Уехал в Белгородскую область: кем теперь работает ярославский главный прокурор

Александр Лоренц с 26 августа начал работу в новой должности Источник: прокуратура Ярославской области, «Настоящий Гладков» / T.me











Экс-прокурор Ярославской области Александр Лоренц возглавил администрацию губернатора Белгородской области. Информацию о назначении подтвердил инсайдер 76.RU.

Отметим, что на странице правительства Белгородской области в разделе «Структура правительства» также появился новый сотрудник. Александр Лоренц работает в должности врио заместителя губернатора и руководителя администрации губернатора Белгородской области.

— Утвердили только вчера. Официально губернатор представил его вчера. Александр Лоренц возглавил администрацию губернатора, он будет заниматься всем, что входит в ведение администрации губернатора, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе правительства Белгородской области.

Имя экс-прокурора Ярославской области появилось на сайте белгородского правительства Источник: сайт правительства Белгородской области











26 августа Александр Лоренц принимал участие в оперативном совещании с губернатором. Также он попал на видео, опубликованное в Tg-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, экс-прокурор был без привычного синего кителя, в строгом костюме. Лоренц с Гладковым осматривали многоэтажки, пострадавшие от атаки ВСУ.

Александр Лоренц начал работу в команде Вячеслава Гладкова Источник: «Настоящий Гладков» / T.me

Напомним, 12 августа стало известно, что 55-летний прокурор оставляет должность в Ярославле и переходит на новую работу.

Александр Лоренц родился в Казахстане. Начал работу в 1994 года с должности стажера-помощника прокурора Ленинского района Кокшетауской области. В 2012 он перешел на работу в Омскую область, где прослужил от помощника прокурора Азовского немецкого национального района Омской области до первого заместителя прокурора области. В октябре 2019 года Лоренц был назначен прокурором Ставропольского края. В августе 2022 года ушел в отставку с поста в Ставрополье, а в декабре начал работу в Ярославской области.