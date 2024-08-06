Экс-чиновника Минобороны, отвечающего за военную форму, арестовали за крупную взятку: новости 6 августа

57-летний полковник Владимир Демчик был задержан в Москве по делу о получении взятки Источник: Textile.ru, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 августа.



Арестован бывший начальник Вещевого управления Минобороны

Суд заключил под стражу бывшего начальника Вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.



Фотография Владимира Демчика на сайте ГК «Чайковский текстиль» Источник: Textile.ru











Полковник запаса Владимир Демчик руководил управлением до апреля 2018 года. По данным следствия, весной 2017 года фигурант получил от гендиректора одной коммерческой фирмы 4 миллиона рублей за покровительство. Демчик пообещал привлекать компанию к исполнению госконтрактов на поставку вещей для российской армии.

Следствию удалось установить, что в последующем Минобороны заключило 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей с организацией, гендиректор которой, предположительно, дал взятку Демчику.



— В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя, — сообщает Петренко.



На сегодняшний день Владимир Демчик является заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которое принадлежит группе компаний «Чайковский текстиль». По части 6 статьи 290 УК РФ ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



ВСУ атаковали Курскую область с танками и бронемашинами

В Курской области войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки ВСУ. О происходящем сообщило Минобороны РФ.

Источник: bazabazon / T.me











По данным ведомства, с восьми часов утра ВСУ атакует территорию России в районах приграничных населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Атака ведется силами 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. Также задействованы 11 танков и 20 бронемашин.



Вооруженные силы РФ и пограничные войска ФСБ РФ уничтожили шесть украинских танков, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера ВСУ, три боевые бронированные машины «Козак».



На Кубани автобус попал в ДТП с легковушкой и грузовиком

Источник: МЧС России

В Армавире (Краснодарский край) произошло массовое ДТП. Столкнулось сразу несколько автомобилей. Более 10 человек пострадали.



— Столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. 11 человек пострадали, из них трое детей. Двое погибли, в том числе один ребенок, — сообщили в краевом МЧС.



Погибшие ехали в легковом автомобиле. Их уже вытащили спасатели, которые работали на месте.



Авария произошла на 177-м км автодороги Р-217 «Кавказ». Столкнулись автомобиль Volkswagen Passat CC, грузовой автомобиль Freightliner, а также рейсовый автобус Mercedes Sprinter.



По данным прокуратуры, Passat не пропустил грузовой автомобиль и столкнулся с ним. После этого обе машины влетели в рейсовый автобус, который ехал по встречке.



В Госдуме рассказали, будут ли блокировать YouTube

В России не рассматривается сценарий принудительной блокировки YouTube. Об этом 6 августа в своем Тelegram-канале сообщает заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.



— Замедление YouTube вследствие деградации кеширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России, — уточнил Горелкин.



Также депутат добавил, что «такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга». Однако такого не планируется, потому что блокировка YouTube причинит «вред нашим гражданам».



По мнению Горелкина, ответные меры со стороны РФ не должны негативно влиять на россиян. Антон Горелкин считает, что Google должен вернуться в Россию официально, «заплатить штрафы <...>, соблюдать в российском сегменте местное законодательство».



Проблемы в работе YouTube, принадлежащего компании Google, в России начали замечать в конце июля.



Зеленский намерен «подготовить реальный фундамент» для окончания конфликта в 2024 году

Украина имеет «непоколебимую цель — подготовить реальный фундамент для справедливого окончания» конфликта в 2024 году. Об этом во вторник, 6 августа, заявил президент страны Владимир Зеленский в соцсети X.com (бывший Twitter).



Такая цель может быть реализована, по словам Зеленского, уже в этом году. Он добавил, что Украина продолжает работу над «формулой мира».



Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что от Киева нет никакой реакции на условия по урегулированию, которые в июне озвучил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.



Также он добавил, что бессмысленно говорить о форматах вроде Женевской конференции по Украине, «формуле Зеленского» и прочих. «Потому что без главного переговорщика это выглядит не очень понятно», — сказал Шойгу.



Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже

Во время Олимпийских игр в Париже более 40 спортсменов получили положительный тест на коронавирус. Об этом на брифинге в Женеве заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Фон Керков.



— На Олимпийских играх по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов, — цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

По ее словам, в последние месяцы, независимо от сезона, многие страны фиксируют всплески заболеваемости COVID-19. Кто конкретно заболел и есть ли в их числе российские атлеты, не уточняется.

Еще 18 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш

В Бангладеш уже несколько дней продолжаются беспорядки. Минувшей ночью демонстранты подожгли отель в городе Джашор, где при пожаре погибли 18 человек, еще 150 были госпитализированы. Количество жертв продолжает расти.

Как сообщило издание The Business Standard, отель Zabeer International, который подожгли протестующие, может принадлежать генеральному секретарю местной партии «Авами Лиг» Шахину Чакладару Источник: TBS











Днем 5 августа участники беспорядков подожгли Мемориальный музей Бангабандху. За этим последовало мародерство. Грабители ворвались в официальную резиденцию премьер-министра страны в Ганобхабан. Кроме этого, участники протестов повалили памятник первому президенту страны Муджибуру Рахману.



Число погибших в результате беспорядков достигло 300 человек и продолжает расти.



Камалу Харрис официально выдвинули в кандидаты на президентский пост США

Действующий вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Она набрала 99% партийных голосов. Об этом сообщают The New York Times и Fox News.



Источник: AP Photo / Susan Walsh











Изначально Демпартия должна была выдвинуть своего кандидата после съезда в Чикаго, который был запланирован на 19–22 августа. Но нацкомитет принял решение провести онлайн-голосование среди партийных делегатов в начале августа. Это позволило партии определиться с кандидатом в президенты раньше.



В Приморье разбился самолет с экс-начальником авиации МЧС

Частный легкомоторный самолет Bristell RGRA-5500G, который летел из Южно-Сахалинска в аэропорт приморского села Новороссия, пропал с радаров. Предварительно он потерпел крушение у подножья горы Лысая.



Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области











По предварительным данным, днем 6 августа в районе горы Лысой пропала связь с самолетом Bristell RG, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, он летел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области в аэропорт в селе Новороссия Приморского края, но в 30 км от посадочной площадки пропал с радаров.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Источник: vm_sut / T.me

На борту самолета находились пилот и один пассажир. Предварительно сообщается, что это авиапутешественники из Омска — мужчина и женщина, пишет портал VLADIVOSTOK1.RU. Об их прибытии накануне писала пресс-служба сахалинского правительства. Мама путешественницы рассказала NGS55.RU, что только утром разговаривала с дочерью по телефону.



Суд арестовал счета российской «дочки» H&M

Счета российского юрлица шведской сети магазинов H&M по решению суда арестованы на сумму более 76 миллионов рублей. По данным системы СПАРК, в отношении ООО «Эйч Энд Эм» наложены обеспечительные меры в виде ареста.

Группа H&M приостановила продажи в России в марте 2022 года. Впоследствии она решила уйти из страны и закрыть работавшие здесь под ее брендами магазины сетей H&M, COS, Monki и H&M Home.

