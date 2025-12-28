В Новогоднюю ночь в Ярославле ожидаются сильные морозы: подробный прогноз

Синоптики дали прогноз погоды на конец декабря Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на последние дни декабря в Ярославле. По их данным, конец года в городе будет по-зимнему холодным и снежным.

В понедельник, 29 декабря, ночью ожидается облачная погода без осадков. Температура опустится до −8 °C. Днём возможен небольшой снег, температура достигнет −°C.

Во вторник, 30 декабря, в Ярославле ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −11 до −6 °C, днём столбики термометров поднимутся до −8…−3 °C.

«На дорогах 30 и 31 декабря местами возможно образование гололедицы», — предупреждают в Гидрометцентре.

В среду, 31 декабря, погода существенно не изменится. В течение дня сохранится облачность, ожидается небольшой снег. Ветер восточной четверти ослабнет до 3–8 метров в секунду. Ночью температура опустится до −15…−10 °C, днём будет от −11 до −6 °C.