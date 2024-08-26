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Страна и мир Задержание Павла Дурова «Решение за судьями»: президент Франции рассказал, за что задержали Павла Дурова

«Решение за судьями»: президент Франции рассказал, за что задержали Павла Дурова

Макрон уверяет, что политика ни при чем

191
3 комментария
Павла Дурова арестовали после поездки в Азербайджан

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему основателя Telegram Павла Дурова арестовали. Он заверил, что политика тут ни при чем. Этот шаг был сделан в рамках судебного расследования.

— Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Оно остается за судьями, — написал Макрон в соцсети X.

Макрон опубликовал пост об аресте Павла Дурова

По его словам, Франция остается приверженцем свободы слова, мнений, предпринимательства и инноваций.

По данным Reuters, Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram.

Создателя Telegram Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана в компании женщины и телохранителя. На него был выписан ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Предположительной спутницей Дурова была 24-летняя геймер и криптокоуч Юлия Вавилова. Она публиковала фотографии из стран, в которых на тот момент находился основатель Telegram. На одном из кадров можно заметить мужчину, похожего на его охранника.

Арест отразился и на финансовой стороне. Стоимость криптовалюты Toncoin (TON), которую выплачивают в Telegram, на бирже сильно упала сразу после новостей о задержании.

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Комментарии
3
Гость
26 августа 2024, 18:18
Недорогие россияне не могут поверить в неZависимость суда и прокуратуры, это же фантастика?
Гость
26 августа 2024, 18:48
Средний был и так и сяк, младший был Иван...
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