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Страна и мир Туристка поделилась честным отзывом о Карелии: «Все восхищаются, а что на деле?»

Туристка поделилась честным отзывом о Карелии: «Все восхищаются, а что на деле?»

И рассказала, что смотреть на севере

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8 комментариев
Что стоит обязательно посетить в Карелии

Карелия из года в год попадает в топ лучших направлений для рыбалки и пешего туризма. Тысячи туристов выбирают республику для отдыха. Здесь можно познакомиться с северными традициями, отведать рыбы и насладиться природными пейзажами.

Ярославцы тоже не против отдохнуть в сказочной Карелии. Одной из таких путешественниц стала 25-летняя Анастасия, девушка несколько дней провела в Сортавала, который находится на границе с Финляндией. В беседе с 76.RU туристка рассказала, что стоит смотреть в городе и где пробовать местную кухню.

— В этом году с мужем решили исследовать север, выбирали природные места, долго изучали маршруты, так остановили свой выбор на Карелии. Этой республикой все восхищаются, захотелось проверить, а что на деле? — рассказала порталу 76.RU Анастасия.

Добраться до Сортавала можно на автобусе из Петрозаводска, билет стоит в районе 800 рублей

Бывавшие в этих местах предупреждали пару о головокружительных видах, полчищах комаров и медведях, поэтому они решили ехать не дикарями, а с комфортом, — остановились на съемной квартире. Как оказалось, в августе комаров можно не бояться.

— Найти хорошую квартиру в Сортавала было проблематично. В начале августа большинство вариантов было занято. Нашли пошатанную двушку за 4 тысячи в сутки в 15 минутах от центра. Местные рассказали, что мы жили в поселке железнодорожников. Атмосфера ярославской «Пятерки»: двухэтажные бараки, немного панелек. Периодически раздавался гул «Рускеальского экспресса», это такой туристический ретропоезд, который ездит пару раз в день, — добавила туристка.

Вывески дублируются на карельском языке

На изучение города стоит отдавать пару дней. Город Сортавала не такой большой, его буквально можно обойти пешком за пару дней.

Что смотреть в городе:

  • дом со шприцем — постройка 20-х годов ХХ столетия;

  • культурно-выставочный центр имени Гоголева (стоимость билета на взрослого — 400 рублей);

  • городской парк «Ваккосалми» со смотровыми;

  • исторический парк «Бастион» (стоимость посещения — 900 рублей);

  • памятник Рунопевцу;

  • пожарную каланчу;

  • водонапорную башню;

  • Финское воинское захоронение недалеко от ратуши;

  • Церковь Иоанна богослова на улице Кирова, 6а.

В городе осталось много финских домов
Подобные картины, вырезанные из дерева, можно посмотреть в центре имени Гоголева

— Исторический парк «Бастион» — на любителя, билет достаточно дорогой, территория большая, но не полностью освоенная. Крепость черного медведя — воссозданное поселение викингов интересное, подкупило то, что можно наряжаться в костюмы, почувствовать себя в тусовке реконструкторов. Но эффекта «вау» не произвело. До туда было сложно вызвать такси, автобусы, кажется, что вовсе туда не направлялись, пришлось идти пешком. Если вы без личного авто, сначала подумайте — а стоит ли, — рассказала девушка.

В городе, по словам ярославны, дружелюбная атмосфера, много мест для отдыха, уютная набережная Ладожского озера, множество памятников и сохранившейся финской застройки. У исторических зданий есть информационные таблички — искать информацию в интернете не придется.

В парке «Бастион» реконструированная деревня викингов
Можно наглядно изучить, чем занимались викинги
Здесь же изобразили петроглифы — выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе
Петроглифы находили в этих местах

— Обязательно рекомендую зайти на обед или ужин в кафе «Дом Берга» и Jarvikala. У них удобный формат: кафе самообслуживания. Ты стоишь в единой очереди, делаешь заказ и тут же получаешь еду. Меню не такое большое, но наесться можно. Мы ели традиционную уху «Лохикейто», тефтельки по-шведски, красную рыбу в разных вариациях, также порадовали котлеты из медведя и оленьи колбаски. В этих же заведениях можно купить сувениры. Цены не кусаются, порции большие. Та же уха — 400 рублей, в Петрозаводске на порядок дороже, — добавила туристка.

Где есть:

  • кафе «Дом Берга»;

  • кафе Jarvikala;

  • ресторан «Релакс»;

  • BBQ Hunter Nordic Kitchen.

Уха Лохикейто — традиционное блюдо

Окрестности

Достопримечательности близ Карелии удобнее исследовать на машине, поскольку билеты на автобусы, особенно в разгар туристического сезона, зачастую раскуплены. Однако добраться до одной из отдаленных локаций все-таки стоит — это горный парк «Рускеала». Билет на общественный транспорт будет стоить около 250 рублей. Взрослый билет на посещение парка — 600 рублей, там же можно прокатиться на «Троллее над карьером» — это такая конструкция, протянутая от двух точек. Стоимость экстремального развлечения — 2500 рублей.

В «Рускеале» несколько карьеров и много мрамора
Посмотрите на эти красоты!

— «Рускеала» — это горный парк, появившийся на карьерах по добыче мрамора. Отсюда, как говорят экскурсоводы, возили мрамор для убранства Санкт-Петербурга, в том числе для Исаакиевского собора. Эти природные громадины поражают. Однако предупреждаю сразу: туристов здесь очень много. Мы выделили на этот парк почти целый день. Есть еще вариант — добраться до водопадов, которые находятся неподалеку, — добавила туристка.

На вопрос о том, какие сувениры везти из Карелии, Анастасия отвечает: всё, что съедобно и нравится глазу. В республике научились завлекать туристов, можно купить статуэтки из мрамора и шунгита, тарелочки с народными мотивами, варенье из морошки, соль белого моря или рыбу.

— В Сортавала очень понравилось, планирую сюда вернуться через пару лет. Хотя бы за тем, чтобы наесться красной рыбой, — добавила Анастасия.

В Сортавала много интересных сувениров
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Комментарии
8
Гость
21 августа 2024, 09:35
ну скажем так, в Петрозаводске питание дороже может быть в разы, но явно не на порядок)
Гость
21 августа 2024, 09:19
Надписи на вывесках дублируются на Чухонском, а для кого? Готовятся войти в состав Суоми?😡
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