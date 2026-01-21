«Топили снег и жгли костры». Как выживают люди в Сочи и что творится на главном курорте страны после аномальных заносов

Снегопад только начался, скоро дороги не будет Источник: предоставлено Ольгой Носковец

Многие россияне думают, что в Сочи вечное лето и никогда не бывает снега. Но это глубоко ошибочное мнение. Мощные снегопады накрыли субтропический курорт в канун Нового года, и жители горных населенных пунктов до сих пор продолжают выживать в сложных условиях. Подробности — в материале журналиста SOCHI1.RU Анны Грицевич.

Мусор, гололед и пробки

Обильные снегопады проверили на прочность не только жителей, коммуникации и дороги, но и местную администрацию. Тысячи сочинцев жили без света, воды и дорог, мусор не вывозился с некоторых контейнерных площадок с начала года. Мэрия ежедневно отчитывалась о вывозе ТБО, жители выкладывали новые фотографии свалок на улицах. Проблемы остаются и сейчас, перед последним снегопадом в эти выходные регоператор предупредил о том, что не ко всем контейнерным площадкам будет подъезд. Во всем виноват снег, короче.

«Новогодняя» свалка на месте мусорного контейнера в Красной Поляне Источник: «Любимый Сочи» / Telegram

Жительница Иркутска Виктория Малинина только вернулась из Сочи, где провела две недели. Таких куч мусора на улицах, как в Красной Поляне, она еще не видела.

— Мечтала о поездке в Сочи на новогодние праздники. Несколько лет копила, очень дорогое удовольствие. Но всё впечатление испортили переполненные мусорки, одна из них была на улице, где находился наш отель. Она всё время росла, и никто ничего не вывозил. Если центральную улицу более-менее чистили, то второстепенные совсем нет. Невозможно было передвигаться просто. К вечеру всё превращалось в каток. Женщина из нашего отеля упала и сломала ногу, — рассказывает Виктория.

У властей сил и средств, видимо, хватало только на очистку центральных дорог в горном кластере, куда стремятся сейчас туристы. Но и там не обошлось без коллапсов. Огромная пробка, в которой люди стояли больше 7 часов, парализовала Красную Поляну. Мэр Сочи Андрей Прошунин после праздников рассказал, что в новогодние каникулы в МЦУ Сочи поступило больше 2 тысяч жалоб на невывоз мусора, перебои с электроснабжением, падение деревьев и транспортные заторы. И пообещал «работу над ошибками». Но в результате жители горных и предгорных сёл спасали себя сами.

Снег в Сочи мокрый и тяжелый Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

До сих пор выживаем

Жительница села Воронцовка Хостинского района Ольга Носковец рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что выживают они с 30 декабря прошлого года, когда Сочи засыпал первый снегопад. Население сёл Калиновое озеро, Воронцовка, Илларионовка, Хлебороб буквально боролось за жизнь.

Дорога на Воронцовку Источник: предоставлено Ольгой Носковец

— Забор поломало, дерево на крышу упало. Сочинский нацпарк не дает убирать вдоль дорог аварийные деревья. Они падают на провода, из-за чего у нас не было электричества долгое время. Ветки всё лето, всю осень нависали над проводами. И когда всё это завалило снегом, они посыпались. Поэтому мы сидели обесточенные. С дорогами всё плохо у нас, один трактор полудохлый на все наши села. Сначала приезжает к нам, чистит у нас, потом уезжает аж на Бестужевку (расстояние между селами 60 километров). Пока он там убирает, у нас всё заметает, автобус не ходит, дети в школу не ходят. Мы в прокуратуру от наших сёл написали, — рассказала Ольга. В первую ночь, когда шел снег, в лесу стоял страшный грохот: деревья падали.

Дерево упало на дом Ольги Носковец Источник: предоставлено Ольгой Носковец

Снегопад, который прошел несколько дней назад, уже не нанес существенного ущерба, потому что провода в селах практически лежат на земле. Свет есть — и ладно, говорит Ольга.

— Пока снег и деревья наваленные, никто ничего не делает и не убирает. Ждут весну. Сколько раз просила убрать хоть верхушку дерева, которое в результате упало на дом. Сами бы сделали, но нет, ни одну веточку нельзя тронуть — это же нацпарк. Хорошо просто промяло крышу, если бы в другую сторону упало, снесло бы полдома, — говорит Ольга. Несмотря на то что сейчас дороги уже без снега, но их фактически нет. Асфальт разрушен, яма на яме.

— Кроме трассы, которую плохо чистят, еще десятки дорог внутри сёл, которые вообще никто не убирал. У нас хоть вода была, потому что идет самотеком. Калиновое озеро без воды сидело, потому что у них централизованный водопровод с Мацесты, — говорит Ольга.

За продуктами выбирались только на полноприводных машинах, на свой страх и риск по гололеду. В селах практически в каждом дворе «Нивы» и УАЗы. По словам Ольги Носковец, снегопады в Сочи не редкость, но всегда в феврале. Три-четыре дня снежного коллапса переживали стойко. Но в этом году уже почти месяц сочинцев природа испытывает на прочность.

Такого снежного января в Сочи давно не было Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Жительница села Голицыно в Адлерском районе Аксана Сахончик рассказала, что все праздники их СНТ испытывало проблемы с электроэнергией. Местная подстанция не справлялась с нагрузкой.

— Это мы отапливаемся дровами, покупаем каждую осень машину. А люди отапливаются электроэнергией. Вечером свет у нас еле светит, нет напряжения. На Новый год за 10 минут свет дали, потом опять включали. Были какие-то поломки все каникулы. У нас был очень большой снег, провода рвались под тяжестью. Потом воду вырубили, потому что насосная станция была обесточена. До 10 января то света не было, то воды. Интернет наладили только 12 января. Теперь воду отключают каждую ночь. Людей живет много, они участки разбили и понастроили элитных домов, у них у всех бассейны подогреваемые, сауны. Туда нужнее, «Скайпарку» воду тоже нужно, а нам не нужно. У них всё хорошо, а нам перекрывают, — рассказала Аксана.

По ее словам, сельский автобус долго не ходил, в последний снегопад несколько дней назад доехать до населенного пункта не мог — был сильнейший гололед, дороги не чистили совсем. Пока местные жители не стали писать жалобы куда только возможно.

— Прошел грейдер, засыпал дорогу песком, и тогда автобус стал ходить. В нашем СНТ дороги вообще никто не чистит, только ту дорогу, где автобус ходит. Мы тут сами как можем, так и выбираемся. Муж много дней на работу не ходил. До Нового года цепи одевал, еле-еле с пробуксовкой выезжали. Газ привозной у нас кончился, и продукты к Новому году нужно было закупить. 29 декабря всё закупили и больше не выезжали. Кое-как слили бензин из машины, залили в генератор, на нем и готовили новогодний стол, — рассказала Аксана.

В снежном плену в своих селах оказались тысячи сочинцев без воды и света.