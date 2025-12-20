Что подарить мужчине на Новый год? Топ-15 лучших идей

Подарок мужчине перед праздниками — настоящая головоломка. Если банальные варианты с носками, пеной для бритья или новым набором белья вам не подходят, мы предлагаем топ-15 идей, которые помогут удивить и порадовать вашего любимого.
Именной термостакан или термос.
Качественный термос из нержавеющей стали с гравировкой имени или любимой цитатой может стать персональным аксессуаром, который приятно брать с собой на работу или в путешествие.
Мини-игровая консоль ретроформата.
Ретроприставка с любимыми играми из 80–90-х подарит радость окунуться в детство. Такой подарок позволяет вспомнить яркие моменты прошлого, весело провести время и поделиться ностальгией с друзьями.
Набор для ухода за бородой и кожей.
Это базовые продукты, необходимые в ежедневном использовании. Их много не бывает.
Мультитул премиум-класса.
Компактный универсальный инструмент станет незаменимым помощником дома, в походе или на работе. Подарок полезен тем, кто любит самостоятельно решать бытовые задачи и готов к любым неожиданностям.
Настольная игра для компании.
Игра для компании подарит возможность весело проводить время с друзьями или семьей. Такой подарок объединяет, развлекает и создает яркие воспоминания.
Полароид или мини-принтер для смартфона.
Позволяет моментально распечатывать фотографии прямо с телефона. Идеальный подарок для мужчин, которые любят путешествия, вечеринки или сохранять памятные моменты в физических снимках.
Сертификат на впечатление.
Активность вроде прыжка с парашютом, мастер-класса или дегустации превращает подарок в незабываемые эмоции. Такой сюрприз остается в памяти надолго и делает праздник особенным.
Ароматическая свеча для мужчин.
Свеча с мужскими ароматами помогает создавать уют и расслабление после рабочего дня. Подарок одновременно практичный и атмосферный — для дома, где хочется комфорта.
Книга в кожаном переплете или с персональной обложкой.
Любимая книга в красивом оформлении превращается в особенный подарок. Она показывает внимание к интересам мужчины и становится долгосрочным ценным предметом для дома или офиса.
Набор для виски или коктейлей.
Элегантный набор для напитков превращает обычные вечера в стильное и приятное времяпрепровождение. Подарок полезен и для любителей алкоголя, и для тех, кто ценит красивый интерьер.
Светильник в форме планеты или корабля.
Дизайнерский ночник создает атмосферу и необычный декор в комнате. Такой подарок добавляет стиль и уют в интерьер и приятно удивляет необычной формой.
Умный брелок или трекер для ключей.
Помогает быстро находить потерянные вещи через смартфон. Идеальный подарок для мужчины, который много путешествует или часто теряет мелкие предметы — удобно и практично.
Наушники с костной проводимостью.
Позволяют слушать музыку, не закрывая уши, что удобно для спорта и активного отдыха. Такой подарок сочетает безопасность, комфорт и современную технологию.
Конструктор для взрослых (например, LEGO Technic или 3D-пазл).
Сложный конструктор или 3D-пазл помогает отвлечься от повседневных забот, расслабиться и развить терпение. Подарок интересен и для любителей техники, и для тех, кто любит творить руками.
Персональный мерч.
Толстовка, кружка или плакат с шуткой, мемом или цитатой превращает подарок в что-то индивидуальное и веселое. Он показывает внимание к характеру и интересам мужчины, делая подарок уникальным.