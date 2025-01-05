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Страна и мир обзор В Карелии автобус с туристами перевернулся и улетел в кювет, люди тяжело ранены: новости 5 января

В Карелии автобус с туристами перевернулся и улетел в кювет, люди тяжело ранены: новости 5 января

Что произошло за день

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7 комментариев

Фото с места ЧП

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 января.

В Карелии перевернулся автобус с туристами. Есть пострадавшие

Туристический автобус перевернулся около поселка Ляскеля в Карелии. В нем находилось 43 человека. Об этом в воскресенье рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По последним данным, пострадало 15 человек. Среди них есть пятеро в тяжелом состоянии.

— Общее число в автобусе — 43 человека… По травмам: переломы конечностей, травма грудной клетки. Жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа, — пишет Охлопков в своем телеграм-канале.

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В ДНР погиб корреспондент «Известий»

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в ДНР, передает РИА Новости.

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— После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе, — передает агентство.

В Индии разбился вертолет береговой охраны, есть жертвы

В Индии во время учебного полета разбился вертолет береговой охраны Dhruv. ЧП произошло в штате Гуджарат в западной части страны, пишет издание ANI.

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На борту находились три человека, в том числе два пилота. По информации издания, все погибли.

Предварительной причиной крушения называют технические неполадки. Ведется расследование.

На Кубани спасли около 5 тысяч птиц после разлива мазута

Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья, сообщает оперштаб Краснодарского края.

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Вымазавшихся в мазуте птиц доставляют в пункты, где их продолжают отмывать и лечить, а далее — отправляют на реабилитацию. В центры реабилитации передали 2037 птиц, а тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать на волю.

Более 30 дельфинов погибло после разлива мазута в Керченском проливе

Более 30 погибших дельфинов найдены после разлива мазута в Керченском проливе, сообщает телеграм-канал научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

Всего с момента ЧП нашли 61 погибшего, из них 32 особи умерли после 15 декабря, остальные — до ЧС в регионе. В центре связывают 32 смерти дельфинов с разливом мазута.

— Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших — это нетипично большая цифра, — подчеркнули в «Дельфе».

В центре предположили, что в основном китообразные погибли в первые 10 дней после катастрофы, а сейчас их продолжает выносить на берег.

— Мы можем ожидать увеличения числа пострадавших китообразных в гораздо большем, чем обычно, количестве в ближайшие месяцы, — поделились неутешительными прогнозами экологи.

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Комментарии
7
Гость
25 минут
Абхазы благодарят нас скрепных за бесплатное электричество на котором они майнят себе биткоины на миллиарды долларов, а наши мёрзнут в деревнях или покупают дрова втридорога, а у них бесплатно электричество, мы обеспечиваем дотационых братьев по всему Миру, сами власти жалкое существование согласно плану
Гость
22 минуты
заметьте сколько бы людей не погибло, а только сегодня сколько людей погибло и в пожарах тоже, траур практически никогда не объявляют, зачем скорбеть о холопах? а в человеческих странах погибли пять человек уже траур по всей стране
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