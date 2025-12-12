НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Будьте внимательны и осторожны»: ярославцев предупредили о резкой смене погоды

«Будьте внимательны и осторожны»: ярославцев предупредили о резкой смене погоды

Чего ожидать в ближайшие часы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. По данным Министерства региональной безопасности, с 15 часов 12 декабря до 15 часов 14 декабря в регионе ожидается сильный ветер и образование на дорогах гололедицы.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112», — предупредили в Министерстве.

По данным «Погода 76.RU», 12 декабря в Ярославле температура воздуха будет держаться в пределах -3…-4 градусов. С 75% вероятности пойдет снег. С вероятностью 75 % пойдёт снег.

В субботу, 13 декабря, прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Ближе к полудню возможно выглянет солнце. Правда, по температуре воздуха будет прохладнее — -6…-7 градусов днём и ночью.

В воскресенье, 14 декабря, столбик термометров опустится до -9 градусов. На протяжении всего дня ожидается снег.

Любите зиму?

Да, очень
Мне больше нравится теплое время года
Я все сезоны люблю
Отвечу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
Гость
1 час
Смотрю, и правда, погода резко портится. Надо быть начеку.
Гость
1 час
В Москве и Питере тоже сюрпризы с погодой, а у нас в Ярославле вон что.
Гость
