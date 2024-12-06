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Страна и мир обзор Молодого отца из Оренбурга поймали за продажей полуторагодовалого сына. Новости 6 декабря

Молодого отца из Оренбурга поймали за продажей полуторагодовалого сына. Новости 6 декабря

Что случилось за сутки

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3 комментария

Жителя Оренбурга задержали при получении денег

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 декабря.

Оренбуржец решил продать сына

21-летний житель Оренбурга попытался продать собственного сына. Как передают наши коллеги из 56.RU, молодой человек оценил полуторагодовалого ребенка в 1,5 миллиона рублей и нашел потенциального покупателя, которым выступил подставной человек.

Горе-отца задержали сотрудники уголовного розыска и Росгвардии прямо при получении денег. Оренбуржец доставлен в следственные органы, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Известно, что мать ребенка отбывает срок в колонии.

Поножовщина в школе

В Краснодаре восьмиклассник устроил поножовщину в школе. Как сообщает 93.RU, травмы получили трое детей. У 13-летнего мальчика ранения в области груди, живота и левого бедра. У 15-летнего колото-резаные раны ноги, а 14-летнему подростку сломали нос и выбили зуб. Их доставили в больницы.

В краснодарской школе ученик ударил детей ножом

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По данным МВД, произошел конфликт между двумя восьмиклассниками. Оружие достал 15-летний подросток. Телеграм-канал Baza уточняет, что один из мальчиков громко слушал музыку через колонку, что не понравилась нападавшему. Подростка задержали.

Подробности инцидента читайте в онлайн-трансляции.

Смена главы Курской области

Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна главой Курской области. Главной задачей президент назвал организацию работы по помощи людям, которые в ней нуждаются. В этом Хинштейну должен помочь опыт работы советником директора Росгвардии.

— Владимир Владимирович, для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен. Поэтому со своей стороны буду делать всё для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи, — сказал Хинштейн.

Депутат начнет работу в Курской области завтра, 7 декабря.

Его предшественник, Алексей Смирнов, продержался на посту меньше трех месяцев. Он заявил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». Он поблагодарил жителей за доверие и поддержку.

Интервью Лаврова Такеру Карлсону

Такер Карлсон опубликовал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Главное:

  • Для мира на Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск. Украина должна получить внеблоковый статус.

  • У РФ нет намерения уничтожать украинский народ, это братья и сестры народа России.

  • Западу придется учитывать реалии на земле для соглашения по Украине.

  • Россия и США официально не воюют, но против Москвы ведется гибридная война.

  • Россия хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать.

  • Мяч в контактах РФ с новым президентом США на стороне Трампа. Лавров считает Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским.

Также Лавров посвятил около десяти минут историческому экскурсу. В нем он объяснил, почему Россия не стала частью Запада.

Итоги года с Путиным

19 декабря состоится большая пресс-конференция президента Владимира Путина, объединенная с прямой линией. Такой формат получит название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прием вопросов от граждан начнется совсем скоро — в ночь с 7 на 8 декабря. Традиционно их можно задать президенту по телефону, СМС, а также на специальном сайте или с помощью чат-ботов в соцсетях.

«Орешник» — в Белоруссию

Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства. Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на территории страны новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Он отметил, что в случае соглашения президента возможные цели ракет должны определяться Минском.

Путин ответил, что «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска.

ПО ТЕМЕ
Продажа детей Оренбург Задержание Школа Поножовщина Курская область Губернатор Хинштейн Интервью Сергей Лавров Такер Карлсон Владимир Путин Итоги года
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Комментарии
3
Инженер1
17 минут
Как всегда - скрепные новости.
Гость
34 минуты
Почитайте историю распада Римской империи и многих других и бравурные речи и марши перед этим, просто вспомните СССР и его бумажные банкноты
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