Ударят аномальные морозы: опубликовали экстренное предупреждение для жителей Ярославской области

В Ярославской области сохранятся аномальные морозы Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области прогнозируют три дня аномальных морозов. Экстренное предупреждение выпустили в Министерстве региональной безопасности утром 3 февраля.

«Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы сохранится на территории Ярославской области в период с 4 февраля по 6 февраля 2026 года», — говорится в сообщении Министерства.

Водителей призвали запасаться топливом, питьевой водой и теплой одежды в случае, если планируется междугородняя поездка.

Телефон экстренных служб 112.

При этом, судя по ежедневным прогнозам, температура в эти дни не будет опускаться ниже −21 °С.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 4 февраля похолодает до −21 °С, облачно, без осадков. Днем −15 °С, снегопадов тоже не ожидается.

Ночью 5 февраля −17 °С, переменная облачность, без осадков. Днем −15 °С, снегопада не будет.