Когда ставить новогоднюю елку — астролог назвала самые удачные даты

Для установки елки важна не только дата, но и время Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Елка — не просто праздничное украшение, а символ грядущих перемен. Ее установка в астрологии считается важным ритуалом: в удачный день она привнесет в дом тепло и праздничное настроение. Астролог Анастасия Филимонова рассказала NGS.RU, какие даты и почему стоит выбрать.

Когда нужно ставить елку

По словам специалиста, в 2025 году устанавливать новогоднюю елку целесообразно в декабре. Наиболее благоприятный период в декабре начнется после 6-го числа, когда Меркурий перестанет быть ретроградным. А пик позитивных энергий ожидается после 16–17 декабря: в эти дни сложатся максимально благоприятные условия для установки главного символа Нового года.

По мнению астролога Анастасии Филимоновой, ставить и наряжать елку стоит в следующие даты:

16 декабря — Солнце будет находиться в оптимистичном и веселом Стрельце, который управляет большими праздниками. Луна перейдет в Тельца — знак уюта, комфорта и красоты. Это будет идеальное сочетание для создания праздничной атмосферы;

17 декабря — позитивная энергетика предыдущего дня сохранится. Вы наполните дом радостью, стабильностью и эстетическим удовольствием;

21 декабря — наступит новолуние в Козероге. Это будет мощнейшее время для начинаний. Установка елки в этот день заложит прочный фундамент для ваших праздников и целей на весь следующий год;

22 декабря — Солнце только-только перейдет в Козерог, и его энергия останется особенно свежей. Этот день прекрасно подойдет для завершения праздничных приготовлений: он придаст вашим действиям дополнительную силу и целенаправленность;

25 декабря — Луна перейдет в Рак, знак дома, семьи и теплых эмоций. Это будет прекрасный день, чтобы собраться семьей и украсить елку в самой уютной и душевной обстановке;

26 декабря — энергия Рака всё еще будет сильна. Процесс украшения елки получится эмоционально насыщенным и запоминающимся.

Также правильно выбранная дата установки елки может стать ключом к финансовому благополучию и гармонии в отношениях.

«Дата должна одновременно соответствовать нескольким важным условиям. Во‑первых, она обязана активировать денежные дома (2‑й и 8‑й) и быть связанной с планетами изобилия — Юпитером и Венерой. Во‑вторых, она должна гармонизировать отношения, то есть задействовать 7‑й дом, а также соотноситься с Луной, которая отвечает за домашний уют. Кроме того, оптимальный день приходится на фазу растущей Луны — это символизирует рост благ», — объяснила астролог Анастасия Филимонова.

Именно вторник, 16 декабря, является оптимальной датой для установки новогодней елки с целью улучшения финансового положения и укрепления отношений. Этот день наиболее благоприятен для реализации ваших целей.

В какие даты не стоит наряжать елку

Помимо удачных дат есть числа, в которые не стоит украшать дом новогодними украшениями. Так, неблагоприятными днями для установки праздничной ели являются:

5 – 7 декабря : пик неблагоприятного периода. Ретроградный Меркурий (до 6 декабря) грозит сбоями и разногласиями. Атмосфера хаотична и лишена четкой направленности;

14 – 15 декабря — фаза полнолуния и период «Луны без курса». Повышена эмоциональная напряженность: возможны вспышки раздражения и конфликты без видимых причин;

29 декабря — убывающая Луна в сочетании со сложными астрологическими аспектами. В этот день легко «зафиксировать» накопившуюся усталость и раздражение уходящего года.

В указанные даты лучше воздержаться от установки елки. Это поможет избежать ненужного напряжения и сохранить праздничную атмосферу.

В какое время ставить елку

По словам астролога, для установки елки важна не только дата, но и время. Так, дневной и вечерний период несут разную энергетическую нагрузку.

«Утренние часы связаны с солнечной энергией — символом активности и новых начинаний. Установка елки в это время поможет задать вектор на успех, рост и реализацию планов в грядущем году. Вечернее время раскрывает энергию Луны, которая олицетворяет домашний уют, магию и семейные ценности. В таких условиях украшение елки мгновенно создаст праздничную атмосферу, укрепит родственные связи и пробудит веру в чудо», — уточнила Анастасия Филимонова.

Ориентируйтесь на свои приоритеты: выбирайте утро, если хотите заложить основу для амбициозных планов на грядущий год, а вечер — если стремитесь погрузиться в атмосферу семейного уюта и новогоднего волшебства.

Какую елку выбрать

Также важно учитывать тип новогодней елки. От этого зависит энергетическое воздействие.

Живая елка обладает природной, но увядающей силой. Чтобы максимально раскрыть ее потенциал, рекомендуется устанавливать ель в период растущей Луны (это символизирует рост благ) и в дни, связанные с планетами изобилия — Юпитером и Венерой. В таком случае дерево «зарядится» на пике силы и даст мощный, хотя и непродолжительный импульс изобилия;

искусственная елка несет в себе стабильную, повторяющуюся и нейтральную энергию. Для ее установки подойдут любые благоприятные дни, особенно те, что связаны со знаком Козерога — он символизирует прочность и устойчивость. В отличие от живой, искусственную елку не нужно «заряжать»: важнее задать ей четкую программу. Ее ключевая суть — олицетворение стабильности и традиций. При этом ее энергия не иссякает со временем.

Выбирайте вариант, исходя из ваших главных целей на предстоящий год. Живая елка — для роста и обновления, искусственная — для стабильности и традиций.

Ритуалы для «зарядки» елки

Чтобы новогодняя елка стала настоящим магнитом для удачи, можно провести несложные ритуалы при ее установке. Начните с подготовки пространства: проветрите комнату и создайте уютную атмосферу, например зажгите свечу или аромапалочку. Далее спрячьте у основания ствола монетку — этот жест символизирует привлечение финансовой стабильности. Приступая к украшению, особое внимание уделите первому шару: он должен стать визуальным воплощением вашей главной цели на предстоящий год. Выберите символ, созвучный вашему желанию: сердце — для любви, кораблик — для путешествий, золотой шар — для материального благополучия. Самый важный шаг — пригласите свою семью украсить елку. Соберитесь вместе перед началом и предложите каждому члену семьи дотронуться до ствола дерева, мысленно проговаривая доброе желание для всех домочадцев.