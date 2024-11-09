В Пакистане террорист-смертник подорвался в толпе на вокзале, взрыв попал на видео. Новости 9 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 ноября.
Теракт в Пакистане
В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв на вокзале.
Мужчина пришел на железнодорожную станцию Кветта с сумкой, в которой было 8–10 кг взрывчатки. Далее он подошел к кассе и подорвался. На платформе в тот момент было около 100 человек, они ждали прибытия поезда. Погибли 27 человек. Около 40 пострадали.
Ответственность за нападение взяла запрещенная в Пакистане сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана», целью атаки были военные. Известно, что среди погибших было не менее 12 военных, а также 6 сотрудников вокзала.
В больнице Кветты ввели чрезвычайное положение и вызвали дополнительных врачей. Пакистанцев призвали сдавать кровь. Часть раненых находится в критическом состоянии.
Владимир Путин выразил руководству Пакистана соболезнования.
Тяжелое отравление
В городе Вышний Волочек под Тверью отравилась многодетная семья.
Семье стало плохо еще в четверг. 7 ноября у детей проявились первые признаки отравления. В субботу, когда родители наконец приехали в больницу, у всех была высокая температура и рвота.
Состояние самого младшего ребенка, девочки двух лет, стремительно ухудшалось. Ее организм не справился, а врачи не смогли спасти. В живых остались ее родители, старший брат восьми лет и сестра.
По данным BAZA, перед отравлением вся семья ужинала мясом. Мать семейства подозревает, что именно в нем была проблема. Мясо осталось дома, так что его получится взять на экспертизу.
Новые требования к номерам
До конца года в ГОСТ по автомобильным номерам внесут изменения. Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным.
— Самое приятное, что эта инициатива пришла буквально, что называется, из народа — с такой идеей выступил мой подписчик, после чего я и обратился в МВД России с соответствующим предложением, — рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Взрыв газа в Пятигорске
В девятиэтажке в Пятигорске взорвался газ. Эпицентр, предположительно, был на четвертом этаже. После взрыва здание загорелось, десять жильцов пришлось эвакуировать.
Четверо человек пострадали. Одна женщина погибла по дороге в больницу.
От огня повреждены 22 квартиры в 2 подъездах. В пяти из них выбиты двери, еще четыре повреждены серьезнее.
Больше информации о взрыве собрали наши коллеги из 26.RU.