«Будьте внимательны и осторожны»: ярославцев предупредили о резкой смене погоды

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды. По данным Министерства региональной безопасности, с 15 часов 12 декабря до 15 часов 14 декабря в регионе ожидается сильный ветер и образование на дорогах гололедицы.

«В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112», — предупредили в Министерстве.

По данным «Погода 76.RU», 12 декабря в Ярославле температура воздуха будет держаться в пределах -3…-4 градусов. С 75% вероятности пойдет снег. С вероятностью 75 % пойдёт снег.

В субботу, 13 декабря, прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Ближе к полудню возможно выглянет солнце. Правда, по температуре воздуха будет прохладнее — -6…-7 градусов днём и ночью.

В воскресенье, 14 декабря, столбик термометров опустится до -9 градусов. На протяжении всего дня ожидается снег.