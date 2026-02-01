НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Зима Морозы не уйдут? Какая погода ждет ярославцев в первую февральскую неделю

Смотрим прогноз экспертов центра «Фобос»

В Ярославской области в феврале сохранятся морозы | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославской области в феврале сохранятся морозы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области в феврале сохранятся морозы

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Вот и наступил последний месяц зимы. В январе Ярославскую область накрыли рекордные морозы, сильные ветра и снегопады. Синоптики метеорологического центра «Фобос» дали прогноз на первую февральскую неделю. Давайте посмотрим, к чему готовиться.

«Морозы продолжатся — до конца первой пятидневки февраля средняя температура воздуха будет на 8–12° ниже климатической нормы», — прогнозируют эксперты «Фобоса» для Центральной России.

Министерство региональной безопасности Ярославской области, предупредило жителей об усилении ветра порывами 12-17 м/с, метели и ухудшении видимости до 300-800 м 1 февраля.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим», — предостерегли в министерстве.

По прогнозу «Фобоса», 1 февраля в Ярославле ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. В течение дня температура продержится около -14…16°C.

Погода на неделю по дням

Ночью 2 февраля прогнозируется сильный снег, столбики термометров покажут -13…15°C. Днём осадки продолжатся с той же интенсивностью, а температура будет варьироваться в пределах -10…12°C.

В ночь на 3 февраля столбики термометров упадут до -20…22°C, днем немного потеплеет и будет -15…17°C. Осадков во вторник не ожидается.

В течение суток 4 февраля прогнозируется повышенное давление и переменная облачность. Ночью температура опустится до -20…22°C, днем чуть прогреется до -13…15°C.

В ночь на 5 февраля термометры покажут -17…19°C, днем станет теплее — около -8…10°C. Ожидается переменная облачность без осадков.

В течение дня 6 февраля будет малооблачная погода и повышенное давление. Ночью температура упадет до -16…18°C, днем поднимется до -6…8°C.

Ночью 7 февраля прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до -17…19°C, днем столбики термометров покажут -6…8°C.

В воскресенье 8 февраля ожидается пасмурная погода: выпадут небольшие осадки и будет сильный туман. Ночью температура упадет до -8°C, днем воздух прогреется до -5°C.

Также актуальную информацию о погоде вы всегда можете посмотреть в сервисе «Погода. 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Погода Прогноз Мороз
Комментарии
11
Гость
54 минуты
Февраль только по календарю последний зимний месяц у нас, а по факту - как минимум полмесяца ещё зима. А может быть и больше, как повезет
Гость
50 минут
Ждём тепла и продолжаем толстеть, сидя дома
Гость
