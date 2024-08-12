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Главный прокурор области покинул пост

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Город В Ярославской области покинул пост главный прокурор

В Ярославской области покинул пост главный прокурор

Чем для региона запомнился Александр Лоренц

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2 комментария
Областной прокурор покинул свой пост

55-летний прокурор Ярославской области Александр Лоренц покинул свой пост после полутора лет работы в регионе. Об этом стало известно 12 августа 2024 года. Информацию подтвердил 76.RU источник в правоохранительных органах. Предварительно, Александр Лоренц перейдет на новую работу.

И. о. назначен первый заместитель прокурора области Алексей Путилов.

Напомним, до Ярославской области Александр Лоренц работал в Ставропольском крае. О его назначении на ярославский пост стало известно в декабре 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности Дмитрия Попова.

Александр Лоренц родился в Казахстане. Начал работу в 1994 года с должности стажера-помощника прокурора Ленинского района Кокшетауской области Республики Казахстан. Затем его перевели в Омскую область, где он прослужил от помощника прокурора Азовского немецкого национального района Омской области до первого заместителя прокурора Омской области. В октябре 2019 года Лоренц был назначен прокурором Ставропольского края. В августе 2022 года он ушел в отставку.

При нем прокуратура инициировала много проверок: по делу о мошенничестве с уборкой снега в Ярославле, громком ДТП с автобусом в Рыбинске и по публикациям СМИ. Под его руководством ведомство чаще обращало внимание на соблюдение условий жилищных прав граждан: боролось за переселение ярославцев из ветхого жилья.

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Комментарии
2
Гость
12 августа 2024, 16:53
Ленин и Дзержинский нужны
Гость
12 августа 2024, 16:52
На жизнь людей это ни как не повлияет
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