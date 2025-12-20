НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима Обзор Что подарить мужчине на Новый год? Топ-15 лучших идей

Что подарить мужчине на Новый год? Топ-15 лучших идей

Прочитайте, если не знаете, как порадовать любимого

Подарок мужчине перед праздниками — настоящая головоломка. Если банальные варианты с носками, пеной для бритья или новым набором белья вам не подходят, мы предлагаем топ-15 идей, которые помогут удивить и порадовать вашего любимого.

  1. Именной термостакан или термос.

    Качественный термос из нержавеющей стали с гравировкой имени или любимой цитатой может стать персональным аксессуаром, который приятно брать с собой на работу или в путешествие.

  2. Мини-игровая консоль ретроформата.

    Ретроприставка с любимыми играми из 80–90-х подарит радость окунуться в детство. Такой подарок позволяет вспомнить яркие моменты прошлого, весело провести время и поделиться ностальгией с друзьями.

  3. Набор для ухода за бородой и кожей.

    Это базовые продукты, необходимые в ежедневном использовании. Их много не бывает.

  4. Мультитул премиум-класса.

    Компактный универсальный инструмент станет незаменимым помощником дома, в походе или на работе. Подарок полезен тем, кто любит самостоятельно решать бытовые задачи и готов к любым неожиданностям.

  5. Настольная игра для компании.

    Игра для компании подарит возможность весело проводить время с друзьями или семьей. Такой подарок объединяет, развлекает и создает яркие воспоминания.

  6. Полароид или мини-принтер для смартфона.

    Позволяет моментально распечатывать фотографии прямо с телефона. Идеальный подарок для мужчин, которые любят путешествия, вечеринки или сохранять памятные моменты в физических снимках.

  7. Сертификат на впечатление.

    Активность вроде прыжка с парашютом, мастер-класса или дегустации превращает подарок в незабываемые эмоции. Такой сюрприз остается в памяти надолго и делает праздник особенным.

  8. Ароматическая свеча для мужчин.

    Свеча с мужскими ароматами помогает создавать уют и расслабление после рабочего дня. Подарок одновременно практичный и атмосферный — для дома, где хочется комфорта.

  9. Книга в кожаном переплете или с персональной обложкой.

    Любимая книга в красивом оформлении превращается в особенный подарок. Она показывает внимание к интересам мужчины и становится долгосрочным ценным предметом для дома или офиса.

  10. Набор для виски или коктейлей.

    Элегантный набор для напитков превращает обычные вечера в стильное и приятное времяпрепровождение. Подарок полезен и для любителей алкоголя, и для тех, кто ценит красивый интерьер.

  11. Светильник в форме планеты или корабля.

    Дизайнерский ночник создает атмосферу и необычный декор в комнате. Такой подарок добавляет стиль и уют в интерьер и приятно удивляет необычной формой.

  12. Умный брелок или трекер для ключей.

    Помогает быстро находить потерянные вещи через смартфон. Идеальный подарок для мужчины, который много путешествует или часто теряет мелкие предметы — удобно и практично.

  13. Наушники с костной проводимостью.

    Позволяют слушать музыку, не закрывая уши, что удобно для спорта и активного отдыха. Такой подарок сочетает безопасность, комфорт и современную технологию.

  14. Конструктор для взрослых (например, LEGO Technic или 3D-пазл).

    Сложный конструктор или 3D-пазл помогает отвлечься от повседневных забот, расслабиться и развить терпение. Подарок интересен и для любителей техники, и для тех, кто любит творить руками.

  15. Персональный мерч.

    Толстовка, кружка или плакат с шуткой, мемом или цитатой превращает подарок в что-то индивидуальное и веселое. Он показывает внимание к характеру и интересам мужчины, делая подарок уникальным.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
