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Страна и мир «Сказал, что в плену»: ярославский срочник пропал в Курской области

«Сказал, что в плену»: ярославский срочник пропал в Курской области

К делу подключился уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин

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2 комментария

Призывник пропал в Курской области

В пятницу, 16 августа, к омбудсмену Ярославской области Сергею Бабуркину обратились родственники призывника Николая Шашурова из Первомайского района:

— Поступило заявление от родителей этого молодого человека. Они получили информацию о том, что он находится в плену, <…> и видели видео. Кроме того, он сам позвонил, сказал, что находится в плену и просил принять меры к тому, чтобы он был включен в списки для обмена. Сейчас этим делом занимаются разные инстанции, потому что родители обратились и в военкомат, и в фонд «Защитники Отечества», и в областную думу, и к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, — рассказал новостному порталу 76.RU Сергей Бабуркин.

По словам омбудсмена, семью направили в международную организацию.

— Мы, в свою очередь, сориентировали их, как правильно действовать в этой ситуации по имеющемуся алгоритму действий. В частности, речь идет о необходимости обращения в Международный Красный Крест, организации, которая содействует в этих процедурах обмена пленных и восстановлении их местонахождения и защите их прав. Работа сейчас проводится всеми компетентными инстанциями. И я надеюсь, что она приведет к желанному результату, чтобы наш земляк был включен в списки для обмена и возвращен на родину, — добавил Сергей Бабуркин.

По информации аппарата, молодой человек был призван в ноябре 2023 года.

— Он был призван на срочную службу в ноябре 2023 года. В рамках службы был распределен в воинскую часть, которая находится на территории Курской области, — добавил в беседе с 76.RU Сергей Бабуркин.

Напомним, Курская область подверглась атаке ВСУ в ночь на 6 августа. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о введении режима ЧС на территории области с 7 августа. Спустя два дня МЧС России объявило, что обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования.

По последний данным, из региона эвакуированы свыше 120 тысяч человек.

ПО ТЕМЕ
Курская область Военнослужащий Призывник Уполномоченный по правам человека
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Комментарии
3
Гость
17 августа 2024, 11:57
Зато "Пир на Волге" отменять не будут! По всей стране должны быть отменены развлекательные мероприятия!
Гость
17 августа 2024, 12:06
Господи, помоги мальчику вернуться домой....
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