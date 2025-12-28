НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

3 м/c,

вос.

 738мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Умерла Брижит Бардо
«Умные решения»
Прогноз погоды на Новый год
Как отметить праздники
Открыли ярославский аэропорт
Чек-лист важных обследований
Как правильно загадывать желания
В Ярославской области построят новый кампус
Зима Новый год — 2026 В Новогоднюю ночь в Ярославле ожидаются сильные морозы: подробный прогноз

В Новогоднюю ночь в Ярославле ожидаются сильные морозы: подробный прогноз

Публикуем данные от Гидрометцентра

220
Синоптики дали прогноз погоды на конец декабря | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RUСиноптики дали прогноз погоды на конец декабря | Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на конец декабря

Источник:

Кирилл Поверенов / 76.RU

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на последние дни декабря в Ярославле. По их данным, конец года в городе будет по-зимнему холодным и снежным.

В понедельник, 29 декабря, ночью ожидается облачная погода без осадков. Температура опустится до −8 °C. Днём возможен небольшой снег, температура достигнет −°C.

Во вторник, 30 декабря, в Ярославле ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −11 до −6 °C, днём столбики термометров поднимутся до −8…−3 °C.

«На дорогах 30 и 31 декабря местами возможно образование гололедицы», — предупреждают в Гидрометцентре.

В среду, 31 декабря, погода существенно не изменится. В течение дня сохранится облачность, ожидается небольшой снег. Ветер восточной четверти ослабнет до 3–8 метров в секунду. Ночью температура опустится до −15…−10 °C, днём будет от −11 до −6 °C.

В четверг, 1 января, ночью ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха опустится до −16 °C, ветер северо-западный 2 м/с. Днём сохранится облачность, возможен небольшой кратковременный снег. Температура составит −14 °C.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода Гидрометцентр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 минут
У нас в новогоднюю ночь морозы — это традиция, не привыкать!
Гость
8 минут
Интересно, когда это закончится, а то уже устал от этих прогнозов.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем