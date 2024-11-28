В Центральной России прогнозируют «еврозиму»: синоптики предупредили о потеплении

Синоптики предупредили о потеплении в Центральной России. Причиной станет поток атлантического воздуха, поступающий на Русскую равнину. В результате в начале декабря жителей центральных регионов, включая Ярославскую область, ждет оттепель.
— Зима примет характер скорее «еврозимы». Будет облачно и сыро. Только после 2–3 декабря, по предварительным прогнозам, в центр Европейской России вернется более желанная для первого зимнего месяца погода с небольшими морозцами. Вот только снегопадов, которые смогут заметно обновить снежный покров, пока не видно, — рассказали специалисты центра «Фобос».
Прогноз от Гидрометцентра России подтверждает эти данные.
— 28 ноября под влиянием атмосферного фронта в Центральном федеральном округе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. А 29–30 ноября в центре Европейской России погоду будет определять новый антициклон, который придет с запада. В областях ЦФО небольшие осадки пройдут лишь местами. В отдельных районах округа ожидается туман. Преобладающая температура воздуха ночью -5…0°С, днем -3°С…+3°С. Местами гололедица, — сообщили синоптики.
Погода по дням в Ярославской области:
28 ноября ожидается небольшой снег, южный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха: -4°С …+1°С. На дорогах местами гололедица;
29 ноября прогнозируют облачную с прояснениями погоду, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью: -1°С …-6°С, днем: -2°С …+3°С. На дорогах местами гололедица;
30 ноября будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью: -3°С …+2°С, днем: -2°С …+3°С. На дорогах местами гололедица;
1 декабря будет облачно, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: 0°С, днем: +2°С;
2 декабря ожидается облачная, без осадков погода. Ветер юго-западный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: +1С, днем: +2°С;
3 декабря прогнозируют облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 м/с. Температура воздуха ночью: -2°С, днем: +1°С;
4 декабря будет облачно, временами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5 м/с. Температура воздуха ночью: -1°С, днем: 0°С.