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Зима Обустраиваем дачу Обзор Зашуршали семена! Что обязательно нужно посадить на рассаду в феврале — советы агронома

Зашуршали семена! Что обязательно нужно посадить на рассаду в феврале — советы агронома

Полный список и лунный календарь садовода для вашего лучшего урожая

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Агроном Людмила Шубина объяснила, что сажать на рассаду в феврале | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАгроном Людмила Шубина объяснила, что сажать на рассаду в феврале | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Агроном Людмила Шубина объяснила, что сажать на рассаду в феврале

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Февраль пусть и не самый насыщенный на посев рассады месяц, но про несколько важных культур нужно не забыть. В первую очередь речь про болгарские или сладкие перцы и, конечно, баклажаны. Сроки посева могут варьироваться из-за места выращивания. Подготовили важный календарь для дачников на февраль.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, что нужно готовить на рассаду в последний месяц зимы. Публикуем ее советы.

Что сажать на рассаду в феврале

В феврале нужно посеять позднеспелые сорта перцев и баклажанов для теплиц. Для открытого грунта эти культуры сеют с конца февраля и до середины марта.

Можно сеять весь февраль: сельдерей, лук-порей, землянику садовую. Среди цветов: петунии, лобелии, виолы.

Какую рассаду нужно сеять в феврале&nbsp;— список | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаКакую рассаду нужно сеять в феврале&nbsp;— список | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Какую рассаду нужно сеять в феврале — список

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

По лунному календарю садовода благоприятные дни для посева рассады в феврале: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Не стоит браться за семена 16 и 17 февраля.

Когда сажать перцы и баклажаны на рассаду

Перцы и баклажаны можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. В любом случае возраст рассады на момент высадки должен быть 65–75 дней. Обратите внимание, что он считается с момента посева, а не всходов. Могут быть отклонения из-за сорта, поэтому важно обращать внимание на информацию на упаковке.

— И переросшая, и недоросшая рассада — это плохо. Многие высаживают растения с маленькими перчиками. Смысла в этом нет никакого. Только потеря урожая, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Переросшие перцы и баклажаны хуже приживаются, у них часто возникают проблемы с корневой системой. Потеря урожая может быть больше 30%.

Позднеспелые сорта высаживают в теплицы, поэтому сеять стоит примерно с середины февраля, вплоть до конца месяца. Скороспелые культуры подойдут для огорода. Их сеют с конца февраля и до 20 марта.

По лунному календарю садовода самые лучшие дни для посева рассады перцев и баклажанов в феврале: 10, 12, 17, 19, 26, 27.

Когда сеять лук-порей и лук на головку семенами

Лук можно выращивать с помощью семян. Их берут из вот таких шариков, которые распускаются на стрелках | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛук можно выращивать с помощью семян. Их берут из вот таких шариков, которые распускаются на стрелках | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лук можно выращивать с помощью семян. Их берут из вот таких шариков, которые распускаются на стрелках

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В феврале есть возможность заняться рассадой лука. Так можно получить более ранний и крепкий урожай, сэкономив, например, на севке.

Лук на репку или на головку нужно обязательно сеять в глубокие горшки. Высота должна быть не менее 10 сантиметров, чтобы корневая система хорошо развивалась.

— Еще говорят — лук-чернушка, потому что семена такого цвета. Выращивать рассаду легко. Можно ставить на подоконник и в полутень. Всходят быстро. Посев на глубину до сантиметра. Севок сейчас очень дорогой, поэтому рассада — отличный вариант, — отметила специалист.

Тоже самое касается и лука-порея. Его можно сеять на рассаду весь февраль, но лучше управиться до 20-го, чтобы не тратить потом дополнительное время, когда нужно будет заниматься другими культурами.

По лунному календарю садовода самые лучшие дни для посева рассады лука-порея и лука семенами в феврале: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28.

Какие цветы сажать на рассаду в феврале

В зависимости от сорта петунии зацветают на 60–80 день после всходов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ зависимости от сорта петунии зацветают на 60–80 день после всходов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В зависимости от сорта петунии зацветают на 60–80 день после всходов

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Весь февраль можно смело заниматься посевом петуний. Для выращивания подойдут как рассадные горшочки, так и торфяные таблетки. В зависимости от сорта петунии зацветают на 60–80 день после всходов — от этого и нужно отталкиваться при определении срока посева.

Среди однолетников с долгим периодом развития до цветения стоит посеять в феврале: лобелию, виолу, калибрахоа, гацанию, вербены. Среди многолетников: маргаритки, дельфиниумы, аквилегии.

Посев бархатцев и астр все же лучше отложить на март и апрель, чтобы у растений после высадки на постоянное место хорошо развивалась корневая система.

По лунному календарю садовода самые лучшие дни для посева цветов на рассаду в феврале: 4, 25, 26.

Ранее мы также публиковали план дачника на 2026 год.

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Сад Огород Рассада Перец Баклажан Теплица Петуния Цветы Посев
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Комментарии
10
Гость
5 февраля, 10:04
А за повтор стать платят вдвойне?
Гость
5 февраля, 08:00
А зачем? Даже ВВП не кушает на ночь,по совету О.Бендера, сырых 🍅 😂😂😂
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Гость
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