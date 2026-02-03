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Зима Ударят аномальные морозы: опубликовали экстренное предупреждение для жителей Ярославской области

Ударят аномальные морозы: опубликовали экстренное предупреждение для жителей Ярославской области

Когда ждать холодов

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В Ярославской области сохранятся аномальные морозы | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославской области сохранятся аномальные морозы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области сохранятся аномальные морозы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области прогнозируют три дня аномальных морозов. Экстренное предупреждение выпустили в Министерстве региональной безопасности утром 3 февраля.

«Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы сохранится на территории Ярославской области в период с 4 февраля по 6 февраля 2026 года», — говорится в сообщении Министерства.

Водителей призвали запасаться топливом, питьевой водой и теплой одежды в случае, если планируется междугородняя поездка.

Телефон экстренных служб 112.

При этом, судя по ежедневным прогнозам, температура в эти дни не будет опускаться ниже −21 °С.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 4 февраля похолодает до −21 °С, облачно, без осадков. Днем −15 °С, снегопадов тоже не ожидается.

Ночью 5 февраля −17 °С, переменная облачность, без осадков. Днем −15 °С, снегопада не будет.

Ночью 6 февраля −18 °С, без осадков. Днем −15 °С, снегопад вновь не ожидается.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Мороз Экстренное предупреждение
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Комментарии
52
Гость
3 февраля, 23:20
мороз и солнце день чудесный
Гость
3 февраля, 18:14
Жителей Рыбинска жалко! Померзнут с таким подходом властей к ремонту теплотрасс!
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Гость
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