«Ввести налог на бездетность»: в Госдуме задумались над радикальными мерами — чем это объясняют и куда пойдут деньги?

Депутат Госдумы предложил вернуть налог на бездетность Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В России нужно вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. Однако цель такого налога не в том, чтобы заставить платить тех, кто не хочет иметь ребенка, а в том, чтобы поддержать детей, у которых нет родителей. Об этом заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

— Но я не то что предлагаю — я хотел бы, чтобы это [налог на бездетность] было. Потому что не профильная тема для меня, наверное. Я просто вспоминаю, как это было. Но я сегодня понимаю, что если ввести налог на бездетность, то можно вполне эти деньги тех, кто не хочет иметь детей, пустить на тех детей, которые сегодня остались без родителей, — сказал депутат в эфире программы «Царьград. Главное».

Налог на бездетность существовал во времена СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты. От налога освобождались те, кто по состоянию здоровья не мог иметь детей, и те, у кого ребенок умер или погиб. Налог на бездетность отменили с 1 января 1992 года.

Андрей Гурулёв о введении налога на бездетность Источник: «Царьград. Главное»

После вопроса ведущего о том, понимает ли Гурулёв, что сейчас на него может обрушиться волна негодования со стороны общественности, депутат ответил положительно.

— Да мне фиолетово. Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Всё остальное вообще никому не интересно. Имя, которое ты при жизни заработал, насколько тебя помнить будут. И дети, которые станут продолжением тебя на этой земле. Вот это главное, наверное, если ты настоящий мужик, — твой род, который ты на этой земле оставил, — ответил на вопрос ведущего Гурулёв.

Он еще раз отметил, что средства, полученные от налога на бездетность, могли бы пойти на помощь детям в детских домах.

— А я вам скажу следующее. У нас приличное количество детишек в детских домах. И, к сожалению, эти детские дома в не очень хорошем состоянии. Я бы эти именно деньги пустил на эти детские дома, на развитие этих детей, на их поддержание, на их обучение, на то, чтобы поставить их на ноги, — считает генерал-лейтенант.

Депутат задел и другой вопрос, который уже сейчас обсуждается в Госдуме — запрет пропаганды чайлдфри. Он пояснил, что его задача заключается не в том, чтобы запретить не иметь детей, а отказаться от этой идеологии и продвижения в обществе таких мыслей.