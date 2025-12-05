НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Когда ставить новогоднюю елку — астролог назвала самые удачные даты

Этот ритуал стоит отложить на декабрь

Для установки елки важна не только дата, но и время

Елка — не просто праздничное украшение, а символ грядущих перемен. Ее установка в астрологии считается важным ритуалом: в удачный день она привнесет в дом тепло и праздничное настроение. Астролог Анастасия Филимонова рассказала NGS.RU, какие даты и почему стоит выбрать.

Когда нужно ставить елку

По словам специалиста, в 2025 году устанавливать новогоднюю елку целесообразно в декабре. Наиболее благоприятный период в декабре начнется после 6-го числа, когда Меркурий перестанет быть ретроградным. А пик позитивных энергий ожидается после 16–17 декабря: в эти дни сложатся максимально благоприятные условия для установки главного символа Нового года.

По мнению астролога Анастасии Филимоновой, ставить и наряжать елку стоит в следующие даты:

  • 16 декабря — Солнце будет находиться в оптимистичном и веселом Стрельце, который управляет большими праздниками. Луна перейдет в Тельца — знак уюта, комфорта и красоты. Это будет идеальное сочетание для создания праздничной атмосферы;

  • 17 декабря — позитивная энергетика предыдущего дня сохранится. Вы наполните дом радостью, стабильностью и эстетическим удовольствием;

  • 21 декабря — наступит новолуние в Козероге. Это будет мощнейшее время для начинаний. Установка елки в этот день заложит прочный фундамент для ваших праздников и целей на весь следующий год;

  • 22 декабря — Солнце только-только перейдет в Козерог, и его энергия останется особенно свежей. Этот день прекрасно подойдет для завершения праздничных приготовлений: он придаст вашим действиям дополнительную силу и целенаправленность;

  • 25 декабря — Луна перейдет в Рак, знак дома, семьи и теплых эмоций. Это будет прекрасный день, чтобы собраться семьей и украсить елку в самой уютной и душевной обстановке;

  • 26 декабря — энергия Рака всё еще будет сильна. Процесс украшения елки получится эмоционально насыщенным и запоминающимся.

Также правильно выбранная дата установки елки может стать ключом к финансовому благополучию и гармонии в отношениях.

«Дата должна одновременно соответствовать нескольким важным условиям. Во‑первых, она обязана активировать денежные дома (2‑й и 8‑й) и быть связанной с планетами изобилия — Юпитером и Венерой. Во‑вторых, она должна гармонизировать отношения, то есть задействовать 7‑й дом, а также соотноситься с Луной, которая отвечает за домашний уют. Кроме того, оптимальный день приходится на фазу растущей Луны — это символизирует рост благ», — объяснила астролог Анастасия Филимонова.

Именно вторник, 16 декабря, является оптимальной датой для установки новогодней елки с целью улучшения финансового положения и укрепления отношений. Этот день наиболее благоприятен для реализации ваших целей.

В какие даты не стоит наряжать елку

Помимо удачных дат есть числа, в которые не стоит украшать дом новогодними украшениями. Так, неблагоприятными днями для установки праздничной ели являются:

  • 57 декабря: пик неблагоприятного периода. Ретроградный Меркурий (до 6 декабря) грозит сбоями и разногласиями. Атмосфера хаотична и лишена четкой направленности;

  • 1415 декабря — фаза полнолуния и период «Луны без курса». Повышена эмоциональная напряженность: возможны вспышки раздражения и конфликты без видимых причин;

  • 29 декабря — убывающая Луна в сочетании со сложными астрологическими аспектами. В этот день легко «зафиксировать» накопившуюся усталость и раздражение уходящего года.

В указанные даты лучше воздержаться от установки елки. Это поможет избежать ненужного напряжения и сохранить праздничную атмосферу.

В какое время ставить елку

По словам астролога, для установки елки важна не только дата, но и время. Так, дневной и вечерний период несут разную энергетическую нагрузку.

«Утренние часы связаны с солнечной энергией — символом активности и новых начинаний. Установка елки в это время поможет задать вектор на успех, рост и реализацию планов в грядущем году. Вечернее время раскрывает энергию Луны, которая олицетворяет домашний уют, магию и семейные ценности. В таких условиях украшение елки мгновенно создаст праздничную атмосферу, укрепит родственные связи и пробудит веру в чудо», — уточнила Анастасия Филимонова.

Ориентируйтесь на свои приоритеты: выбирайте утро, если хотите заложить основу для амбициозных планов на грядущий год, а вечер — если стремитесь погрузиться в атмосферу семейного уюта и новогоднего волшебства.

Какую елку выбрать

Также важно учитывать тип новогодней елки. От этого зависит энергетическое воздействие.

  • Живая елка обладает природной, но увядающей силой. Чтобы максимально раскрыть ее потенциал, рекомендуется устанавливать ель в период растущей Луны (это символизирует рост благ) и в дни, связанные с планетами изобилия — Юпитером и Венерой. В таком случае дерево «зарядится» на пике силы и даст мощный, хотя и непродолжительный импульс изобилия;

  • искусственная елка несет в себе стабильную, повторяющуюся и нейтральную энергию. Для ее установки подойдут любые благоприятные дни, особенно те, что связаны со знаком Козерога — он символизирует прочность и устойчивость. В отличие от живой, искусственную елку не нужно «заряжать»: важнее задать ей четкую программу. Ее ключевая суть — олицетворение стабильности и традиций. При этом ее энергия не иссякает со временем.

Выбирайте вариант, исходя из ваших главных целей на предстоящий год. Живая елка — для роста и обновления, искусственная — для стабильности и традиций.

Ритуалы для «зарядки» елки

Чтобы новогодняя елка стала настоящим магнитом для удачи, можно провести несложные ритуалы при ее установке. Начните с подготовки пространства: проветрите комнату и создайте уютную атмосферу, например зажгите свечу или аромапалочку. Далее спрячьте у основания ствола монетку — этот жест символизирует привлечение финансовой стабильности. Приступая к украшению, особое внимание уделите первому шару: он должен стать визуальным воплощением вашей главной цели на предстоящий год. Выберите символ, созвучный вашему желанию: сердце — для любви, кораблик — для путешествий, золотой шар — для материального благополучия. Самый важный шаг — пригласите свою семью украсить елку. Соберитесь вместе перед началом и предложите каждому члену семьи дотронуться до ствола дерева, мысленно проговаривая доброе желание для всех домочадцев.

Помните, что ключевую роль в этом ритуале играют ваше осознанное намерение и позитивный настрой. Именно они превращают украшение елки из обычной предпраздничной традиции в эффективный способ привлечь удачу в новый год.

Татьяна СтаростенковаТатьяна Старостенкова
Татьяна Старостенкова
