похитили девочку

В тюменском селе Княжево пропала 13-летняя девочка. Очевидцы рассказали 72.RU, что посреди дня к ней подъехал автомобиль и увез в неизвестном направлении.

Момент похищения попал на видео. На записи видно, как девочка выходит из школы и что у ворот ее ждет серый автомобиль Kia Rio. К ней сразу же подходит неизвестный и за руку ведет ее в машину.

Девочку увезли на автомобиле

Источник:

Незадолго до похищения школьница боялась выходить на улицу и жаловалась, что ее караулит некий молодой человек. Родители узнали об исчезновении дочери после звонка из школы. Директор и классный руководитель сразу обратились к силовикам, как только ребенок пропал. Telegram-каналы сообщали, что девочку могли похитить, чтобы женить на цыгане.

Пропавшую нашли живой спустя сутки за пределами Тюменской области. Что именно произошло и при каких обстоятельствах удалось обнаружить девочку, пока неизвестно. Предположительно, автомобиль остановили сотрудники ГАИ.

Мужчине, выжившему у после двух месяцев в Охотском море, предъявили обвинения

Михаилу Пичугину, который выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море с телами родственников, обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником 9 августа прошлого года отправился на катамаране «Байкат 470» из Хабаровского края на Сахалин. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Спустя два месяца, 14 октября, лодку с Пичугиным и телами его родственников обнаружили у Усть-Хайрюзово Камчатского края рыбаки. Выживший потерял около 50 килограммов, но его родные погибли от истощения.

ПО ТЕМЕ
Похищение Мачете Стрельба Михаил Пичугин Итоги дня Норвегия Судно Задержание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
51 минута
Дотационые доны похитили школьницу из школы - живём с каждым днём всё ужаснее
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление