Метель и похолодание: ярославцев предупредили об изменении погоды

Стихия накроет в ближайшие часы

Ярославцев предупредили об опасной погоде. По информации регионального МЧС с 21:00 21 декабря до 18:00 22 декабря местами по области ожидается налипание мокрого снега и гололед. Днем и вечером 22 декабря прогнозируется снег, метель, усиление ветра до порывов скоростью 8-13 м/с, ухудшение видимости.

При этом Ярославский ЦГМС сообщил, что ночью и днем 22 декабря ожидается температура воздуха -3…+2 градуса с понижением к вечеру до -9 градусов.

«Будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

В МЧС сообщили, что прогнозируемые погодные условия могут привести к повреждению ЛЭП и линий связи, нарушениям в работе коммунальных систем, транспорта, увеличению случаев травматизма среди населения, обрушению крыш зданий.

Спасатели рекомендовали властям и коммунальщикам усилить контроль за проездами, дорогами к объектам, населенным пунктам, гидрантам и противопожарным водоемам, организовать своевременную их расчистку от снега и льда, ежедневно контролировать функционирование объектов энергетики, ЖКХ, подготовить бригады к устранению аварий.

Похолодание продлится в Ярославской области как минимум до среды, 24 декабря. По информации ЦГМС, в ночь на 23 декабря ожидается -18…-13 градусов, днем -16…-11 градусов. 24 декабря ночью -19…-14 градусов, днем -2…-7 градусов. В оставшиеся дни недели температура будет держаться на отметках 0…-2 градуса.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
