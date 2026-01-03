НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Центральной России

Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Центральной России

Публикуем прогноз для Ярославской области

354
Синоптики предупредили о потеплении в Центральной России | Источник: Артем Бауман / 76.RUСиноптики предупредили о потеплении в Центральной России | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Синоптики предупредили о потеплении в Центральной России

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Жителей регионов Центральной России предупредили о новых капризах природы. В преддверии Рождества в регионы придет потепление, а затем вдарят морозы.

«В Центральной России погодная лихорадка, наблюдавшаяся в декабре, продолжится. Например, похолодание, случившееся в финале 2025 года, завершается, и в регион вернётся тепло Атлантики. В начале второй декады столбики термометров вновь ненадолго опустятся ниже нормы. А самое мощное арктическое вторжение ожидается в самом конце месяца», — предупредили специалисты центра «Фобос».

По данным Гидрометцентра России, 3 января к центральным регионам приблизился атлантический циклон, который принес еще больше снега. Местами прогнозируется гололедица и снежные заносы.

Погода в Ярославле по дням

  • В воскресенье, 4 января, температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, утром — до -7 градусов. Ветер северный, юго-западный. Атмосферное давление немного ниже нормы.

  • В понедельник, 5 января, ночью потеплеет до -4 градусов, днем прогнозируется до -7 градусов. Возможен снег, атмосферное давление в норме.

  • Во вторник, 6 января, ночью ожидается похолодание до -8 градусов, днем — до -10 градусов. Переменная облачность, возможен снег.

  • В среду, 7 января, придут ночные заморозки, температура опустится до -12 градусов, днем: до -9 градусов. Предварительно, будет переменная облачность, возможен снег.

Актуальный прогноз по дням также представлен на сервисе «Погода 76.RU».

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
16 минут
А у нас как всегда: синоптики обещают одно, а природа делает своё.
Гость
12 минут
Ну и прогнозы пошли — от жары к снегу, весело.
