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Страна и мир обзор В Пакистане террорист-смертник подорвался в толпе на вокзале, взрыв попал на видео. Новости 9 ноября

В Пакистане террорист-смертник подорвался в толпе на вокзале, взрыв попал на видео. Новости 9 ноября

Что случилось за сутки

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Целью теракта было убийство военных

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 ноября.

Теракт в Пакистане

В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв на вокзале.

Мужчина пришел на железнодорожную станцию Кветта с сумкой, в которой было 8–10 кг взрывчатки. Далее он подошел к кассе и подорвался. На платформе в тот момент было около 100 человек, они ждали прибытия поезда. Погибли 27 человек. Около 40 пострадали.

Теракт попал на видео

Ответственность за нападение взяла запрещенная в Пакистане сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана», целью атаки были военные. Известно, что среди погибших было не менее 12 военных, а также 6 сотрудников вокзала.

В больнице Кветты ввели чрезвычайное положение и вызвали дополнительных врачей. Пакистанцев призвали сдавать кровь. Часть раненых находится в критическом состоянии.

Владимир Путин выразил руководству Пакистана соболезнования.

Тяжелое отравление

В городе Вышний Волочек под Тверью отравилась многодетная семья.

Семье стало плохо еще в четверг. 7 ноября у детей проявились первые признаки отравления. В субботу, когда родители наконец приехали в больницу, у всех была высокая температура и рвота.

Состояние самого младшего ребенка, девочки двух лет, стремительно ухудшалось. Ее организм не справился, а врачи не смогли спасти. В живых остались ее родители, старший брат восьми лет и сестра.

Дома у семьи работают следователи

По данным BAZA, перед отравлением вся семья ужинала мясом. Мать семейства подозревает, что именно в нем была проблема. Мясо осталось дома, так что его получится взять на экспертизу.

Новые требования к номерам

До конца года в ГОСТ по автомобильным номерам внесут изменения. Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным.

— Самое приятное, что эта инициатива пришла буквально, что называется, из народа — с такой идеей выступил мой подписчик, после чего я и обратился в МВД России с соответствующим предложением, — рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Взрыв газа в Пятигорске

В девятиэтажке в Пятигорске взорвался газ. Эпицентр, предположительно, был на четвертом этаже. После взрыва здание загорелось, десять жильцов пришлось эвакуировать.

Четверо человек пострадали. Одна женщина погибла по дороге в больницу.

От огня повреждены 22 квартиры в 2 подъездах. В пяти из них выбиты двери, еще четыре повреждены серьезнее.

Больше информации о взрыве собрали наши коллеги из 26.RU.

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Взрыв Теракт Пакистан Вокзал Путин
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Комментарии
27
Гость
2 часа
Таврический обещал что следующие 20лет будут ещё хуже всё идёт по плану
Гость
1 час
Советник трампа призвал украинцев забыть про Крым)))) 😆😆😆
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