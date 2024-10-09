Правосудие недоступно: почему не работают сайты судов и когда их починят — всё, что известно о сбое

Пока идут работы по восстановлению сайтов судов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сайты российских судов, почтовые ящики, ГАС «Правосудие» и головной сайт системы sudrf.ru не работают уже несколько дней. Пользователи начали жаловаться на проблемы еще 6 октября, на следующий день федеральные ресурсы судебной системы и сайты отдельных учреждений по всей стране полностью «легли». Исправить ситуацию обещали не раньше 18 октября. Что произошло — объясняем в материале.

«Правосудие» — это государственная автоматизированная система, крупнейший из инструментов электронного правосудия в стране. С его помощью электронный документооборот и взаимодействие с судами происходит в разы быстрее. Всё, что необходимо, можно сделать даже в выходной день, не дожидаясь официальных часов работы необходимого учреждения. Юристы используют его вместо того, чтобы обращаться в суды лично, а обычные граждане могут найти там информацию по любому нужному им делу.

Сайты большинства российских судов перестали открываться в понедельник. По данным сервисов Downdetector и Downradar, первые жалобы появились около 20:00 6 октября. Сайты, на которых размещена открытая информация судебного делопроизводства, стали недоступны полностью 7 октября. Всю информацию приходится узнавать по телефону.

Глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала о «внеплановых технических работах». В пресс-службе Свердловского областного суда тогда тоже связали проблемы с техническими причинами. Позднее авторы Telegram-канала «Кибервойна» связали происходящее с хакерской атакой на ГАС «Правосудие». Оказалось, что это сделала проукраинская группа Bo Team, в своем Telegram-канале они взяли ответственность за происходящее на себя.

Судебный департамент при Верховном суде РФ назвал проблемы с сайтами «инцидентом информационной безопасности». Согласно документу, направленному председателям судов, работы по восстановлению продлятся как минимум до 18 октября. Его подлинность подтвердили источники коллег из «Фонтанка.ру».

Несколько сервисов не работает Источник: Судебная практика СКЭС ВС РФ / T.me Запросы рекомендовали отправлять через почту Источник: Судебная практика СКЭС ВС РФ / T.me

Пока работу сервисов восстанавливают, остаются недоступными:

интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;

телефония арбитражных судов на платформе Microsoft Lync;

портал ГАС «Правосудие»;

службы электронной почты ГАС «Правосудие».

Пока же неотложные извещения и запросы предлагают направлять через личный кабинет «Почты России» или почтовые отделения.