В Ярославской области покинул пост главный прокурор

Областной прокурор покинул свой пост Источник: прокуратура Ярославской области











55-летний прокурор Ярославской области Александр Лоренц покинул свой пост после полутора лет работы в регионе. Об этом стало известно 12 августа 2024 года. Информацию подтвердил 76.RU источник в правоохранительных органах. Предварительно, Александр Лоренц перейдет на новую работу.

И. о. назначен первый заместитель прокурора области Алексей Путилов.

Напомним, до Ярославской области Александр Лоренц работал в Ставропольском крае. О его назначении на ярославский пост стало известно в декабре 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности Дмитрия Попова.

Александр Лоренц родился в Казахстане. Начал работу в 1994 года с должности стажера-помощника прокурора Ленинского района Кокшетауской области Республики Казахстан. Затем его перевели в Омскую область, где он прослужил от помощника прокурора Азовского немецкого национального района Омской области до первого заместителя прокурора Омской области. В октябре 2019 года Лоренц был назначен прокурором Ставропольского края. В августе 2022 года он ушел в отставку.