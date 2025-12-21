Метель и похолодание: ярославцев предупредили об изменении погоды

В Ярославле прогнозируют похолодание и метель Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославцев предупредили об опасной погоде. По информации регионального МЧС с 21:00 21 декабря до 18:00 22 декабря местами по области ожидается налипание мокрого снега и гололед. Днем и вечером 22 декабря прогнозируется снег, метель, усиление ветра до порывов скоростью 8-13 м/с, ухудшение видимости.

При этом Ярославский ЦГМС сообщил, что ночью и днем 22 декабря ожидается температура воздуха -3…+2 градуса с понижением к вечеру до -9 градусов.

«Будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

В МЧС сообщили, что прогнозируемые погодные условия могут привести к повреждению ЛЭП и линий связи, нарушениям в работе коммунальных систем, транспорта, увеличению случаев травматизма среди населения, обрушению крыш зданий.

Спасатели рекомендовали властям и коммунальщикам усилить контроль за проездами, дорогами к объектам, населенным пунктам, гидрантам и противопожарным водоемам, организовать своевременную их расчистку от снега и льда, ежедневно контролировать функционирование объектов энергетики, ЖКХ, подготовить бригады к устранению аварий.