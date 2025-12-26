НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Какой будет погода в выходные? Синоптики дали прогноз для Ярославской области

Какой будет погода в выходные? Синоптики дали прогноз для Ярославской области

Рассказываем, чего ждать

98
В Ярославле ожидаются снежные и морозные выходные | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле ожидаются снежные и морозные выходные | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле ожидаются снежные и морозные выходные

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Синоптики рассказали, какими будут последние суббота и воскресенье 2025 года в Ярославской области.

«На погодные условия в финале 2025 года окажут влияние сразу два блокирующих антициклона. Очаг, охвативший Западную Европу, перекроет дорогу атлантическому теплу на Русскую равнину, так что температурный режим ожидается умеренно морозный. Другой, сибирский, притормозит у отрогов Урала поля снеговых туч атмосферных фронтов, и сугробы продолжат расти», — сообщили в центре «Фобос».

В итоге в Ярославской области, как и в других регионах Центральной России, ожидается каждодневный снег. А вот наступившее потепление вновь сменится морозами:

  • в субботу, 27 декабря облачно, ночью и днем небольшой снег. Ветер северный с переходом на юго-западный, ночью 7-12 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем: -5…0 градусов. На дорогах местами гололедица;

  • в воскресенье, 28 декабря: облачно, местами небольшой снег. Ветер южный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем: -8…-3 гр. На дорогах местами гололедица.

В последние дни уходящего года похолодание усилится. По информации Гидрометцентра России, в Ярославской области в понедельник, 29 декабря, ночью ожидается -9 градусов, днем -7 градусов. Во вторник, 30 декабря, ночью -11 градусов, днем -9 градусов. В среду, 31 декабря, ночью -14 градусов, днем -10 градусов. В новогоднюю ночь прогнозируют -18 градусов, а в первый день 2026 года –12 градусов. При этом каждый день будет идти небольшой снег.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Новый год Снег Похолодание
Гость
10 минут
Надеюсь, хоть в воскресенье можно будет погулять без зонта.
Гость
11 минут
Надоело уже непредсказуемое лето, когда не знаешь, что ждать.
Гость
