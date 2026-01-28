План для дачника: когда сажать рассаду в 2026 году — лунный календарь и сроки с февраля по май

Сроки посева рассады зависят от сроков ее высадки на постоянное место. Растения для теплицы сеют раньше, чем для огорода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Грамотное планирование позволяет дачнику не остаться без рассады, не забыть о важных культурах и при этом не потратить силы куда не следует. Публикуем полный список, когда и какую рассаду сажать в 2026 году. Также для удобства добавили информацию лунного календаря дачника.

Когда сажать рассаду в 2026 году

При посеве любой рассады важно учитывать несколько нюансов. Первое: от качества грунта и посадочного материала будет зависеть, какая рассада получится на выходе. Важно, чтобы земля не была кислой.

— Нужно помнить, что в горшочках обязательно должен быть дренаж. Стоит профилактически пролить грунт водой с марганцовокислым калием для дополнительного обеззараживания, — объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — У каждой культуры есть свой возраст, когда всходы нужно пересаживать на постоянное место. У огурцов, например, это 30 дней, у перца — 65–75 дней, у томатов может быть и 50 дней.

И слишком молодая, и переросшая рассада лишит дачника части урожая. Поэтому сроки высадки очень важно учитывать.

В европейской части страны и на Урале они сдвигаются на 1–2 недели из-за более ранней высадки, то есть посев можно проводить раньше. А в Сибири угроза возвратных заморозков сохраняется вообще до 10 июня, так что торопиться не стоит ни с высадкой рассады, ни с ее посевом. Нужно ориентироваться на климат.

Что сажать на рассаду в феврале

Февраль — это месяц посева позднеспелых сортов перцев и баклажанов для теплиц, их нужно сеять с середины месяца. Для открытого грунта эти культуры сеют с конца февраля и до середины марта.

Можно сеять весь февраль: сельдерей, лук-порей, землянику садовую. Среди цветов нужно посеять: петунии, лобелии, виолы.

По лунному календарю дачника благоприятные дни для посева рассады в феврале: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Не стоит браться за семена 16 и 17 февраля.

Что сажать на рассаду в марте

В марте дел с посевом рассады у дачника прибавляется: нужно успеть до 20 марта досеять скороспелые сорта перцев и баклажанов для открытого грунта.

Томаты для теплиц сеют с 15 по 25 марта, чтобы возраст рассады на момент высадки на постоянное место был около 60 дней. В конце марта можно сеять сорта помидоров для открытого грунта, а также бархатцы и циннии. Огурцы стоит сеять только обладателям отапливаемых теплиц.

По лунному календарю дачника благоприятные дни для посева рассады в марте: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, неблагоприятные — 15 и 20.

Что сажать на рассаду в апреле

Апрель богат на задачи по посеву рассады. До 10 апреля нужно досеять томаты для открытого грунта. До середины месяца — бархатцы, астры, циннии, базилик.

С 15 по 30 апреля пора заниматься рассадой бахчевых: огурцов, тыквы, арбуза, дыни, кабачков.

С 15 по 25 апреля сеют белокочанную капусту раннеспелых сортов на салаты, с 25 апреля по 10 мая — позднеспелую капусту на квашение, брокколи, цветную капусту.

По лунному календарю дачника самые благоприятные дни для посева рассады — 22 и 23 апреля. Благоприятные дни: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30. Неблагоприятные: 12, 13, 24, 25. За семена совсем не стоит браться 16 и 17 апреля.

Что сажать на рассаду в мае

В мае на рассаду можно посеять все культуры огорода, возраст которых на момент высадки должен быть около 30 дней: огурцы, тыквы, арбузы, дыни, кабачки. До 10 мая нужно посеять рассаду позднеспелой капусты.

