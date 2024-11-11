«Ночь. Ракетная опасность. Бежишь в ванную прятаться». История семьи, переехавшей из Белгорода в Сибирь

Семья переехала из Белгорода на машине Источник: предоставлено Майей Антоновой











Майя и Максим Антоновы с двумя детьми жили в Белгороде в многоэтажке недалеко от центра. Майя работала тренером по плаванию, Антон — в компании, которая занимается компрессорным оборудованием. После начала СВО жизнь семьи изменилась — Белгород начали обстреливать. По словам Майи, в день по несколько раз звучали сирены, недалеко от дома падали снаряды, поход в магазин за продуктами стал испытанием.

Летом Антоновы переехали в Тюмень. Майя рассказала 72.RU о жизни в Белгороде и о том, как они начинают привыкать к переменам.

«На работу выходить перестала. Страшно»

Самый сильный обстрел был 30 декабря 2023 года. Люди были к этому не готовы. Сирена сработала очень поздно. Мы поехали с детьми за город, когда только уехали, начался обстрел. Повезло, что мы не добрались до центра. Потом приехали домой, спрятались. Новый год был никакой. Центральную площадь разбомбили, елки там не было. Все сидели дома и переживали за свою жизнь.

В марте, во время выборов президента, начались сильные обстрелы. Вокруг нашего дома постоянно прилетало: на парковку, в машины. Обстрелы были по часам: с утра, в обед, вечером. От военных ребят есть Telegram-канал — там они самые первые, за несколько секунд до МЧС, предупреждают об опасности. Они предупреждают — мы бежим в ванную комнату, прячемся. Начинаются обстрелы. Повезло. В наш дом не попало. Мы вылазим.

— Мы живы. Сегодня бег был до ванной быстрее обычного. Проснулись именно под грохот этот через дорогу, а не от сирены (может, проспали, может, позже она заработала). Конечно, попало еще в другие места. Максим побежал смотреть, всё нормально ли с паркингом, ведь со вчерашнего дня решили убрать машину с парковки на улице, — комментирует фотографию Майя в своем блоге Источник: предоставлено Майей Антоновой











Мы уже начали понимать, в какое время начинают стрелять. После обстрела сразу же бежали в магазин, покупали какие-то продукты и бежали домой. Если сирена звучит в магазине, всех просят спрятаться, кассы не работают. Мы ждем, пока добомбят, и продолжаем свою жизнь. И вот так люди живут. Если ракетная опасность, бежим в бетонное укрытие. На дорогах начинается хаос. Когда это происходит, машины могут ехать на красный. Некоторые люди слишком паникуют. Однажды у нас ребенка одного сбили на дороге. Насмерть. Состояние напряженное всегда. Ночь. Ракетная опасность. Бежишь в ванную прятаться.

Однажды в самом Белгороде снаряд попал в жилой дом. И рухнул подъезд. Тогда было ощущение, что я кого-то потеряла из знакомых. Выяснилось, что там погибла девочка маленькая, которую в три года я учила плавать.

Потом я предложила мужу переехать чуточку подальше, куда именно ракеты не долетают. Переехали в поселок городского типа Северный, это в пятнадцати минутах езды. Спустя несколько дней прилетело в наш дом в Белгороде. И в паркинг, куда мы ставили машину.

Майя и Максим пытались ко всему относиться с юмором Источник: предоставлено Майей Антоновой

На работу я выходить перестала. Страшно. Стала работать дистанционно. Мужу нужно было по-любому работать, он выезжал. Помню, заехали за одним его коллегой домой. И буквально через 20 минут на месте, куда мы подъезжали, лежит труп мужчины. Был обстрел.

Дети ходили в детский сад. В который не долетали ракеты. По улице, конечно, они не гуляли. Если по 10 ракетных опасностей в день, то они всё равно сидели в садике.

Переезд в Тюмень

В один из вечеров поняли, что нужно уезжать. Помню, когда на Ямале училась, все мои одноклассники поступали в Москву, Питер или Тюмень. Решили, что в Тюмени будет комфортно в плане работы. И сюда беспилотники не долетают.

В квартире в Белгороде мы продали всю мебель, технику, часть вещей забрали. В Тюмени сняли квартиру в новом жилом районе на Лесобазе. Здесь великолепно. Мы всех уговариваем сюда переехать, потому что всё другое. Нам в Белгороде говорили, что нужно быть позлее. А здесь люди все улыбчивые, доброжелательные.

В Тюмени семье нравится всё. В первую очередь — приветливые люди Источник: предоставлено Майей Антоновой











Благодаря переезду в Тюмень муж открыл свою компанию, связанную с компрессорным оборудованием. Я продолжаю работать дистанционно на нефтяную компанию.

У мужа в Белгороде продолжают жить родственники. Переезжать они не хотят. Люди привыкают ко всем этим ракетам. К жизни от ракетной опасности до ракетной опасности.

А вот мы не смогли привыкнуть. И через призму юмора смотреть на это всё тоже, потому что это ужас. И наши малые тут еще не могут привыкнуть, что в небе не следы ракет. Каждый раз видят и такие: «Ракета!» А мы объясним, что это самолет, что люди путешествуют. Ну и во дворе рассказывают кому-либо, что вот беспилотник попал в крышу дома и взорвался, а дом загорелся. Не эти воспоминания хочется оставить своим детям.