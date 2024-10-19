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Страна и мир Спецоперация на Украине Ярославских срочников вернули из украинского плена: что об этом известно

Ярославских срочников вернули из украинского плена: что об этом известно

Об обмене сообщили в Минобороны России

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9 комментариев

В Россию вернулись 95 военнопленных из Украины

Двух ярославских срочников вернули из украинского плена. Об этом нашему порталу сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека 19 октября.

— Среди вернувшихся из украинского плена в результате последнего обмена — двое наших военнослужащих срочников — Николай Ш. из Первомайского района и Андрей К. из Ярославля, — сообщили 76.RU в аппарате омбудсмена по Ярославской области. — Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин связался с родственниками, родители Андрея Ш. сообщили, что сын им уже сам позвонил с аэродрома перед вылетом.

О том, что ярославский срочник Николай из Первомайского района попал в украинский плен, стало известно в августе 2024 года. Подробнее — в этом материале.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, 18 октября были возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

— В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — сообщили в Минобороны.

Кадры возвращения российских военных

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Комментарии
9
Инженер1
1 час
Их посодют, по какому то приказу кормчего?
Гость
1 час
Освободителей освободили
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