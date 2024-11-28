НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Подорожали квартиры
Кто строит новую Россию
Горячие печки в автобусах
Новый микрорайон
Закрыли детсад
Кто организовал вечеринку с давкой
Расторгнут ли контракты с перевозчиками?
Подорожает школьное питание
Застройка в спальном районе
Зима В Центральной России прогнозируют «еврозиму»: синоптики предупредили о потеплении

В Центральной России прогнозируют «еврозиму»: синоптики предупредили о потеплении

Публикуем данные о погоде по дням

939
9 комментариев

В Центральную Россию идет потепление

Источник:

Синоптики предупредили о потеплении в Центральной России. Причиной станет поток атлантического воздуха, поступающий на Русскую равнину. В результате в начале декабря жителей центральных регионов, включая Ярославскую область, ждет оттепель.

— Зима примет характер скорее «еврозимы». Будет облачно и сыро. Только после 2–3 декабря, по предварительным прогнозам, в центр Европейской России вернется более желанная для первого зимнего месяца погода с небольшими морозцами. Вот только снегопадов, которые смогут заметно обновить снежный покров, пока не видно, — рассказали специалисты центра «Фобос».

Прогноз от Гидрометцентра России подтверждает эти данные.

— 28 ноября под влиянием атмосферного фронта в Центральном федеральном округе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. А 29–30 ноября в центре Европейской России погоду будет определять новый антициклон, который придет с запада. В областях ЦФО небольшие осадки пройдут лишь местами. В отдельных районах округа ожидается туман. Преобладающая температура воздуха ночью -5…0°С, днем -3°С…+3°С. Местами гололедица, — сообщили синоптики.

Погода по дням в Ярославской области:

  • 28 ноября ожидается небольшой снег, южный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха: -4°С …+1°С. На дорогах местами гололедица;

  • 29 ноября прогнозируют облачную с прояснениями погоду, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью: -1°С-6°С, днем: -2°С+3°С. На дорогах местами гололедица;

  • 30 ноября будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью: -3°С+2°С, днем: -2°С+3°С. На дорогах местами гололедица;

  • 1 декабря будет облачно, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: 0°С, днем: +2°С;

  • 2 декабря ожидается облачная, без осадков погода. Ветер юго-западный, 4 м/с. Температура воздуха ночью: +1С, днем: +2°С;

  • 3 декабря прогнозируют облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 м/с. Температура воздуха ночью: -2°С, днем: +1°С;

  • 4 декабря будет облачно, временами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5 м/с. Температура воздуха ночью: -1°С, днем: 0°С.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз погоды Зима Потепление Фобос Гидрометцентр
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
51 минута
Зима будет нынче значительно теплее, но платить за ЖКХ вы будете больше, чем в лютоморозную зиму. слава путину
Гость &
5 минут
Без снега клубника вымерзнет и другие посевы.Плохо это.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление