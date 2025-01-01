НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 744мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Новогодние столы ярославцев
Афиша на 1 января
Когда дешевле заказывать такси
Толпы в магазинах
Повысятся тарифы ЖКХ
Каким был 2024 для бизнеса
Концерты в январе
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Город «Мокрый снег и гололедица»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

«Мокрый снег и гололедица»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Чего ждать в ближайшие сутки

635
2 комментария

Погода в Ярославле и области

Источник:

В Ярославле и области в ближайшие часы резко изменится погода. С 18:00 1 января до 18:00 2 января ожидаются гололед и мокрый снег. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности.

— Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, — сообщили в министерстве. — Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам, при подъеме или спуске по лестницам — держитесь поручней, перил. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112.

По данным специалистов центра «Фобос», в Ярославле днем 1 января ожидается переменная облачность, -4… -6 °С, ветер южный, умеренный. Ближе к вечеру начнется сильный снегопад. Осадки будут идти всю ночь.

Погода по дням:

  • в четверг, 2 января, в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, сильный снег, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем 0… +2 °С, ветер западный, сильный, порывы до 16 м/с;

  • в пятницу, 3 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью -2… -4 °С, днем -5… -7 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • в субботу, 4 января, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура ночью -8… -10 °С, днем -3… -5 °С, ветер южный, умеренный;

  • в воскресенье, 5 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью и днем -7… -9 °С, ветер юго-западный, умеренный.

ПО ТЕМЕ
Погода Экстренное предупреждение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
теперь медпомощь недорогим россиянам будут оказывать по новым правилам, травмированные оценят заботу Таврического о нас на себе и по плану
Гость
36 минут
Мокрый снег и дождь... в четверг и воскресенье, Гололед и слякоть, снова мокрый снег и дождь...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление