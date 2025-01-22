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Страна и мир эксклюзив Воры в законе ни при чем: хозяином легендарного «дворца-мертвецов» оказался экс-солист «Ласкового мая»

Воры в законе ни при чем: хозяином легендарного «дворца-мертвецов» оказался экс-солист «Ласкового мая»

Поговорили с таинственным владельцем здания в Подмосковье, который опроверг слухи о сносе особняка

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В Подмосковье жители деревни гадают, кому принадлежит «Замок мертвеца»

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В подмосковной деревне Никульское стоит четырехэтажное кирпичное здание, которое прозвали «Замком мафиози». Журналисты и жители создали легенду, что владелец погиб в 90-х, а его так и не успели достроить.

В городских пабликах Подмосковья 19 января появилась информация, что дом сносят по решению суда. Медиа указывают, что причина в том, что замок признан аварийным. В подтверждение версии показывают дом и фото техники.

Техника, которая вывозила ветки

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Как удалось выяснить нашим коллегам из MSK1.RU, дом принадлежит семье и родственникам Владимира Сербенюка. Он является экс-солистом одного из коллективов группы «Ласковый май». Информацию об этом он подтвердил лично в разговоре с корреспондентом.

— Налоги за дом платятся, всё платится. Сносить его никто не будет. Это всё байки, — рассказал Владимир Сербенюк. — Там просто ходят молодые люди, которых там не должно быть. Они лазают, ноги ломают, теперь там еще скопилось много бытового мусора, веток. Это всё вывозят, всё уничтожают. Вот и всего лишь.

Владимир и Юрий Шатунов

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По его словам то, что местные жители приняли за технику для сноса, не более чем просто вывоз веток. Также Владимир Сербенюк заявил, что ни о каком суде не слышал, и причин судиться нет, так как дом находится в его владении.

— Если объект выстроен в 2001 году, то есть по документам права собственности, есть кадастровый номер, как могут снести? — возмутился Сербенюк. — Всё равно что снести любой дом.

Замок в Подмосковье

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Также он рассказал, что здание не удалось до сих пор достроить, так как при проекте не рассчитали необходимое количество денег.

— Он строился как сельхозобъект, там очень много было глобальных решений, соответственно, разошлись во мнении, что там хотели строить, — добавил экс-солист одного из составов группы «Ласковый май». — Ну и сейчас думаем, как его использовать. Такое здание достроить просто нереально.

Сербенюк рассказал, что неоднократно за 20 лет слышал истории, кому приписывают этот дом. По его словам, «замок» приписывали уже: президенту России, мафии и «всему Кремлю».

— Одна из легенд говорит, что дом якобы был вора в законе Павла Цируля, — вспомнил Владимир Сербенюк. — Но он никакого отношения к этому дому не имеет. Он жил в другом месте. И вообще пишут, что хозяина закопали, еще какие-то легенды вокруг этого замка, всё чушь. Я могу вам точно это сказать.

Источник:

Сам экс-солист группы одного из составов группы «Ласковый май» живет в Магнитогорске. О планах достроить дом говорит с осторожностью. По его словам, у дома есть наследники, земля выкуплена и такое здание не может не иметь хозяина.

ПО ТЕМЕ
Дом-призрак Заброшка Владимир Сербенюк Ласковый май Песня Замок Дом
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