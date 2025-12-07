НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как 0

3 м/c,

ю-з.

 761мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Дорога-решето
«Умные решения»
Декабрьские грибы
Что подарить и как отметить Новый год
В чем встретить Новый год
Устроили вооруженные разборки
Пострадали во время пожара
Экстренное предупреждение о погоде
Зима «Восторг от найденных лисичек»: ярославцы несут из леса корзинки с зимними грибами

«Восторг от найденных лисичек»: ярославцы несут из леса корзинки с зимними грибами

Показали фото декабрьского улова

703
В ярославских лесах в декабре продолжают расти грибы | Источник: Татьяна Алексеевна, «Грибы Ярославской области» / Vk.comВ ярославских лесах в декабре продолжают расти грибы | Источник: Татьяна Алексеевна, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

В ярославских лесах в декабре продолжают расти грибы

Источник:

Татьяна Алексеевна, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

В ярославских лесах все еще продолжают расти грибы. Фотографиями декабрьского «улова» жители региона делятся в социальных сетях.

«Стало хорошей традицией ездить за лисичками в декабре. Ну, а если серьезно, просто удивительная осень! В лесу, кроме меня, бегала пара зайцев, уже беленьких. Тихо, зелено и совсем не холодно», — написала в группе «Грибы Ярославской области Светлана Рзаева.

Она насобирала лисичек на днях в лесу под Туношной. Правда, по словам Светланы, грибы были немного подмороженные.

Ярославцы делятся фотографиями зимних грибов | Источник: Светлана Рзаева, «Грибы Ярославской области» / Vk.comЯрославцы делятся фотографиями зимних грибов | Источник: Светлана Рзаева, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Ярославцы делятся фотографиями зимних грибов

Источник:

Светлана Рзаева, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

4 декабря фото свежих грибов выложила Татьяна из Рыбинска. Сама она назвала находку «подснежными лисичками». Нашла их жительница Ярославской области недалеко от села Арефино Рыбинского округа.

«Погода теплая стоит, в лес еще пойдем не раз», — рассказала Татьяна порталу 76.RU.

По ее словам, в лесу есть и другие грибы. Например, зимние опята.

«Подснежные лисички» найдены в декабре | Источник: Татьяна Алексеевна, «Грибы Ярославской области» / Vk.com«Подснежные лисички» найдены в декабре | Источник: Татьяна Алексеевна, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

«Подснежные лисички» найдены в декабре

Источник:

Татьяна Алексеевна, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Еще одна любительница тихой охоты Юлия Шорохова отыскала грибы в лесу у села Лютово Ярославского округа 5 декабря.

«Сегодня прогулка в лесу и восторг от найденных лисичек», — поделилась она.

С уловом повезло и Юлии Шороховой | Источник: Юлия Шорохова, «Грибы Ярославской области» / Vk.comС уловом повезло и Юлии Шороховой | Источник: Юлия Шорохова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

С уловом повезло и Юлии Шороховой

Источник:

Юлия Шорохова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Целый пакет лисичек 6 декабря собрала в лесу в Некрасовском районе Лариса Грязнова.

Целый пакет зимних грибов набран 6 декабря | Источник: Лариса Грязнова, «Грибы Ярославской области» / Vk.comЦелый пакет зимних грибов набран 6 декабря | Источник: Лариса Грязнова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Целый пакет зимних грибов набран 6 декабря

Источник:

Лариса Грязнова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Напомним, ярославский миколог Ольга Лазарева пояснила, что рост грибов обычно прекращается только тогда, когда температура воздуха падает ниже +4 градусов. Если на улице теплее, то вполне закономерно, что грибы продолжают расти. Впрочем, для некоторых грибов даже морозы не помеха. Например, зимние опята иногда растут даже под снегом в периоды оттепели.

А вы любите ходить за грибами?

Да
Нет
Иногда
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гриб Декабрь
Лайк
TYPE_LIKE5
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
У нас в ярославской области лисички — редкость в декабре, удивляюсь находчивости грибников.
Гость
1 час
У нас в Ярославской области лисички зимой — редкость, но если повезёт, то можно набрать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление