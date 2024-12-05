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Зима Необычный погодный сценарий: после снегопада Ярославль снова ждет оттепель

Необычный погодный сценарий: после снегопада Ярославль снова ждет оттепель

Расскажем о погоде по дням

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5 комментариев

В первую неделю декабря погода не радует ярославцев снегом

Источник:

Синоптики предупредили, что погода в Ярославле в ближайшие дни приобретет зимний характер, однако похолодание окажется недолгим и обманчивым.

— Атлантический циклон будет управлять погодными процессами на Русской равнине как минимум до начала следующей недели, — рассказали специалисты центра Фобос.

В выходные дни начнется снегопад, но насладиться зимними пейзажами мы сможем недолго. В середину следующей недели им на смену придет потепление.

— После умеренно холодной погоды в четверг-пятницу циклон начнет закачивать в Центральную Россию согретые Гольфстримом воздушные массы, поэтому температура станет быстро повышаться. В воскресенье–понедельник дело дойдет даже до оттепелей, — рассказали специалисты центра Фобос.

Ждать привычную зимнюю погоду в ближайшее время пока не стоит.

Погода по дням в Ярославле

5 декабря, четверг: ожидается ясная погода, -5… -7 °С, ветер слабый. Давление очень высокое. Ближайшей ночью переменная облачность, температура -7… -9 °С. Давление очень высокое.

6 декабря, пятница: в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность; ночью — -7… -9 °С, днем — -5… -7 °С, ветер юго-восточный, умеренный.

7 декабря, суббота: ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью — -6… -8 °С, днем — -4… -6 °С, ветер юго-восточный, умеренный.

8 декабря, воскресенье: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью — -2… -4 °С, днем — -1… -3 °С, ветер южный, умеренный.

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Комментарии
5
Гость
3 часа
С годами, зимы не хочется совсем.
Гость
3 часа
Ноль, плюс два... Разве это зима? Грязный снег превращается в лужи. Хмурый город, похоже, простужен. И простужена с ним я сама. Вместе мы и сипим, и хрипим… Нам тепла не хватает и света! Вспоминаем ушедшее лето, О зелёных деревьях грустим…
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