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Страна и мир интервью Многоженство, банные жуки и странные блюда: россиянка показала не курортную жизнь Турции

Многоженство, банные жуки и странные блюда: россиянка показала не курортную жизнь Турции

Что едят турки, как празднуют свадьбы и как на их жизнь влияет религия

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Екатерина живет в Турции больше года. Читайте ниже о том, что она приметила в новом для себя обществе

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Переезд в другую страну — шаг, который сделает далеко не каждый. Екатерина Гропиус из Архангельска уехала в Турцию не только из-за того, что мечтала жить в теплой стране, но и потому что вышла замуж за турка. За минувший год россиянка узнала о культуре и быте местных жителей, а еще дважды встретила в Турции Новый год. Обо всем этом Екатерина рассказала 29.RU

«Хотелось тазик оливье, шампанского, поваляться в снегу…»

Если россияне отдыхали в новогодние каникулы 10 дней, то в Турции был всего один такой день — собственно, 1 января. Екатерина замечает, что Турция в этом плане — очень грустная страна, потому что с размахом здесь отмечают только государственные и религиозные праздники.

— Новый год — прямо культурная пропасть. Здесь не различают Новый год и католическое Рождество. По-английски «елка» — это «Christmas tree», «Рождественское дерево», и в Турции его называют также, поэтому все турки думают, что Новый год — это католический праздник. А в этом году Министерство образования разослало по всем школам запрет о праздновании Нового года и использовании любой его атрибутики — как в физическом, так и в цифровом виде, — рассказывает Екатерина.

За новогодним настроением надо ехать в туристические места

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Тем не менее Новый год отмечают в отелях и ресторанах — местах, где много туристов. Некоторые даже специально приезжают в Турцию, чтобы отметить праздник здесь. Местные же его почти не отмечают: если турки сильно религиозны, они вообще обойдутся без праздника, все остальные посидят немного за столом, ближе к полуночи посмотрят национальный розыгрыш лотереи и пойдут спать (хотя в исламе азартные игры считаются грехом, тем не менее билеты на новогодние лотереи разлетаются как горячие симиты — местная выпечка вроде бубликов).

— Новый год я встретила в Турции уже два раза, причем в одном и том же отеле — не самом лучшем. Год назад я в нем провела семичасовую дискотеку для иностранцев, пока муж в это время работал с оркестром в другом отеле. Елок в отеле не было, новогоднего меню — тоже, поэтому и настроения у меня уже нет два года. Я смотрела в соцсетях на друзей из России и так хотелось целый тазик оливье, шампанского, поваляться в снегу, попеть новогодние песни из советских мультфильмов… Но здесь доступны максимум мандарины, — грустит Екатерина.

«Идешь по асфальту, а рядом бегают курицы»

Екатерина живет в Анамуре, откуда родом ее муж Мехмет. Небольшой город расположен на самом юге Средиземноморского побережья, где очень длинный летний сезон. Половину Анамура занимают теплицы, в которых выращивают бананы, клубнику и авокадо. Местные жители, по большей части, — фермеры.

По словам Екатерины, люди здесь простые, малообразованные и живут относительно дешево по сравнению с жителями других средиземноморских городов. Но при этом Анамур входит в топ богатых городов, хотя и выглядит не так уж презентабельно.

На улицах Анамура

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— Меня поражает, что у него есть статус города, хотя он больше похож на поселок, — рассказывает Екатерина. — Здесь есть многоквартирные дома, дороги, общественный транспорт, большая транспортная развязка, такси, но при этом тут такая смесь деревни и города. Идешь по асфальтированной дороге, а рядом бегают курицы, под окном щиплют травку козы. Едешь на автобусе, а вдоль дороги стоят корова, овцы на привязи.

Стадо коз под окнами домов

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— Но чтобы разнообразно питаться в заведениях общепита, нужно выехать в соседние города, где есть иностранные туристы: чем больше экспатов, тем больше развита инфраструктура. Если в городе много местного населения, то им мало нужно для жизни: хлеб, дорогое мясо раз в неделю, семечки и сплетни — все, — добавляет она.

Взгляд на Анамур с гор. Все то белое, что вы видите, — банановые теплицы

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А еще Екатерину поразило то, что турки, хоть и живут у Средиземного моря, но в нем почти не купаются. Кто-то боится открытой воды, а кто-то — из-за того, что она соленая и не очень хороша для кожи. Местные жители чаще предпочитают отдыхать у бассейнов.

Университетов в Турции много, причем некоторые входят в топ мировых — в них обучаются и иностранцы. Но в Анамуре университета нет, только школы и лицеи. Люди с образованием и амбициями, как правило, уезжают отсюда в другие города и реализуются там. По словам россиянки, здесь остаются фермеры, либо те, кому не нужно многого от жизни.

— При этом в Анамуре есть Культурно-образовательный общественный центр — социальное учреждение, которое предоставляет жителям различные курсы бесплатно. Это и иностранные языки, и национальные танцы, и различные курсы рукоделия. Но ажиотаж не очень большой — на многие направления не могут набрать группы, — объясняет она.

«На улице турки открытые, а дома — нет»

По словам россиянки, турки во-многом наплевательски относятся ко всему вокруг: от правил дорожного движения до чистоты на улице — запросто могут выкидывать мусор и выливать грязную воду из окна.

— Манеры тоже отсутствуют: нарушение личных границ, дерганье за щечку, выпытывание личной информации — все это в порядке вещей, — добавляет Екатерина. — Для них нормально спросить у малознакомого человека, где он работает, сколько зарабатывает, когда будут дети и так далее. А посторонний мужчина на остановке может рассказать про свой геморрой. Но при этом все квартиры они зашторивают. То есть, на улице они для всех открыты, а дома — нет.

Пейзажи Турции

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Еще одна черта турков, которую заметила Екатерина, — отсутствие пунктуальности. Как правило, все мероприятия в Турции начинаются вечером. Но если написано: «Приходите в 19 часов», кто-то из гостей, конечно, придет в это время, но кто-то подтянется к 20-ти, а в целом мероприятие начнут в 21 час. Проявляется эта черта и в семейных отношениях:

— Когда я у мужа спрашиваю, во скольком мероприятие, он говорит: «Вечером. Ну, не знаю, часов в 6, 7, 8…». Я уточняю: «Во сколько мне быть готовой?». «Не знаю…». И меня, как человека, который распределяет время, это очень напрягает. Особенно раздражает, если я приготовлюсь пораньше, а потом нужно ждать два часа. Но, если он говорит, что будет готов в 12:00, я прикидываю, что выйдем мы только через пару часов, — рассказывает Екатерина.

Огромные тараканы и собаки, крадущие ботинки

В теплой Турции Екатерина столкнулась с не очень приятным явлением: оказалось, что летом в стране сезон гигантских тараканов — они здесь вроде обычных прусаков, только намного больше. Местные относятся к ним как к чему-то естественному, вроде мух, но приезжим такое соседство неприятно.

— Тараканов по-турецки называют «банными жуками», потому что им для размножения надо много тепла и влажности. Муж всегда говорит, что их присутствие — индикатор чистоты в доме. На самом деле это индикатор моего визга. Когда я первый раз увидела здесь в три ночи таракана, у меня была истерика. И это учитывая мое детство в 90-х с кучей тараканов, когда это было естественным.

Большие кузнечики запрыгивают на балконы

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Насекомые в Турции — чуть ли не часть интерьера. В доме Мехмета и Екатерины круглый год бегают мокрицы, летают комары, на балкон запрыгивают большие кузнечики. Власти города опрыскивают улицы противомоскитным средством, но это слабо помогает — приходится жить с сетками на всех окнах и балконных дверях, и спать с включенным фумигатором. В таких условиях местных ящериц и пауков Екатерина считает союзниками, так как они едят насекомых.

Дикие горные лошади

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Есть в Анамуре и другие животные, правда, они здесь в основном не домашние, а уличные. Заводят сфинксов или персов, но редко, в основном кошки живут на улице. Собаки тоже по большей части уличные, но при этом их стерилизуют и чипируют.

— Кошек вроде бы тоже стерилизуют. Они остаются такими, улично-домашними — их всегда подкармливают жители домов. Несколько месяцев назад на пуфике у нашей квартиры повадилась ночевать кошечка, потому что на улице ночью холодно, а в подъезде уже более-менее тепло. Мы с соседкой кормим ее.

Рядом с домом Екатерины недавно родилось пятеро щенят. Однажды ночью одна из собак даже утащила у ее мужа ботинок.

— У турок традиция — разуваться за пределами квартиры, — объясняет Екатерина. — Обувь они оставляют либо у порога, либо на специальных полках, а по квартире ходят босиком. Как-то муж оставил прямо у порога свои ботинки, а утром смотрит — одного нет. Оказалось, собачка утащила. После этого случая полка, наконец, переехала в квартиру. А одна русская знакомая рассказывала, что у них один раз украли детские ботиночки, поэтому тоже перестали оставлять обувь.

Пример, как в Турции оставляют перед входной дверью всю обувь

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«Туалеты как в САФУ до ремонта»

Квартира, в которой живут Екатерина и Мехмет, — арендованная, но в будущем супруги хотят купить свою в другом городе. Живут они довольно далеко от родственников мужа, но так поступают не все молодожены Турции — нередко селятся в соседних подъездах или даже квартирах, поближе к родителям.

— Быть мамочкиным сынком в Турции — это социально одобряемое явление. Поэтому, если свекровь каждый вечер приходит на чай, — это нормально. Родители этого не просят, но муж сам хочет, чтобы его мама приходила к нам в гости.

Вода в доме подогревается от солнечной батареи, и если наступает пасмурный день, то квартиранты сидят без горячей воды. Принять душ, конечно, можно — в душевой есть водонагреватель. Ванная комната, кстати, тоже отличается от обычных российских.

— В старых домах Турции обычно совмещенный санузел: из стены торчит лейка, а рядом стоит унитаз. То есть, ты моешься, и все вокруг тебя тоже «моется». При этом не предусмотрены никакие шторки или перегородки. Слив есть и в душевой части, и рядом с унитазом. Для меня, конечно, повесили шторку, но в целом турки именно так и моются, — рассказывает Екатерина.

Так устроен санузел во множестве домов Турции

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При этом турки не принимают ванну — в типичной турецкой квартире ее просто нет. Ее еще могут сделать в новостройках крупных городов, но не в старом фонде.

Религия также влияет на обустройство жилья: так, в любых квартирах (даже в новостройках) и во многих заведениях Турции обязательно есть помещение с туалетом в полу для верующих мусульман — называются они «ала турка». Точно такие же вы могли видеть в российских общественных туалетах, с «дыркой в полу».

Ала турка на месте разрушившегося деревенского дома

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— В последний раз я такие туалеты видела, когда еще училась в университете, до ремонта, — вспоминает Екатерина. — А в Турции это часть культуры. Даже когда строят новые культурно-образовательные центры, в них обязательно есть ряд таких туалетов, и при этом еще ряд с европейскими унитазами, а также краны для обмывания ног и молельные залы.

«Могут жениться на двоюродных сестрах, но не могут выйти за атеиста»

Каково это — жить в новой для себя стране, в которой к тому же население, по большей части, исповедует другую, непривычную для тебя религию? Екатерина признает, что иногда ей, как атеистке, бывает сложно в таком обществе. Но не все турки углублены в мусульманство — это зависит от региона, семьи и воспитания.

Долгие века на месте Турции была Османская империя, где все жили по шариату и традициям, а у женщин было мало прав и свобод — в основном они следили за домом и рожали детей. Но в 1923 году Ататюрком была провозглашена Турецкая Республика — она официально стала считаться светским государством. Правда, в основном светскую жизнь вел Стамбул, расположенный ближе к Европе, а в глухой провинции и до сих пор могут царить патриархат и шариат.

— В Турции до сих пор есть сватовство, то есть семьи могут договариваться о том, чтобы женить детей, — приводит пример Екатерина. — По религии они могут жениться на двоюродных сестрах, но при этом не могут выйти за атеиста или язычника — это считается грехом. Однажды я общалась с мужчиной, который был женат на двоюродной сестре. К счастью, детей у них не было, они развелись. Вместо домостроя и уроков полового воспитания основную информацию по устройству семьи берут из Корана. И тут уже кто как его трактует: одни делают это в свою абьюзерскую сторону — соответственно, и жены у них не очень счастливые. Другие же смотрят в другие места [Корана], и для них жена и мама — высшая ценность.

Турки очень суеверны: круги на этом здании — это глаз «назар», который наносят от сглаза

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По религиозным обычаям мусульманки могут выходить замуж только за мусульман, а если ее жених — иностранец, то он должен принять эту религию. Но современные мусульманки без принудительной смены религии без проблем выходят замуж за европейцев. При этом мужчины могут жениться на представительнице любой из монотеистических религий. А еще по Корану турок может иметь до четырех жен. Если хочет пятую — придется развестись с какой-то одной.

— Поскольку государство официально светское, единственный официальный брак — тот, который завершен в ЗАГСе. При этом все мусульмане совершают имам никах — заключение религиозного брака. Некоторые верующие семьи ставят его главнее всего. И, кстати, этим пользуются некоторые недобросовестные мужчины: если у него уже есть семья, и он захотел завести женщину на стороне, тогда он с ней и ее семьей договаривается на совершение этого обряда. Религиозных людей это устраивает — пусть это не официальный брак, но богом он одобрен.

Религиозные надписи возле одного из домов

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По словам Екатерины, мечети в Турции стоят примерно через километр друг от друга. А сами турки до сих пор живут по готовым сценариям, которые были сформированы предыдущими поколениями — это касается и всех праздников, и обычаев.

— Складывается впечатление, что они живут не для себя, а для того, чтобы их как-то одобрили люди вокруг, — говорит россиянка. — Все боятся айипа. Айип — это стыд, позор, грех. По старым привычкам им любят разбрасываться по любым поводам. В этом плане очень страдают женщины, потому что их во многом ограничивают. Хотя это зависит от региона. На Средиземноморском побережье покупает жилье много европейцев, которые привозят свой образ жизни. И в тех городах турки более европеизированные и расслабленные, а женщины ходят в коротких одеждах. Хотя и в нашем городке молодые девушки ходят в коротких шортах, но рядом может идти старушка в широких шароварах, жилетке и покрытая.

«Муж был уверен, что клубника растет только в их стране»

В семье мужа Екатерины тоже есть культурный разброс: мама Мехмета очень религиозная, бабушка с дедушкой воспитаны в консервативно-религиозном духе, а вот отец — более современный. Много родственников со стороны отца живут в крупном портовом городе Мерсин, Стамбуле и Анталии, где люди более европеизированы.

— У них образованные дети, кто-то работает в Европе, кто-то еще учится в школе, но уже мечтает стать астрофизиком. Многие знают иностранные языки. Папа вообще отлично ко всему относится, может и алкоголь выпить, и не постится. Мама, насколько я поняла, держит пост. Но в целом они не типичные турецкие родители — они не лезут в жизнь детей.

Екатерина рассказывает, что люди в Анамуре мало чем увлечены: детей, конечно, могут отдать на футбол или волейбол, но в основном здешние жители только читают Коран. Все зациклены на своей культуре и по большей части знают только о самой Турции, считая, что в ней все самое уникальное, а кухня — самая лучшая на свете.

Еще пара примеров с глазом «назар» — его можно встретить на большинстве местных сувениров и у входа в квартиры и дома суеверных турок

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— В Турции они верят абсолютно во все. Например, старые врачи могут на любой дискомфорт в животе поставить диагноз «простуженный живот» и прописать попить супа. Знаний общих нет. Например, муж был уверен, что клубника растет только в их стране — хотя она у них вообще довольно пресная. А однажды мне захотелось с ним развестись, когда он мне заявил, что люди не могли произойти от обезьян, и что все мы божественные творения. Мне его стало очень-очень жалко за то, что он живет устоями предыдущих поколений.

Еще одно заблуждение, о котором Екатерине пришлось спорить с мужем — пределы Земли и полеты в космос:

— Он мне как-то заявил, что американцы не могли летать на Луну, потому что у планеты есть небесный купол, за пределы которого люди не могут улетать. Я ему в ответ сообщила, что у нас советский космонавт еще в 1961 году совершил первый полет в космос. А он заявил: «А ты что, жила в это время? Как ты можешь утверждать? Это все пропаганда». Но при этом он верит в инопланетян, которые почему-то могут покидать пределы своей планеты и прилетать к нам на Землю. Но после пары наводящих вопросов начинает задумываться и рассуждать — разговорами его можно привести к чему-то связному.

«Какое блюдо не закажи — в нем будет мучное»

На вопрос, как питаются жители Анамура, Екатерина молниеносно отвечает: «Хлеб». Конечно, турки питаются не только мучным, но оно действительно составляет большую часть их ежедневного рациона. Естественно, это отражается на их весе.

— Здесь принято в каждый прием пищи каждому члену семьи съедать батон или половину батона, — объясняет россиянка. — Я часто вижу, как люди выходят из булочных с пакетами, в которых по 3−4 батона на всю семью. Но, что похвально, здесь не существует такого понятия как «вчерашний хлеб». То, что сегодня не купили, они вешают для малоимущих на ручку двери булочной.

Турецкий завтрак — так едят каждое утро. За кадром осталась корзина с хлебом, а в заведениях общепита к этому набору подают еще картошку фри

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В пище турок также много и других продуктов — часто едят рис, картошку, нут и макароны. Причем, даже смешивая эти продукты: часто рис готовят с вермишелью, либо смешивают с нутом.

— Турецкая тарелка на 70 % — это углеводы, дополнительно еще принесут тарелку овощей и чуть-чуть мяса. Какое блюдо не закажи — там в любом случае будет присутствовать мучное. Все это делается с большим количеством специй. Это очень калорийно, поэтому здесь повальное ожирение. И они еще оправдывают это — говорят, что мужчина без живота, как дом без балкона. Когда муж перестал питаться по турецкой системе и похудел на 35 килограммов, его отец сильно смеялся по этому поводу.

«Русский салат» в Турции — оливье с макаронами

В турецком общепите есть еще одна привычка, связанная с едой — если ты не допил чай, у тебя все равно заберут чашку, так как остывший чай уже приравнивается к помоям. А если не доел — тут же заберут тарелку. В гостях картина совершенно другая: тебе будут постоянно подливать горячий чай, пока он не закончится в чайнике. Этим, как правило, занимается хозяйка дома.

Чай — излюбленный напиток в Турции

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А еще в Турции существует «русский салат» на основе обычного оливье — из него выкинули мясо и поменяли название. Екатерина говорит, что иногда они вместо мяса в него могут добавлять макароны.

— Мясо там дорогое и невкусное, а колбасы вообще ужасные, поэтому даже если в салате будет присутствовать колбаса, то это не очень вкусно. Еще турки не едят слабосоленую, вареную, копченую рыбу. Соответственно, и суши тоже. Для них рыба должна быть либо жареная в кляре, либо запеченная, — поясняет Екатерина.

Другая особенность местного быта — мусульманам нельзя выливать испорченную еду и чайную заварку в унитаз: заносить еду в туалет считается грехом. Например, суп они сцеживают в раковину, а остатки выкидывают в мусор.

В Турции до сих пор могут накрывать на полу

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Муж Екатерины — музыкант, часто выступающий на местных праздниках, так что она много раз наблюдала, как кормят на турецких свадьбах. Оказалось, совсем немного: обычно для гостей делают небольшую тарелку с орехами, тарелку с печеньем, торт и лимонад.

— Дело в том, что на свадьбу приглашают по 100, 200 или даже 300 человек и всех кормить накладно, — объясняет она. — Плюс надо много денег отдать за аренду помещения. Но несколько раз мы были на свадьбах в Мерсине, у довольно обеспеченных людей. Было приглашено порядка 20 человек. На всех сервировано горячее, первое-второе, закуски, и был стол с алкоголем, что в целом не приветствуется в Турции. Плюс невеста пожелала разнообразной музыки, вплоть до джаза. Но бывало, что и обычные турецкие семьи проводили свадьбу, где каждому из гостей подавали курицу с мангала, а это то еще разорение — накормить 200 человек курицей.

Типичное угощение на турецкой свадьбе

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Кстати, для празднования свадеб турки любят арендовать рестораны и специальные свадебные площадки на берегу Средиземного моря. Но как правило самого моря они при этом не видят: все свадьбы проводят после заката. А если на время свадьбы выпадает азан — призыв к всеобщей молитве, то вся музыка на время затихает и все ждут, пока молитва закончится.

«Как иностранец ты будешь платить дороже»

Екатерине нравится культура Турции и история этой страны, поэтому она с радостью посещает музеи, которых много на Средиземноморском побережье. В прошлом здесь проходили большие раскопки эллинистического периода. Но, к сожалению, на посещение музеев приходится тратиться: если до 2024 года музейную карту могли приобрести люди с турецким гражданством и ВНЖ, то с прошлого года — только граждане Турции.

— Стоит она 60 лир в год, — сравнивает Екатерина. — Она дает либо право бесплатного прохода в большинство музеев, либо очень большую скидку на какие-то конкретные экспозиции. При этом туркам музеи совсем не интересны. Все люди, которые посещают их, — это иностранцы, вплоть до японцев или китайцев.

Екатерина приводит пример: после свадьбы они съездили в Каппадокию и там поехали в Черную Церковь. Так называется очень большой храмовый комплекс в скалах, где жили древние христиане. Муж оформил карту и прошел бесплатно, а россиянке пришлось заплатить 480 лир — около 2000 рублей. При этом в залах с хорошо сохранившимися фресками фотографировать нельзя. Остальные места можно снимать, но они, по словам Екатерины, не так интересны.

Внутри Черной Церкви

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— В Турции сейчас жуткая инфляция, поэтому все достопримечательности дорожают, особенно в Стамбуле, — жалуется Екатерина. — С туристов там за все дерут деньги. Я ощутила это, когда мы с мужем ходили по туристическому рынку. Продавцы сначала смотрят на меня, называют одну цену. Потом подходит муж, они уточняют его гражданство, и цена сразу же падает в два-три раза. Без разницы, откуда ты приехал и какая у тебя валюта — ты как иностранец всегда будешь платить дороже.

Кстати, муж Екатерины Мехмет тоже очень хочет съездить на родину супруги — в Архангельск. Но пока они не решили, когда приедут туда, — есть много сложностей:

— Оформление загранпаспорта в Турции — дорогое удовольствие и выдают его ненадолго. Плюс нужно оформить визу, а еще турки должны платить пошлину, чтобы выехать за границу — в этом году ее подняли с 500 до 750 лир. Но на годовщину свадьбы мы все же слетали в Северный Кипр — можно сказать, он впервые пересек границу страны, хотя прилетел в свою же страну, но на оккупированной территории.

Есть еще один важный момент — муж Екатерины может выехать только в месяц поста, поскольку он этот месяц сидит без работы, как музыкант.

— А я бы его лучше привезла в мае — погода получше, белые ночи, можно уже гулять и на какую-то зелень смотреть, — размышляет Екатерина. — Хотя его учитель говорит, что они хотят прилететь в Россию зимой, посмотреть настоящую зиму. Но, видимо, он не понимает, что такое морозы.

ПО ТЕМЕ
Турция Путешествия Религия Ислам Мусульманство Новый год
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Туда в рабство угоняли как и на кавказ а неумные туда ездят
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