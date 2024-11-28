В Центральной России прогнозируют «еврозиму»: синоптики предупредили о потеплении

В Центральную Россию идет потепление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Синоптики предупредили о потеплении в Центральной России. Причиной станет поток атлантического воздуха, поступающий на Русскую равнину. В результате в начале декабря жителей центральных регионов, включая Ярославскую область, ждет оттепель.

— Зима примет характер скорее «еврозимы». Будет облачно и сыро. Только после 2–3 декабря, по предварительным прогнозам, в центр Европейской России вернется более желанная для первого зимнего месяца погода с небольшими морозцами. Вот только снегопадов, которые смогут заметно обновить снежный покров, пока не видно, — рассказали специалисты центра «Фобос».

Прогноз от Гидрометцентра России подтверждает эти данные.

— 28 ноября под влиянием атмосферного фронта в Центральном федеральном округе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. А 29–30 ноября в центре Европейской России погоду будет определять новый антициклон, который придет с запада. В областях ЦФО небольшие осадки пройдут лишь местами. В отдельных районах округа ожидается туман. Преобладающая температура воздуха ночью -5…0°С, днем -3°С…+3°С. Местами гололедица, — сообщили синоптики.

Погода по дням в Ярославской области: