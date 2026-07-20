Британский премьер ушел в отставку: возле резиденции собрались протестующие

Стармер проработал на своем посту с 2024 года Источник: Claudia Greco / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства. У его резиденции на Даунинг-стрит собрались протестующие.

«Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась», — сказал Стармер в обращении, которое транслировали британские СМИ.

В своей прощальной речи он заявил, что Великобритания сейчас стала сильнее и справедливее, чем два года назад. Стармер покинул Даунинг-стрит в сопровождении супруги.

«Я ухожу с достоинством, с улыбкой и с гордостью за всё, чего мы достигли», — добавил британский премьер в отставке.

Кир Стармер занимал пост премьер-министра с июля 2024 года. Новым главой правительства станет 56-летний Энди Бернем, бывший мэр Манчестера. Его избрали лидером правящей Лейбористской партии 17 июля 2026 года.

Кортеж Стармера покинул резиденцию на Даунинг-стрит и направился в Букингемский дворец. Там Король Карл III принял его отставку с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба.

Вскоре состоится передача власти Энди Бернему от уходящего Стармера. В ожидании прибытия нового премьера вокруг резиденции собрались сотни репортеров, протестующих и просто любопытных граждан.

Некоторые протестующие требуют от Бернема вернуть страну в ЕС, другие уже пророчат его скорый уход. Один из активистов держит плакат с голым Бернемом, другой пришел поддержать нового премьера, надев маску с его лицом и держа в руках швабру, — так он намекает на необходимость «привести правительство в порядок», пишет РИА Новости.

Среди протестующих оказался христианский проповедник с громкоговорителем. Он убеждает собравшихся, что истинным правителем людей является только Иисус Христос, а не премьер-министры, и критикует власти за запрет на христианскую точку зрения в СМИ.