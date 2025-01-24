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Страна и мир Интернета снова нет: у операторов связи — глобальный сбой

Интернета снова нет: у операторов связи — глобальный сбой

Это третий сбой с начала года

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7 комментариев

Некоторые пользователи жалуются на проблемы с доступом в личный кабинет

Источник:

Уже третий раз за месяц происходит массовый сбой в работе интернета. Пользователи некоторых операторов связи столкнулись с проблемами: плохо прогружаются сайты, и медленно работает интернет. Многие пожаловались на сбои в работе Telegram.

С проблемами в работе столкнулись как пользователи сотовых операторов, так и клиенты интернет-провайдеров. У кого-то не работает мобильный интернет, сотовая связь или домашний интернет.

Источник:

Сбои наблюдаются у пользователей МТС, «Мегафона», YOTA, «Билайна», T2, «Ростелекома», «Уфанета», «Сибсетей», Wifire и Netbynet.

Некоторые пользователи жалуются на проблемы с доступом в личный кабинет, выходы на сайт или работу приложений, а также на проблемы с работой телевидения.

Источник:

В «Ростелекоме» корреспонденту Городских медиа пояснили, что они устраняют аварию и обещают вернуть доступ к интернету в течение двух часов.

В пресс-службе «Мегафона» передали, что Сеть работает штатно.

— Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам, — отметили представители «Мегафона».

Подобный сбой россияне наблюдали на прошлой неделе, 14 января. Тогда не работали приложения банков, не прогружались основные сайты. В Роскомнадзоре сообщали тогда про «кратковременное нарушение связности», которое устранили «службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования».

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Комментарии
7
Гость
2 часа
Пора уже привыкнуть.
Гость
1 час
РКН тренируется )))
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