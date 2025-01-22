Воры в законе ни при чем: хозяином легендарного «дворца-мертвецов» оказался экс-солист «Ласкового мая»

В Подмосковье жители деревни гадают, кому принадлежит «Замок мертвеца» Источник: Павел Венжи, Venzhi87 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В подмосковной деревне Никульское стоит четырехэтажное кирпичное здание, которое прозвали «Замком мафиози». Журналисты и жители создали легенду, что владелец погиб в 90-х, а его так и не успели достроить.

В городских пабликах Подмосковья 19 января появилась информация, что дом сносят по решению суда. Медиа указывают, что причина в том, что замок признан аварийным. В подтверждение версии показывают дом и фото техники.

Техника, которая вывозила ветки Источник: Павел Венжи, Venzhi87 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как удалось выяснить нашим коллегам из MSK1.RU, дом принадлежит семье и родственникам Владимира Сербенюка. Он является экс-солистом одного из коллективов группы «Ласковый май». Информацию об этом он подтвердил лично в разговоре с корреспондентом.

— Налоги за дом платятся, всё платится. Сносить его никто не будет. Это всё байки, — рассказал Владимир Сербенюк. — Там просто ходят молодые люди, которых там не должно быть. Они лазают, ноги ломают, теперь там еще скопилось много бытового мусора, веток. Это всё вывозят, всё уничтожают. Вот и всего лишь.

Владимир и Юрий Шатунов Источник: Владимир Сербенюк / Vk.com











По его словам то, что местные жители приняли за технику для сноса, не более чем просто вывоз веток. Также Владимир Сербенюк заявил, что ни о каком суде не слышал, и причин судиться нет, так как дом находится в его владении.

— Если объект выстроен в 2001 году, то есть по документам права собственности, есть кадастровый номер, как могут снести? — возмутился Сербенюк. — Всё равно что снести любой дом.

Замок в Подмосковье Источник: Павел Венжи, Venzhi87 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также он рассказал, что здание не удалось до сих пор достроить, так как при проекте не рассчитали необходимое количество денег.

— Он строился как сельхозобъект, там очень много было глобальных решений, соответственно, разошлись во мнении, что там хотели строить, — добавил экс-солист одного из составов группы «Ласковый май». — Ну и сейчас думаем, как его использовать. Такое здание достроить просто нереально.

Сербенюк рассказал, что неоднократно за 20 лет слышал истории, кому приписывают этот дом. По его словам, «замок» приписывали уже: президенту России, мафии и «всему Кремлю».

— Одна из легенд говорит, что дом якобы был вора в законе Павла Цируля, — вспомнил Владимир Сербенюк. — Но он никакого отношения к этому дому не имеет. Он жил в другом месте. И вообще пишут, что хозяина закопали, еще какие-то легенды вокруг этого замка, всё чушь. Я могу вам точно это сказать.

Источник: Павел Венжи, Venzhi87 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









