Место, где живет Рождество. Россиянка собрала самую большую коллекцию елочных игрушек в стране — видео

В 2017 году на новогодних каникулах югорчанка Наталья Янчева побывала в Венгрии. Там она заглянула в местный магазинчик с елочными украшениями, наполненный атмосферой волшебства. Вышла оттуда с покупкой и смелым намерением создать такое же место в родном Ханты-Мансийске.
Сейчас Наталья — хозяйка «Музея Рождества», где хранится самая большая коллекция елочных игрушек в России. Рекорд был установлен в 2024 году — тогда югорчанка собрала 54 набора, сейчас их уже 70. А началась коллекция с тех самых украшений на елку из Венгрии.
Наталья не только покупает готовые наборы, но и заказывает по своим идеям. Югорчанку вдохновляют сказки и мультфильмы: в ее коллекции есть игрушки по мотивам «Айболита», «Трех поросят», «Аладдина», «Бременских музыкантов», «Малыша и Карлсона», «Гарри Поттера» и многих других известных историй.
Недавно в «Музее Рождества» появилась «новенькая» — это игрушка в виде Ассоль из повести «Алые паруса».
«Этим летом я была в Питере, где увидела очень красивую картину
Каждое елочное украшение для меня должно иметь свое значение и нести посыл.