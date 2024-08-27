Уехал в Белгородскую область: кем теперь работает ярославский главный прокурор

Экс-прокурор Ярославской области Александр Лоренц возглавил администрацию губернатора Белгородской области. Информацию о назначении подтвердил инсайдер 76.RU.
Отметим, что на странице правительства Белгородской области в разделе «Структура правительства» также появился новый сотрудник. Александр Лоренц работает в должности врио заместителя губернатора и руководителя администрации губернатора Белгородской области.
— Утвердили только вчера. Официально губернатор представил его вчера. Александр Лоренц возглавил администрацию губернатора, он будет заниматься всем, что входит в ведение администрации губернатора, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе правительства Белгородской области.
26 августа Александр Лоренц принимал участие в оперативном совещании с губернатором. Также он попал на видео, опубликованное в Tg-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, экс-прокурор был без привычного синего кителя, в строгом костюме. Лоренц с Гладковым осматривали многоэтажки, пострадавшие от атаки ВСУ.
Напомним, 12 августа стало известно, что 55-летний прокурор оставляет должность в Ярославле и переходит на новую работу.
Александр Лоренц родился в Казахстане. Начал работу в 1994 года с должности стажера-помощника прокурора Ленинского района Кокшетауской области. В 2012 он перешел на работу в Омскую область, где прослужил от помощника прокурора Азовского немецкого национального района Омской области до первого заместителя прокурора области. В октябре 2019 года Лоренц был назначен прокурором Ставропольского края. В августе 2022 года ушел в отставку с поста в Ставрополье, а в декабре начал работу в Ярославской области.
При Александре Лоренце прокуратура Ярославской области инициировала проверку по делу о мошенничестве с уборкой снега в Ярославле, о соблюдении условий жилищных прав граждан, в том числе боролось за переселение ярославцев из ветхого жилья. Также прокуратура начинала проверки по публикациям СМИ.