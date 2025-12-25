НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Метель, гололедица, снежные заносы: в Ярославской области резко испортится погода. Когда

Власти выпустили экстренное предупреждение для жителей региона

1 252
В Ярославской области вечером 25 декабря разгуляется непогода. Экстренное предупреждение выпустили в Министерстве региональной безопасности.

Там рассказали, что метель будет бушевать до 9:00 26 декабря.

«Сильный снег, местами метель, ухудшение видимости в осадках до 300-800 метров, усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15 м/с, на дорогах местами гололедица, снежный накат, снежные заносы, налипание мокрого снега ожидается в отдельных районах Ярославской области и Ярославля», — говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть осторожнее, а водителей — соблюдать скоростной режим.

Телефон экстренных служб 112.

Ранее мы публиковали прогноз погоды в Ярославской области на последнюю неделю декабря. В Центральную Россию придут морозы. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к Новому году в Москву нагрянет настоящая зима — с понижением температуры до −14 градусов и снегом.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
Похоже на начало настоящей зимы в Ярославле.
Гость
1 час
Интересно, град не обещали в регионе, а метель уже началась.
Рекомендуем