«Восторг от найденных лисичек»: ярославцы несут из леса корзинки с зимними грибами

В ярославских лесах в декабре продолжают расти грибы Источник: Татьяна Алексеевна, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

В ярославских лесах все еще продолжают расти грибы. Фотографиями декабрьского «улова» жители региона делятся в социальных сетях.

«Стало хорошей традицией ездить за лисичками в декабре. Ну, а если серьезно, просто удивительная осень! В лесу, кроме меня, бегала пара зайцев, уже беленьких. Тихо, зелено и совсем не холодно», — написала в группе «Грибы Ярославской области Светлана Рзаева.

Она насобирала лисичек на днях в лесу под Туношной. Правда, по словам Светланы, грибы были немного подмороженные.

Ярославцы делятся фотографиями зимних грибов Источник: Светлана Рзаева, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

4 декабря фото свежих грибов выложила Татьяна из Рыбинска. Сама она назвала находку «подснежными лисичками». Нашла их жительница Ярославской области недалеко от села Арефино Рыбинского округа.

«Погода теплая стоит, в лес еще пойдем не раз», — рассказала Татьяна порталу 76.RU.

По ее словам, в лесу есть и другие грибы. Например, зимние опята.

«Подснежные лисички» найдены в декабре Источник: Татьяна Алексеевна, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Еще одна любительница тихой охоты Юлия Шорохова отыскала грибы в лесу у села Лютово Ярославского округа 5 декабря.

«Сегодня прогулка в лесу и восторг от найденных лисичек», — поделилась она.

С уловом повезло и Юлии Шороховой Источник: Юлия Шорохова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Целый пакет лисичек 6 декабря собрала в лесу в Некрасовском районе Лариса Грязнова.

Целый пакет зимних грибов набран 6 декабря Источник: Лариса Грязнова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Напомним, ярославский миколог Ольга Лазарева пояснила, что рост грибов обычно прекращается только тогда, когда температура воздуха падает ниже +4 градусов. Если на улице теплее, то вполне закономерно, что грибы продолжают расти. Впрочем, для некоторых грибов даже морозы не помеха. Например, зимние опята иногда растут даже под снегом в периоды оттепели.