Интернета снова нет: у операторов связи — глобальный сбой

Некоторые пользователи жалуются на проблемы с доступом в личный кабинет Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Уже третий раз за месяц происходит массовый сбой в работе интернета. Пользователи некоторых операторов связи столкнулись с проблемами: плохо прогружаются сайты, и медленно работает интернет. Многие пожаловались на сбои в работе Telegram.

С проблемами в работе столкнулись как пользователи сотовых операторов, так и клиенты интернет-провайдеров. У кого-то не работает мобильный интернет, сотовая связь или домашний интернет.

Источник: Downdetector











Сбои наблюдаются у пользователей МТС, «Мегафона», YOTA, «Билайна», T2, «Ростелекома», «Уфанета», «Сибсетей», Wifire и Netbynet.

Некоторые пользователи жалуются на проблемы с доступом в личный кабинет, выходы на сайт или работу приложений, а также на проблемы с работой телевидения.

Источник: Downdetector











В «Ростелекоме» корреспонденту Городских медиа пояснили, что они устраняют аварию и обещают вернуть доступ к интернету в течение двух часов.

В пресс-службе «Мегафона» передали, что Сеть работает штатно.

— Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам, — отметили представители «Мегафона».