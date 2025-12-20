Что подарить мужчине на Новый год? Топ-15 лучших идей

Именной термостакан или термос. Качественный термос из нержавеющей стали с гравировкой имени или любимой цитатой может стать персональным аксессуаром, который приятно брать с собой на работу или в путешествие.

Мини-игровая консоль ретроформата. Ретроприставка с любимыми играми из 80–90-х подарит радость окунуться в детство. Такой подарок позволяет вспомнить яркие моменты прошлого, весело провести время и поделиться ностальгией с друзьями.

Набор для ухода за бородой и кожей. Это базовые продукты, необходимые в ежедневном использовании. Их много не бывает.

Мультитул премиум-класса. Компактный универсальный инструмент станет незаменимым помощником дома, в походе или на работе. Подарок полезен тем, кто любит самостоятельно решать бытовые задачи и готов к любым неожиданностям.

Настольная игра для компании. Игра для компании подарит возможность весело проводить время с друзьями или семьей. Такой подарок объединяет, развлекает и создает яркие воспоминания.

Полароид или мини-принтер для смартфона. Позволяет моментально распечатывать фотографии прямо с телефона. Идеальный подарок для мужчин, которые любят путешествия, вечеринки или сохранять памятные моменты в физических снимках.

Сертификат на впечатление. Активность вроде прыжка с парашютом, мастер-класса или дегустации превращает подарок в незабываемые эмоции. Такой сюрприз остается в памяти надолго и делает праздник особенным.

Ароматическая свеча для мужчин. Свеча с мужскими ароматами помогает создавать уют и расслабление после рабочего дня. Подарок одновременно практичный и атмосферный — для дома, где хочется комфорта.

Книга в кожаном переплете или с персональной обложкой. Любимая книга в красивом оформлении превращается в особенный подарок. Она показывает внимание к интересам мужчины и становится долгосрочным ценным предметом для дома или офиса.

Набор для виски или коктейлей. Элегантный набор для напитков превращает обычные вечера в стильное и приятное времяпрепровождение. Подарок полезен и для любителей алкоголя, и для тех, кто ценит красивый интерьер.

Светильник в форме планеты или корабля. Дизайнерский ночник создает атмосферу и необычный декор в комнате. Такой подарок добавляет стиль и уют в интерьер и приятно удивляет необычной формой.

Умный брелок или трекер для ключей. Помогает быстро находить потерянные вещи через смартфон. Идеальный подарок для мужчины, который много путешествует или часто теряет мелкие предметы — удобно и практично.

Наушники с костной проводимостью. Позволяют слушать музыку, не закрывая уши, что удобно для спорта и активного отдыха. Такой подарок сочетает безопасность, комфорт и современную технологию.

Конструктор для взрослых (например, LEGO Technic или 3D-пазл). Сложный конструктор или 3D-пазл помогает отвлечься от повседневных забот, расслабиться и развить терпение. Подарок интересен и для любителей техники, и для тех, кто любит творить руками.