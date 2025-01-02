Рухнувшие деревья и лужи: в Ярославле в разгар зимы потеплело до +3 градусов. Видео

В Ярославль нагрянуло потепление Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем 2 января в Ярославле потеплело до +3 градусов, при этом весь день бушевал сильный ветер. Из-за непогоды в нескольких местах повалило деревья, а улицы города скрылись под лужами. В этом материале публикуем последствия непогоды и рассказываем, когда подморозит.

— Это точно январь? — пишут пользователи соцсетей.

Согласно центру «Фобос», в городе потеплело до +3 градусов, однако по ощущениям на улице -6 градусов.

Ранее в Министерстве региональной безопасности предупреждали об изменении погоды, на 2 января прогнозировали юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду, а еще гололедицу и плюсовую температуру.

В Ярославле с утра шел дождь. В центре города образовались лужи. Одну из таких сняли на видео горожане.

В Ярославле Новый год начался с дождя Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Из-за сильного ветра в парке на Липовой горе во Фрунзенском районе у скамеек рухнуло дерево.

В парке после сильного ветра рухнуло дерево Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

С фасада одного из домов сорвало водосточную трубу.

— На проспекте Ленина падают водосточные трубы, — предупреждают в городском паблике.

Водосточная труба рухнула на тротуар Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

Огромный ствол перегородил дорогу на подъезде к поселку Михайловское. По словам очевидцев, автомобилисты вручную расчистили проезд.

Под Ярославлем дерево перегородило дорогу Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

К слову, морозы еще не скоро нагрянут в Ярославскую область. Синоптики «Фобоса» предупредили жителей региона о новой волне потепления.

К 4 января на погоду будет влиять новый циклон, он будет холоднее и принесет небольшие снегопады. Температура установится в пределах −2… −5 градусов. Затем будет еще одно погодное изменение.

В местном Ярославском ЦГМС на 3 января по области прогнозируют похолодание днем до -3… -8 градусов.

— На Рождество на Русскую равнину пожалует очередной североатлантический циклон, наполненный массами хорошо согретого Гольфстримом влажного атлантического воздуха. Он вновь переведет осадки в дожди и повысит температуру — так что вместо рождественских морозов жителей региона ждет апрельская оттепель: воздух прогреется 0… +2 °C. Еще теплее, до +2… +4 °С, и также с дождями, будет и в последний день новогодних каникул, — предупреждают в «Фобосе».