«Приехали погреться, замерзли, как собаки». Туристы добирались в Сочи почти сутки и оказались в центре «ныряющего» циклона

Сочи сейчас серый и неприветливый Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Сочи очень не вовремя пришел атлантический циклон и прямо в канун Нового года испортил погоду. На 31 декабря прогноз неутешительный: в Сочи и Сириусе прогнозируют сильные дожди, переходящие в мокрый снег с грозой на побережье, ветер 20–22 м/с, в высокогорьях до 30–35 м/с. В предгорьях и горах очень сильный снег с метелью, налипание мокрого снега на провода, заморозки до −5 ˚С, гололедица на дорогах, паводки на реках с неблагоприятными отметками.

В Черном море ожидается усиление волнения до 6 баллов с высотой волн 4–4,5 метра, тягун в портах и опасность формирования смерчей. В общем, ничего хорошего. Уже несколько дней в аэропорту фиксируются массовые задержки рейсов, самолеты уходят на запасные аэродромы. Жители двух районов остаются без электроэнергии из-за порванных ЛЭП. Снег в субтропическом городе — это катастрофа. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Неуютно в эти дни в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Купались бы, а не кутались в пуховики»

В редакцию SOCHI1.RU написала жительница Москвы Кристина Назарова, в этом году она впервые прилетела в Сочи на Новый год и «уже всё прокляла». Ее отпуск начался с того, что самолет, на котором девушка летела на курорт, сначала задержали в Москве, а потом посадили на запасном аэродроме, потому что Сочи не принимал из-за циклона.

— В результате добирались мы в Сочи почти сутки. А тут холод страшный, дождь, снег, пробки. Мало того, такси, которое везло нас в отель, не смогло подняться в небольшую горку, потому что он катается с летними шинами! Нам пришлось карабкаться с чемоданами в гору, покрытую грязью со льдом, — рассказала Кристина. Кроме того, девушку возмутило, что в Сочи совсем нет интернета. Сегодня она получила предупреждение от своего сотового оператора, что в регионе ограничены услуги связи. Передвигаться по городу совершенно невозможно.

— Такси вызвать невозможно, узнать расписание «Ласточки» или автобуса тоже. Открыть карту и посмотреть, куда идти, не получается. Никакой «белый список» не работает. Приехали погреться, замерзли, как собаки. Потому что пошли гулять, начался ледяной дождь. Пришлось идти в ресторан, там же ловить Wi-Fi, чтобы хоть как-то сориентироваться. Я никому не рекомендую отдых в Сочи на Новый год. Лучше бы в Таиланд улетели. Купались бы, а не кутались в пуховики, в которых в Москве тепло, а здесь нет, — рассказала девушка. Она считает, что отпуск безнадежно испорчен, потому что в такую погоду из отеля она не выйдет. Хорошо, что выбрала объект с бассейном и спа, но за такие деньги, которые она потратила на перелет и проживание, можно было ходить по спа-салонам в Москве каждый день. За билеты туда и обратно Кристина отдала почти 60 тысяч рублей. И 85 тысяч рублей за неделю проживания в четырехзвездочном отеле.

— Я повелась на блогеров, которые показывали, как в Сочи на Новый год цветут розы, и рекомендации своего тревел-агента, у которого покупала тур. Она говорила, что в Сочи очень тепло зимой, всё зеленое и прекрасное. Пока ничего прекрасного я не увидела, — говорит Кристина. Улетает она 5 января, именно в этот день в Сочи придет тепло. Ожидается уже до +15.

Непривычный Адлер в снегу Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Переживали, что снега не будет

Турист из Санкт-Петербурга Алексей Дементьев не разделяет негодования москвички. Он уверен, ему повезло, что увидел Сочи в снегу. Сейчас погода на курорте напоминает питерскую в октябре.

— Никто никого насильно же в Сочи не везет. Каждый сам выбирает, где ему провести отпуск. Мы уже лет шесть-семь прилетаем в Сочи на Новый год и катаемся в Поляне на лыжах. Там настоящая новогодняя атмосфера. Сейчас много снега, много украшенных елок, разнообразных программ. У моря, да, не очень уютно и тоскливо. Нового года особо не чувствуется. Конечно, в Сочи зимой хорошо в горах. Не так холодно, как, например, в Шерегеше. Еще бы не очереди на подъемники, вообще было бы здорово, — говорит Алексей. Он много работал и сильно устал, поэтому наслаждается сменой обстановки и отдыхом, который ему не испортит никакой прыгающий циклон.

— Мы, наоборот, переживали, что снега на Новый год не будет на трассах. Каждый день смотрели прогноз, подписаны на все телеграм-каналы курортов. И как по заказу перед самым нашим приездом его навалило достаточно и даже больше, — говорит Алексей. А погреться он еще успеет, в Сочи он с семьей пробудет все новогодние каникулы и дождется тепла.

Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Утверждение, что в Сочи всё дорого, — миф

Туристка из Ангарска Наталья Годунова считает, что в Сочи вполне тепло. Да, немного сыро и мокро, но зато всё вокруг зеленое. В ее городе сегодня −28 градусов, вот где действительно не нагуляешься.

— Надели дождевики — и вперед. Мы с подругами используем новогодние каникулы, чтобы поправить свое здоровье в санатории. Каждый год приезжаем из разных городов и встречаемся здесь. Путевку покупали еще летом за смешные, я считаю, деньги. На 10 дней с питанием и лечением 60 тысяч рублей с человека. Я пенсионерка, купила субсидированный билет из Иркутска. Я считаю, что утверждение, что в Сочи всё дорого, — миф, — рассказала Наталья.

Кроме лечебной, у женщин есть еще и культурная программа. Пойдут в театр, на концерт классической музыки. Но главное — это выступление Григория Лепса в горах Сочи, которое состоится 4 января. Стоимость билета от 6 тысяч до 50 тысяч рублей. Естественно, купили самые дешевые. Женщины даже готовы заплатить за такси внушительную сумму, чтобы вернуться поздно ночью из «Розы Холл» в Сочи. В честь такого случая даже купили новые наряды. А 6 января едут на концерт Михаила Шуфутинского. Билеты на его концерт стоят от 4 тысяч до 35 тысяч рублей.

— Я считаю, что развлечь себя каждый может прекрасно сам. Сидеть и ныть, что мокро и холодно, — это не про нас. Мы еще на дискотеку обязательно сходим. Вот такие мы пенсионерки-зажигалки, — заключила Наталья.

Заснеженный Эстосадок Источник: Ирина Дружинина / SOCHI1.RU

173 километра трасс и 64 канатные дороги

Все горные курорты Сочи открыли горнолыжный сезон. Для горнолыжников и сноубордистов будет доступно более 173 километров трасс и 64 канатные дороги — самая масштабная зона для катания по одному билету в России. Единые ски-пассы начнут продавать в ближайшее время. Для удобства гостей между нижними станциями канатных дорог трех курортов в зимний сезон будет курсировать ски-бас — бесплатный автобус для обладателей действующих единых ски-пассов.

Пиковые даты по количеству гостей в этом году ожидаются с 3 по 6 января. Для профилактики возникновения очередей горные курорты привлекли дополнительный персонал и волонтеров. С 2 января на входных группах канатных дорог будут установлены так называемые ленточные ограничители очереди, чтобы правильно распределить поток.