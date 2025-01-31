Судно с россиянами на борту задержали в Норвегии. Людей подозревают в диверсии: новости 31 января

Весь экипаж состоит из граждан России, но само судно принадлежит норвежской фирме Источник: VG











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 января.

В Москве загорелся нелегальный хостел

Утром, около 5:30 утра в Москве загорелось здание бывшего машиностроительного завода имени В. В. Чернышева. Сейчас там располагается нелегальный хостел. Оттуда эвакуировали 300 человек, сообщили в МЧС.

Огонь охватил 2000 квадратных метров, частично обрушилась кровля. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В небо поднимались большие клубы черного дыма Источник: Москва 24 / Telegram

— Предварительно установлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки в потолочном пространстве, — рассказали в ведомстве.

Ликвидировать огонь у пожарных не получается несколько часов. Для тушения они даже привлекли вертолет.

Мужчина устроил стрельбу с балкона в Подмосковье

В подмосковных Химках мужчина в камуфляжной одежде вышел на балкон и открыл стрельбу. Дом, где он находился, расположен неподалеку от школы.

Мужчину удалось быстро задержать Источник: Осторожно, Москва / Telegram

Очевидцы вызвали полицию, стрелка задержали. Им оказался 33-летний житель Пензенской области. Предмет, похожий на пистолет, изъяли. Сотрудники МВД начали проверку.

В Норвегии задержали корабль с россиянами

Власти Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania, весь экипаж которого — граждане России. Как сообщает портал NRK 31 января, корабль считают причастным к «диверсии» с оптоволоконным кабелем в Балтийском море между Латвией и Швецией. Его повредили 26 января.

Известно, что судно зарегистрировано в Норвегии и принадлежит этой стране. По данным полиции Тромсе, оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

После задержания судна туда поднялась полиция, чтобы провести обыски, собрать «улики» и допросить экипаж.

В последнем плавании Silver Dania доставило в Петербург более 2,5 тысячи тонн рыбы, а вечером 24 января покинуло Большой порт Санкт-Петербург. О состоянии экипажа в медико-санитарной декларации перед портовыми властями отчитывался капитан Е. Кательников. Перед отходом в Мурманск капитан указал, что планирует зайти на Фарерские острова, в Клаксвик.

Мужчина напал на пассажиров с мачете

Под Новосибирском в поезде Томск — Адлер 67-летний мужчина с мачете напал на пассажиров. Он ранил мужчину и женщину.

Полицейские эвакуировали пассажиров из вагона, задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть. Помогали полицейским сотрудники Росгвардии.

Пассажиры сняли на видео момент задержания. Пенсионер с мачете прыгает с одной полки на другую, пока его ловят сотрудники Росгвардии с помощью кочерги. У буйного мужчины изъяли два ножа.

Мужчину обезвредили с помощью кочерги Источник: «Подслушано Барабинск» / «ВКонтакте»

Пострадавших госпитализировали — им оказывают необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ «Покушение на убийство».

В Тюменской области похитили девочку

В тюменском селе Княжево пропала 13-летняя девочка. Очевидцы рассказали 72.RU, что посреди дня к ней подъехал автомобиль и увез в неизвестном направлении.

Момент похищения попал на видео. На записи видно, как девочка выходит из школы и что у ворот ее ждет серый автомобиль Kia Rio. К ней сразу же подходит неизвестный и за руку ведет ее в машину.

Девочку увезли на автомобиле Источник: СКР по Тюменской области

Незадолго до похищения школьница боялась выходить на улицу и жаловалась, что ее караулит некий молодой человек. Родители узнали об исчезновении дочери после звонка из школы. Директор и классный руководитель сразу обратились к силовикам, как только ребенок пропал. Telegram-каналы сообщали, что девочку могли похитить, чтобы женить на цыгане.

Пропавшую нашли живой спустя сутки за пределами Тюменской области. Что именно произошло и при каких обстоятельствах удалось обнаружить девочку, пока неизвестно. Предположительно, автомобиль остановили сотрудники ГАИ.

Мужчине, выжившему у после двух месяцев в Охотском море, предъявили обвинения

Михаилу Пичугину, который выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море с телами родственников, обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.