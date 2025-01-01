«Мокрый снег и гололедица»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

В Ярославле и области в ближайшие часы резко изменится погода. С 18:00 1 января до 18:00 2 января ожидаются гололед и мокрый снег. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности.
— Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду, днем местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, — сообщили в министерстве. — Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам, при подъеме или спуске по лестницам — держитесь поручней, перил. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112.
По данным специалистов центра «Фобос», в Ярославле днем 1 января ожидается переменная облачность, -4… -6 °С, ветер южный, умеренный. Ближе к вечеру начнется сильный снегопад. Осадки будут идти всю ночь.
Погода по дням:
в четверг, 2 января, в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, сильный снег, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем 0… +2 °С, ветер западный, сильный, порывы до 16 м/с;
в пятницу, 3 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью -2… -4 °С, днем -5… -7 °С, ветер юго-западный, умеренный;
в субботу, 4 января, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Температура ночью -8… -10 °С, днем -3… -5 °С, ветер южный, умеренный;
в воскресенье, 5 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью и днем -7… -9 °С, ветер юго-западный, умеренный.