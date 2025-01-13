Люди получили химожоги в питерском автобусе, нужна пересадка кожи. Опасное вещество вылила пассажирка: новости 13 января

Пассажиры пролили опасное вещество в автобусе, и двое людей получили ожоги Источник: скриншот видео «Фонтанки»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 января.

Химические ожоги от поездки в автобусе

Как минимум две пассажирки пострадали после поездки в автобусе № 130 в Петербурге. «Фонтанка» пишет, что у женщин химические ожоги. Дело в том, что они сидели на кресле, на которое до этого вылили опасное вещество.

— Было такое жжение, что вышла на остановку раньше. Села на сырое сиденье, быстро пересела. Почувствовала жжение и головную боль. На следующий день не могла встать, кружилась голова и была адская боль, — сообщила «Фонтанке» 33-летняя Александра.

Другой пострадавшей врачи сообщили, что из-за глубины ожогов может потребоваться пересадка кожи.

— В больнице проведу не менее месяца, из-за слишком глубокого ожога ткань может не зарубцеваться, тогда придется брать кожу с бедра и ставить заплатку на ягодицы, — рассказала женщина.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили, что пара, которая ехала в автобусе ранее, пролила на кресло средство бытовой химии. Это попало на видео.

У пары внезапно из сумки что-то проливается. Женщина, сидевшая у окна, видимо, понимает, что это бытовая химия, и тогда они вместе с мужчиной решают просто пересесть Источник: «Фонтанка.ру»

Пожар в Туле

В Туле загорелся военный госпиталь в историческом здании.

По предварительной информации, площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров, из здания эвакуировали 57 человек. На лечении в госпитале находились солдаты-срочники. О пострадавших или погибших не сообщается.

Источник: 71.RU

Предварительная причина возгорания, как пишет губернатор Тульской области, — неисправность электропроводки.

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С крыши здания пришлось обрушить его шпиль: спасатели сделали это специально, чтобы он не упал на улицу. В здании рухнула кровля. Тушение пожара продолжается.

В Подмосковье парень кинулся на людей с ножом

В одном из супермаркетов в подмосковном Щелково 20-летний парень набросился на людей магазина с ножом. Пострадали три человека, нападавшего задержали и доставили в отдел.

По данным полиции, мужчина в состоянии опьянения зашел в супермаркет и напал на людей. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

Источник: «Подмосковная полиция» / Telegram

Наши коллеги из V1.RU связались с отцом парня — Александром Глабай. По словам мужчины, сын в последнее время спал всего по несколько часов в сутки, почти всë время проводя в компьютере.

— Мы с женой в шоке. Он у нас единственный сын. Могу сказать только, что он у нас в компьютере постоянно сидит и мало спит. Компьютер, компьютер, компьютер. Я не знаю, что с ним произошло. Он у нас нормальный.

Социальные сети молодого человека закрыты Источник: Александр Глабай / Vk











Вопрос о вкладах

Центробанк не планирует замораживать вклады россиян, так как это стало бы грубым нарушением прав граждан. Этот вопрос начал волновать россиян в конце осени, и теперь регулятор дал официальную позицию.

— Эта идея абсурдна. Подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику, — ответили на вопрос в Telegram-канале Банка России.

Следом регулятор пояснил, что на такой шаг не пойдут и для борьбы с инфляцией, ведь иначе «люди надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом и вместо того, чтобы продолжать размещать свои сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования».

Смерть в Мехико

Россиянка Ольга Иделевич на несколько дней бросила своего шестилетнего сына в квартире в Мехико, а сама сбежала на работу. Полицейские обнаружили мальчика истощенным и в тяжелом состоянии. Ребенок умер от голода, врачи не смогли спасти его.

По данным Uno TV, Ольга работала в Мексике оператором связи. Сейчас Иделевич и ее бывшего партнера разыскивает полиция. Женщина воспитывала своего сына в одиночку. Отец мальчика не оказывал материальной поддержки и угрожал.

После случившегося россиянка удалила все страницы в соцсетях Источник: соцсети Ольги Иделевич









