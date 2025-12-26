Какой будет погода в выходные? Синоптики дали прогноз для Ярославской области

В Ярославле ожидаются снежные и морозные выходные Источник: Артем Бауман / 76.RU

Синоптики рассказали, какими будут последние суббота и воскресенье 2025 года в Ярославской области.

«На погодные условия в финале 2025 года окажут влияние сразу два блокирующих антициклона. Очаг, охвативший Западную Европу, перекроет дорогу атлантическому теплу на Русскую равнину, так что температурный режим ожидается умеренно морозный. Другой, сибирский, притормозит у отрогов Урала поля снеговых туч атмосферных фронтов, и сугробы продолжат расти», — сообщили в центре «Фобос».

В итоге в Ярославской области, как и в других регионах Центральной России, ожидается каждодневный снег. А вот наступившее потепление вновь сменится морозами:

в субботу, 27 декабря облачно, ночью и днем небольшой снег. Ветер северный с переходом на юго-западный, ночью 7-12 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем: -5…0 градусов. На дорогах местами гололедица;

в воскресенье, 28 декабря: облачно, местами небольшой снег. Ветер южный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем: -8…-3 гр. На дорогах местами гололедица.

В последние дни уходящего года похолодание усилится. По информации Гидрометцентра России, в Ярославской области в понедельник, 29 декабря, ночью ожидается -9 градусов, днем -7 градусов. Во вторник, 30 декабря, ночью -11 градусов, днем -9 градусов. В среду, 31 декабря, ночью -14 градусов, днем -10 градусов. В новогоднюю ночь прогнозируют -18 градусов, а в первый день 2026 года –12 градусов. При этом каждый день будет идти небольшой снег.