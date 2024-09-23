НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

штиль.

 759мм 62%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,92
EUR 103,22
Жильцы против клиники
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Что построят в Ярославле
Лучшие бизнес-идеи страны
Объединение школ и детсадов
Куда съездить на выходных
Симптомы заразного вируса
Ярославна в Китае
Контрасты Ярославля
Когда дадут отопление
Страна и мир В живых остались только родители. Подробности отравления семьи в Красноярском крае — видео

В живых остались только родители. Подробности отравления семьи в Красноярском крае — видео

Дети погибли после ужина пельменями и курицей

233
2 комментария

В Красноярском крае от отравления скончались четыре ребенка. Накануне семья купила пельмени, курицу и приправу в местном магазине. 20 сентября все члены семьи поели пельмени и курицу, а на следующее утро почувствовали себя плохо: пожаловались на тошноту и рвоту.

Всю семью госпитализировали. 21 сентября скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Еще двух детей и родителей доставили санавиацией в областной центр. Там в воскресенье, 22 сентября, скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник умер и последний ребенок в семье — 12-летняя девочка.

В живых остались только родители — им 32 и 34 лет. Мать семейства находится на девятом месяце беременности. Днем в понедельник взрослые пришли в себя, плоду ничего не угрожает.

Чем именно отравилась семья, пока неизвестно.

— Мы в шоке, — рассказал нашим коллегам из NGS24.RU родственник пострадавшей семьи. — У нас у самих четверо детей. Как одна семья жили. У меня дети плачут, все плачут. Мы сами на таблетках, уже третий день не спим. Дети практически на руках у нас умирали, мы все это видели в больнице.

Основных версий две: семья отравилась продуктами из местного магазина, либо неизвестным веществом, которое по ошибке могло попасть в еду дома. На кухне следователи нашли порошок светлого цвета в пакете без маркировки, отраву для мух, антибиотик для крупных животных и растительные пестициды на полу. Все опасные вещества отправили на экспертизу.

Следком возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров или оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (максимальный срок — 10 лет).

ПО ТЕМЕ
Отравление Умерли дети
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
31 минута
Похоже на элементарное нарушение правил обращения с опасными химикатами в доме. А торговая точка при всех вскрывшихся нарушениях не при чем.
Гость
5 минут
Какой скрепной жрачкой втридорога нас здесь кормят по плану!!!! а Честный Zнак был? он подтверждает что налог поступил в ненасытную казну
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление