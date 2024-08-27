«Если вы агент 007 — всё стереть и утопить смартфон»: как эксперты оценили опасность Telegram после ареста Дурова

— Секретный чат может быть скомпрометирован ровно таким же образом. Для вас это чат, что доступен только на одном устройстве. Возможно, что так удобнее/лучше. Решать вам, но считать, что они безопаснее, нельзя, — категоричен Эльдар Муртазин.

— Чиновники используют мессенджер для решения рабочих вопросов. Не говоря уже о госкомпаниях, где зачастую это считается нормой. Проблема в том, что люди во многих организациях выбирают удобство общения и не заботятся о безопасности. И это не проблема Telegram, — отметил Эльдар Муртазин. — Слышал неоднократно мысль, что если Дурова выпустят быстро, то нужно уходить из мессенджера, а лучше его блокировать, как YouTube, для всех. Дорогие чиновники, не пользуйтесь Telegram! Это самое правильное и простое решение как для вас, так и для нас.

