«Мокрый снег и гололедица»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Погода в Ярославле и области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле и области в ближайшие часы резко изменится погода. С 18:00 1 января до 18:00 2 января ожидаются гололед и мокрый снег. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности.

— Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, — сообщили в министерстве. — Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам, при подъеме или спуске по лестницам — держитесь поручней, перил. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112.

По данным специалистов центра «Фобос», в Ярославле днем 1 января ожидается переменная облачность, -4… -6 °С, ветер южный, умеренный. Ближе к вечеру начнется сильный снегопад. Осадки будут идти всю ночь.

Погода по дням: