Зима Обустраиваем дачу Инструкция План для дачника: когда сажать рассаду в 2026 году — лунный календарь и сроки с февраля по май

План для дачника: когда сажать рассаду в 2026 году — лунный календарь и сроки с февраля по май

Разбираемся вместе с агрономом

Сроки посева рассады зависят от сроков ее высадки на постоянное место. Растения для теплицы сеют раньше, чем для огорода

Сроки посева рассады зависят от сроков ее высадки на постоянное место. Растения для теплицы сеют раньше, чем для огорода

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Грамотное планирование позволяет дачнику не остаться без рассады, не забыть о важных культурах и при этом не потратить силы куда не следует. Публикуем полный список, когда и какую рассаду сажать в 2026 году. Также для удобства добавили информацию лунного календаря дачника.

Когда сажать рассаду в 2026 году

При посеве любой рассады важно учитывать несколько нюансов. Первое: от качества грунта и посадочного материала будет зависеть, какая рассада получится на выходе. Важно, чтобы земля не была кислой.

— Нужно помнить, что в горшочках обязательно должен быть дренаж. Стоит профилактически пролить грунт водой с марганцовокислым калием для дополнительного обеззараживания, — объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — У каждой культуры есть свой возраст, когда всходы нужно пересаживать на постоянное место. У огурцов, например, это 30 дней, у перца — 65–75 дней, у томатов может быть и 50 дней.

И слишком молодая, и переросшая рассада лишит дачника части урожая. Поэтому сроки высадки очень важно учитывать.

В европейской части страны и на Урале они сдвигаются на 1–2 недели из-за более ранней высадки, то есть посев можно проводить раньше. А в Сибири угроза возвратных заморозков сохраняется вообще до 10 июня, так что торопиться не стоит ни с высадкой рассады, ни с ее посевом. Нужно ориентироваться на климат.

Что сажать на рассаду в феврале

Февраль — это месяц посева позднеспелых сортов перцев и баклажанов для теплиц, их нужно сеять с середины месяца. Для открытого грунта эти культуры сеют с конца февраля и до середины марта.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа
Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Можно сеять весь февраль: сельдерей, лук-порей, землянику садовую. Среди цветов нужно посеять: петунии, лобелии, виолы.

По лунному календарю дачника благоприятные дни для посева рассады в феврале: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Не стоит браться за семена 16 и 17 февраля.

Что сажать на рассаду в марте

В марте дел с посевом рассады у дачника прибавляется: нужно успеть до 20 марта досеять скороспелые сорта перцев и баклажанов для открытого грунта.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа
Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Томаты для теплиц сеют с 15 по 25 марта, чтобы возраст рассады на момент высадки на постоянное место был около 60 дней. В конце марта можно сеять сорта помидоров для открытого грунта, а также бархатцы и циннии. Огурцы стоит сеять только обладателям отапливаемых теплиц.

По лунному календарю дачника благоприятные дни для посева рассады в марте: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, неблагоприятные — 15 и 20.

Что сажать на рассаду в апреле

Апрель богат на задачи по посеву рассады. До 10 апреля нужно досеять томаты для открытого грунта. До середины месяца — бархатцы, астры, циннии, базилик.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа
Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

С 15 по 30 апреля пора заниматься рассадой бахчевых: огурцов, тыквы, арбуза, дыни, кабачков.

С 15 по 25 апреля сеют белокочанную капусту раннеспелых сортов на салаты, с 25 апреля по 10 мая — позднеспелую капусту на квашение, брокколи, цветную капусту.

По лунному календарю дачника самые благоприятные дни для посева рассады — 22 и 23 апреля. Благоприятные дни: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30. Неблагоприятные: 12, 13, 24, 25. За семена совсем не стоит браться 16 и 17 апреля.

Что сажать на рассаду в мае

В мае на рассаду можно посеять все культуры огорода, возраст которых на момент высадки должен быть около 30 дней: огурцы, тыквы, арбузы, дыни, кабачки. До 10 мая нужно посеять рассаду позднеспелой капусты.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа
Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

По лунному календарю дачника благоприятные дни для посева рассады в мае: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Неблагоприятные дни: 9, 16, 23, и самый неблагоприятный день — 15 мая.

Александра Бруня
Рекомендуем