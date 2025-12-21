Зимнее солнцестояние в 2025 году: когда день станет длиннее и какие приметы с ним связаны

В некоторых регионах Солнце в день зимнего солнцестояния едва поднимется над горизонтом. Но дальше будет лучше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За несколько дней до Нового года у нас будет как минимум одно приятное событие. А заключается оно в том, что продолжительность светового день наконец-то начнет прибавляться. Зима от нас уходить, конечно, не собирается, для этого есть Масленица, но день зимнего солнцестояния в 2025 году обещает, что после самой длинной ночи дни обязательно станут светлее.

Когда день зимнего солнцестояния в 2026 году

День зимнего солнцестояния — одно из самых значимых астрономических явлений. Солнце в этот день окажется дальше всего от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В Южном полушарии планеты наступит астрономическое лето, в Северном — зима, которая продлится до весеннего равноденствия 20 марта 2026 года. А еще в Северном полушарии будет самая длинная ночь и самый короткий световой день — в зависимости от региона, его продолжительность составит от шести до девяти с половиной часов.

Произойдет зимнее солнцестояние в 2025 году 21 декабря в 18:03 мск. За несколько дней до него и еще немного после Солнце как будто замирает на небе, находясь примерно на одной высоте, потому всё это и называется солнцестоянием.

Как объясняют в Московском планетарии, в день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе, что и определяет самый короткий световой день и самую длинную ночь в Северном полушарии.

Зато уже к 1 января световой день станет длиннее на 7 минут, а к середине января — практически на час.

Какие традиции связаны с днем зимнего солнцестояния

Солнце всегда было главным ориентиром для всех народов, поэтому и к дню зимнего солнцестояния (его тогда называли Днем Непобедимого Солнца или днем рождения Солнца), который символизировал победу света над тьмой, у людей давным-давно появилось особое отношение. Многие расценивали его как возрождение, устраивали праздники и фестивали.

На Руси в день зимнего солнцестояния к царю на поклон шел звонарный староста Кремля, отвечавший за бой курантов, и докладывал, что Солнце повернуло на лето, день прибавляется, ночь убывает.

Также в дни солнцестояния и те, что рядом с ним, наши предки делали друг другу подарки, шли колядовать, прыгали через костер, водили хороводы, соревновались в силе.

Приметы на день зимнего солнцестояния

По тому, каким был день зимнего солнцестояния, наши предки определяли, каким будет урожай в следующем году. Так, иней на деревьях предвещал богатый урожай. Есть и другие приметы:

снегопад в день зимнего солнцестояния — предвестник снежной зимы;

вьюга 21 декабря — летом стоит ждать много дождливых дней;

пасмурный день предсказывает раннее наступление весны, а ясный, наоборот, — позднее;

праздник с безветренной и ясной погодой также говорит о том, что такая погода будет длиться вплоть до святок;

яркое солнце в день зимнего солнцестояния означает, что последний день уходящего года будет морозным.

Что можно и нельзя делать в этот день

В день зимнего солнцестояния рекомендуется избавиться от всего лишнего — и в доме, и в голове. Поэтому старую одежду, которую давно не носите, без лишних сожалений отдавайте нуждающимся. Считается, что таким образом можно привлечь благополучие. Ведь, согласно поверьям, по улицам в образе нищего до сих пор бродит святой Николай, и самых щедрых и милосердных людей он отблагодарит так, что мало не покажется.

Считается также, что в этот день нужно простить всех людей, что принесли вам обиду, а с теми, с кем вас больше ничего не связывает, мысленно попрощайтесь. Напишите на листе бумаги все плохие мысли и события, что произошли с вами за год, и сожгите лист.

Завершить процедуру очищения можно с помощью воды. Примите ванну с маслами и травами или сходите в баню. Вода поможет очиститься и избавиться от негативных мыслей.

А еще в день зимнего солнцестояния ни в коем случае нельзя ругаться, спорить и вспоминать старые обиды — они могут перерасти в крупные ссоры и непоправимый разрыв связей. Грустить тоже не стоит, а не то весь следующий год придется грустить. И не вздумайте обижать окружающих — в противном случае в будущем вам вернется обратка.