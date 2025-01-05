В Карелии автобус с туристами перевернулся и улетел в кювет, люди тяжело ранены: новости 5 января

Фото с места ЧП Источник: МЧС России











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 января.

В Карелии перевернулся автобус с туристами. Есть пострадавшие

Туристический автобус перевернулся около поселка Ляскеля в Карелии. В нем находилось 43 человека. Об этом в воскресенье рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По последним данным, пострадало 15 человек. Среди них есть пятеро в тяжелом состоянии.

— Общее число в автобусе — 43 человека… По травмам: переломы конечностей, травма грудной клетки. Жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа, — пишет Охлопков в своем телеграм-канале.

Источник: МЧС Республики Карелия

В ДНР погиб корреспондент «Известий»

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в ДНР, передает РИА Новости.

Источник: «Известия»











— После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе, — передает агентство.

В Индии разбился вертолет береговой охраны, есть жертвы

В Индии во время учебного полета разбился вертолет береговой охраны Dhruv. ЧП произошло в штате Гуджарат в западной части страны, пишет издание ANI.

Источник: соцсеть Х / ians_india

На борту находились три человека, в том числе два пилота. По информации издания, все погибли.

Предварительной причиной крушения называют технические неполадки. Ведется расследование.

На Кубани спасли около 5 тысяч птиц после разлива мазута

Более 4,8 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край











Вымазавшихся в мазуте птиц доставляют в пункты, где их продолжают отмывать и лечить, а далее — отправляют на реабилитацию. В центры реабилитации передали 2037 птиц, а тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать на волю.

Более 30 дельфинов погибло после разлива мазута в Керченском проливе

Более 30 погибших дельфинов найдены после разлива мазута в Керченском проливе, сообщает телеграм-канал научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

Всего с момента ЧП нашли 61 погибшего, из них 32 особи умерли после 15 декабря, остальные — до ЧС в регионе. В центре связывают 32 смерти дельфинов с разливом мазута.

— Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших — это нетипично большая цифра, — подчеркнули в «Дельфе».

В центре предположили, что в основном китообразные погибли в первые 10 дней после катастрофы, а сейчас их продолжает выносить на берег.