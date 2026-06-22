«Я расплакалась»: ярославна, ставшая инвалидом после ДТП с такси, два года судится за компенсацию

Ярославна рассказала о ДТП на ЮЗОД в районе деревни Чурилково Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com, Оксана Сорокина, Серафима Пантыкина / Городские медиа

— Оксана, расскажите, что у вас произошло?

— У меня только, видите, с памятью беда случилась. Это всё последствия, как мне врач сказал.

Так начался наш разговор с 45-летней Оксаной Сорокиной. В 2024 году она ехала в такси вместе с ребенком и попала в аварию. За это получила 100 тысяч рублей компенсации, а «бонусом» — третью группу инвалидности.

Спустя два года говорить о ДТП Оксане всё еще тяжело. Голос по другую сторону телефона дрожит, но дело не только в страхе вспомнить тот день. Воспоминания сами по себе даются тяжело — память стала подводить Оксану. Вот уже два года она борется хотя бы за более весомую компенсацию — 500 тысяч рублей. Но ее апелляции отклоняют.

«В этот день был дождь»

3 июня 2024 года жизнь Оксаны и ее близких разделилась на до и после. В тот день многое шло наперекосяк.

Шестилетнему сыну Алексею (имя изменено. — Прим. ред.) дали направление в больницу. Врачи сказали, что мальчику нужно перепроверить манту. Как выяснилось позже, направление семья получила по ошибке.

3 июня 2024 года Ярославль затопило после дождя Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

«Оказалось, что не нужно было ехать. Вызвала такси „Максим“, чтобы поехать обратно домой. В этот день был дождь», — говорит Оксана.

Плохая погода смутила женщину. Всё-таки дорогу плохо видно. Но водитель «Рено-Логан» на просьбы ехать помедленнее реагировал резко.

— «Вы меня не учите, как ездить, я сам знаю», — цитирует водителя Оксана.

«Не помню, теряла я сознание или нет»

От улицы Бабича дорога вела к Суздальской через весь город. В какой момент случилось ДТП, Оксана уже не помнит. Произошло всё слишком быстро.

«Едем, вижу сбоку кладбище. Дворники всё работают в машине. И вдруг что-то большое перед собой замечаю. Резко у меня нога уходит под переднее сиденье, головой влетаю тоже в переднее сиденье. И в нас еще влетает машина с моей стороны. Я даже не помню, теряла сознание или нет», — рассказала Оксана.

Машины столкнулись в районе ЮЗОД 11 км+200 м в 15:50 Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Что известно об аварии Узнать В постановлении ГИБДД УМВД по Ярославской области, опираясь на слова водителя такси, написали следующее: «Автомобиль „Рено Логан“ двигался в сторону Нефтестроя, в левой полосе. Вдруг увидел фонари стоящего автомобиля ГАЗ, начал торможение, но автомобиль понесло юзом. Водитель такси (имя скрыто. — Прим. ред.) хотел перестроиться вправо, но там подъехал автомобиль „Исузу“, в результате чего водитель „Рено Логан“ совершил столкновение с „Исузу“, после которого автомобиль „Рено Логан“ отбросило на автомобиль ГАЗ». 2 октября 2024 года дело закрыли.

Как вспоминает Оксана Сорокина, к машине сразу подбежал какой-то мужчина. Дверь открылась со словами: «Выходите, машина дымится».

На согнутых ногах ярославна с маленьким сыном вышла из машины. Страх не давал времени подумать. Оксана предполагает, что тогда, поддавшись эмоциям, совершила роковую ошибку — не дождалась полиции и скорой.

«Это глупо, надо было скорую дождаться, но я так испугалась и попросила этого мужчину увезти нас отсюда к мужу, а он бы уже домой забрал. Нас довезли до шиномонтажки, там уже я позвонила супругу», — делится пострадавшая.

Семейное фото пострадавшей в ДТП Источник: Оксана Сорокина

«Нога сильно кровила»

Только дома Оксана поняла, что травмы серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Голова разболелась после удара, появились приступы рвоты. Вместе с мужем женщина отправилась в травмпункт Соловьёвской больницы.

«У меня нога сильно кровила. Врачи поставили ушиб головного мозга. Сотрясение, синяки, ссадины», — вспоминает Оксана.

В больницу Оксана регулярно ходила на перевязки Источник: Оксана Сорокина Тело после ДТП было покрыто синяками Источник: Оксана Сорокина

Спустя несколько выездов на перевязки ярославне поступил звонок от ГАИ. По данным судмедэкспертизы, Оксане поставили «легкий вред здоровью». Только как прошло медицинское обследование без нее — для женщины осталось загадкой.

«Как оно проходила без меня, я понятия не имею. Меня поставили перед фактом. Потом объяснили, если бы я дождалась скорую, меня бы увезли в больницу. Но я со своими страхами решила сначала самостоятельно дома лечиться. И всё. Легкий вред здоровью», — рассказывает пострадавшая.

Я думала, что назначат повторно экспертизу мне, потому что врачи написали про травмы головы. Всё равно ничего. Оксана Сорокина пострадавшая в ДТП

Показания по судмедэкспертизе Узнать В постановление указано и заключение эксперта: «По данным представленной медицинской документации у гражданки Сорокиной имелись следующие повреждения: ссадина на левой голени, кровоподтеки на голове в правой теменной области и на правой кисти, без функциональных нарушений, которые не повлекли расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью. Выставленный в представленной медицинской документации диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей правого плечевого сустава, надрыв акроминально-ключичного сочленения 1 степени не подтвержден объективными клиническими и диагностическими данными, а потому состояние, обозначенное этим диагнозом, экспертной оценки для определения тяжести вреда здоровью не подлежит. Таким образом, в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения».

Как действовать, если попал в ДТП в такси

За консультацией по этой ситуации мы обратились к автоюристу Тимофею Трегубову. Он рассказал, как действовать, если попал в ДТП в такси. Упор эксперт сделал на то, что покидать место происшествия не стоит, даже если поначалу вам кажется, что ничего страшного с организмом не случилось — плохо может стать через 30 минут.

Всё нужно зафиксировать. Пусть скорая заберет. Если по ерунде какие-то повреждения, понятно, что никто класть в больницу не будет, но они хотя бы зафиксируют, что именно произошло. Чтобы потом нам не говорили, что в момент, когда вас забрала скорая, у вас ничего не нашли, а теперь вот у вас тут перелом, а мы с ним не согласны. Страховщики будут делать именно так, потому что им как бы всё равно, пострадал человек или нет, их задача — ничего не платить. Тимофей Трегубов ярославский автоюрист

Видеоинструкция от автоюриста Источник: Тимофей Трегубов

«Боится ездить на такси»

Про маленького Алексея (имя изменено. — Прим. ред.) все и вовсе словно забыли. Физически мальчик остался цел после аварии. Но, по словам его мамы Оксаны, инцидент оставил в памяти ребенка след. Тревогу забили в детском саду. Вместо солнышка, деревьев и игрушек Алексей рисовал аварию и испуганную маму. Так ему въелся в память этот день.

«Мы ездили к психологу и неврологу на консультации. Врачи занимались с Алексеем, но эффекта не было. Все говорили: „Это последствия, испуг, и никто вам не скажет, когда у него это пройдет“. А он боится на машине ездить. Такси боится. Только спустя два года начинает привыкать», — поделилась Оксана.

Такие картинки рисовал мальчик после случившегося Источник: Оксана Сорокина

«Может тебе полегче поискать работу?»

До аварии Оксана Сорокина работала кассиром. На жизнь не жаловалась, да и работодатель был доволен. 20 лет посвятила торговле.

Постоянные головные боли = постоянная потребность принять таблетку. Приходилось отвлекаться в течение рабочего дня.

— Оксана, что такое-то? Может, тебе полегче поискать работу? — намекал на увольнение директор магазина.

Работать сил уже не было, в кассе обнаружились недостачи. Головные боли и провалы в памяти мешали обслуживать посетителей. Оксане пришлось уволиться.

«Врачи сказали, что головные боли будут теперь всю жизнь. Я регулярно пью таблетки. Мне дали третью группу инвалидности, потому что у меня правый глаз плохо видит, с той стороны, с которой я как раз ударилась», — рассказала Оксана.

Я в поликлинику со старшим сыном хожу. Иду нормально, голове хорошо. И потом в один момент, как молотком дадут в правую сторону головы, и всё. У меня начинается головокружение, всё плывет. Оксана Сорокина пострадавшая в ДТП

«Я, честно, расплакалась»

Мириться с такой судьбой семья не захотела. Начались судебные разбирательства. В качестве морального вреда Оксане присудили 100 тысяч рублей от службы заказа такси «Максим». Последствия аварии для ребенка в суде, по словам Оксаны, и вовсе не учитывались.

После обжаловать решение семья пыталась в областном суде, затем и в кассационном. Но всё осталось без изменений.

Я узнала решение и, честно, расплакалась. Мне настолько обидно. Читаешь новости: там оскорбили кого-то, так 350 тысяч взыскали. А тут я столько времени на таблетках, с работы ушла, и 100 тысяч? Оксана Сорокина пострадала в ДТП в такси

Какие есть компенсации в случае ДТП

Автоюрист Тимофей Трегубов рассказал корреспонденту 76.RU, на какие выплаты могут рассчитывать пассажиры, если попали в ДТП в такси.

По его словам, если травму пассажиру подтверждают, то существует две выплаты: по закону об ОСАГО (до 500 тысяч рублей за утрату трудоспособности), а также компенсация морального вреда.

Автоюрист объяснил, как рассчитывается компенсация Источник: Тимофей Трегубов

«Можно взыскать компенсацию морального вреда, но именно с того, кого признают виновным в ДТП. Это зависит от тяжести вреда. Если легкая травма, которая даже как легкий вред здоровью не идет, то это в районе 50 тысяч. Это чисто на практике, в законе нет таких сумм», — отметил Тимофей Трегубов в беседе с 76.RU.

Сумма компенсаций за моральный вред: За легкий вред — до 300 тысяч рублей;

За средний вред — около 500 тысяч рублей;

За тяжкий вред — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

«Обращения в фонд так и не поступило»

Про судьбу водителя такси Оксана подробностей не знает. На вопросы ей сообщили, что после ДТП он сразу уволился из компании.

Редакция 76.RU обратилась за комментарием в ООО «Максим-Ярославль». Там сообщили, что с водителем неоднократно пытались связаться сотрудники сервиса и таксопарка, но сделать этого не удалось.

«Пассажирка отказалась от предоставления документов об аварии из ГИБДД, сотрудники Инспекции в сервис тоже не обращались. Полномочий запросить эти документы официально у сервиса нет, участники могут предоставить их только на добровольной основе. Поэтому о судьбе водителя и степени его вины в аварии нам неизвестно. С момента происшествия заказов сервиса он больше не исполнял. Пассажирке было предложено обратиться в благотворительный фонд сервиса „Максим“ за выплатой. Сделать это можно было, придя в офис компании в Ярославле. Пассажирке сообщили об этом в том числе письменно, в официальном ответе на ее претензию. Но обращения в фонд так и не поступило», — дополнили в пресс-службе компании.

Про ситуации с ДТП в компании отметили, что в каждом случае менеджер со всем разбирается отдельно. Если ДТП серьезное и доказано нарушение водителя — ему ограничивают доступ к заказам. А в случае мелкого инцидента и хорошей репутации среди пассажиров водителю сделают пометку о нарушении.

Для пострадавших, по словам компании, у них существуют компенсации.

«До 2025 года выплаты пострадавшим в ДТП осуществлялись через благотворительный фонд сервиса. Сейчас все поездки сервиса по легковым тарифам застрахованы компанией „Ингосстрах“. Страховая компания рассчитывает сумму по медицинским документам и проводит выплату. Максимальная сумма — до 2 миллионов рублей», — рассказали в компании.

Сама же Оксана рассказала, что в страховую компанию после ДТП обращалась.