В Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей: новости 28 декабря

Предварительно, в массовой аварии никто не пострадал Источник: mvd222 / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 декабря.

Четверо детей убиты под Тверью. С малышами мог расправиться их отец

Тела четверых детей обнаружены в частном доме в Тверской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Предварительно известно, что малышей убил отец, его задержали.

По данным ведомства, трагедия произошла в частном доме в садоводстве Межурка Калининского муниципального округа. Трупы малолетних обнаружили утром.

Следствие полагает, что детей убивали кухонным ножом Источник: СК по Тверской области

С детьми мог расправиться их отец, после чего мужчина пытался покончить с собой, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Сейчас подозреваемый находится в реанимации.

— Отец убил четверых детей… Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали, — пишет агентство. В телеграм-каналах сообщается, что детям было год, три, пять и семь лет.

По данным региональной полиции, ранее семья, проживающая в данном доме, не попадала в поле зрения силовиков. Жалоб от соседей также не поступало. В настоящее время на месте работают представители прокуратуры СУСК и УМВД. Обстоятельства гибели детей устанавливаются, информация о состоянии их матери не приводится.

Массовое ДТП с участием 29 автомобилей произошло в Алтайском крае

28 декабря в Бийском районе случилось массовое ДТП с участием 29 автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Источник: МЧС по Алтайскому краю











ДТП случилось возле поселка Заря. Судя по фото — легковые автомобили столкнулись с фурами. Сейчас, как сообщают в ГУ МВД края, на месте столкновения работают семь экипажей ДПС.

Источник: mvd222 / T.me

Как уточняют в полиции, водитель «Нивы» не справился с управлением из-за плохих погодных условий и врезался в машину, которая ехала впереди. После этого столкнулись и другие водители.

Путин извинился перед Алиевым за авиакатастрофу с самолетом AZAL

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым для обсуждения вопросов, касающихся крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Подробности сообщила пресс-служба Кремля.

Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, а также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

В разговоре было отмечено, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, российские средства ПВО отражали эти атаки.

Главу поселка в Югре задержали за стрельбу в доме 15-летнего возлюбленного дочери

Глава поселка Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе задержан и находится в изоляторе временного содержания. Сергею Грубцову предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством, покушении на убийство, сообщает Следственный комитет региона.

Источник: СК России по ХМАО-Югре











Следствие полагает, что прошлой ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с охотничьим оружием в частный дом и начал стрелять в стены и потолок, угрожая живущим в нем людям. Затем, продолжает СК, мужчина отправился гулять с оружием по поселку, где его встретил участковый. Полицейского он якобы также встретил выстрелом, после чего забежал в дом знакомого, откуда также продолжил стрельбу в сторону улицы.

В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута

В Крыму из-за разлива мазута введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

— Принято решение отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря, <…> к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера, — написал Аксенов.

В указе, размещенном на сайте правительства Крыма, уточняется, что границы зоны техногенной ЧС регионального характера — пределы городского округа Керчь и Ленинского района.

Главам администрации Керчи и Ленинского района Крыма поручено обеспечить круглосуточный мониторинг побережья для выявления выбросов мазута.

В ЕС заблокировали Telegram-каналы российских СМИ. В Госдуме призывают к «зеркальному ответу»

В Евросоюзе заблокировали Telegram-канал РИА Новости. Об этом сообщается на сайте российского государственного агентства.

По сведениям РИА, канал стал недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции и Италии. В Германии он также не открывается — вместо этого появляется дисклеймер с сообщением, что «канал недоступен, поскольку нарушает местное законодательство».

О недоступности канала сообщают также из Литвы и Франции.

Позднее на блокировку пожаловались «Известия» (заблокированы в Испании, Германии, Швеции и Бельгии), «Российская газета» , «Россия 1» (в Италии, Германии и Бельгии) и некоторые другие госагентства. Появились сообщения, что теперь заблокированы в Европе телеграм-каналы Первого канала и НТВ.

В Госдуме успели отреагировать на блокировку оперативно: новый глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что «транслируемая российскими журналистами информация неугодна правительствам этих стран», а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал «дать зеркальный ответ».

В последнем, 14-м пакете санкций Евросоюз ограничил вещательную деятельность трех российских средств массовой информации — РИА Новости, МИЦ «Известия» и «Российской газеты». МИД РФ сообщил об ограничении 81 СМИ Евросоюза в качестве ответной меры. В список попали такие крупные издания, как Le Monde, Politico, Der Spiegel, El Pais.

Медиков освободят от уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Российские медики будут освобождены от уголовной ответственности по статье об оказании небезопасных услуг. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 28 декабря разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в статью Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание в том числе за оказание услуг или выполнение работ, которые не отвечают требованиям безопасности. Если эти услуги по неосторожности повлекли за собой смерть двух или более лиц, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Статья 238 УК РФ будет дополнена примечанием: «Действие настоящей статьи не распространяется на случай оказания медицинскими работниками медицинской помощи».

Бас-гитариста из «Короля и Шута» привлекли за дискредитацию армии

Красногвардейский районный суд привлек к административной ответственности бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова.

Источник: balutelegram / T.me











Как сообщает 28 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, музыканту вменили публичные действия, направленные на дискредитацию Российской армии. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В России ввели уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя и вейпов детям

Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя, табака и вейпов детям. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Поправки внесли в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ, которая посвящена неоднократной продаже детям алкогольной продукции. Теперь нарушение распространяется на розничную продажу табачной продукции и вейпов.

За нарушение закона последует наказание в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до года с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Путин подписал закон, который позволяет исключить «Талибан»* из списка террористов

Приостановка запрета деятельности террористической организации возможна по решению суда. Соответствующий закон 28 декабря подписал Владимир Путин.

Закон позволяет генпрокурору или его заместителю обратиться в суд с ходатайством о приостановке запрета на деятельность организации. Если будет установлено, что такая организация прекратила заниматься терроризмом, пропагандой, оправданием или поддержкой терроризма, то она будет исключена из списка ФСБ.

В законе отдельно отмечено, что прекращение статуса не означает пересмотра ранее вынесенных приговоров, связанных с деятельностью организации.

О планах исключить «Талибан»* из «черного списка» РФ в начале осени заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал важность развития отношений России и Афганистана.