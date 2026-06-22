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Дороги и транспорт «Занимают целую полосу»: ярославцы просят власти избавиться от нелегального такси у вокзала

«Занимают целую полосу»: ярославцы просят власти избавиться от нелегального такси у вокзала

По словам жителей, машины мешают движению

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Жители Ярославля просят запретить такси останавливаться у ж/д вокзала | Источник: Roman / Михаил Евраев / TelegramЖители Ярославля просят запретить такси останавливаться у ж/д вокзала | Источник: Roman / Михаил Евраев / Telegram

Жители Ярославля просят запретить такси останавливаться у ж/д вокзала

Источник:

Roman / Михаил Евраев / Telegram

Ярославцы пожаловались на вереницу из припаркованных автомобилей у вокзала Ярославль-Главный. Жители города попытались донести проблему до губернатора региона Михаила Евраева. Обращение от недовольного ярославца появилось в телеграм-канале главы региона вечером 19 июня.

«Уважаемые Михаил Яковлевич и правительство. Возможно ли осуществить контроль за нелегальными такси у вокзала Ярославль-Главный? Занимают целую полосу маршрутных транспортных средств, запрещающие правила о стоянке для них не помеха. „Шашки“ такси на крышах машин. Встречают поезда и от вокзала предлагают приезжим свои услуги», — написал житель Ярославля Роман.

С ответом пришли из мэрии города. Там рассказали, что такие вопросы регулирует Госавтоинспекция, нужно обращаться в это ведомство.

«Остановка и стоянка транспортных средств регламентированы Правилами дорожного движения РФ. Контроль, за соблюдением водителями требований Правил дорожного движения возлагается на Госавтоинспекцию. Вы можете оставить ваше обращение по телефону 30-10-10», — рассказали в городской администрации.

Редакция 76.RU сделает запрос в Госавтоинспекцию о том, будем ли проведен рейд у вокзала Ярославль-Главный с участием сотрудников ГАИ в связи с жалобой горожанина.

Ранее стало известно, что в Ярославле перекроют дорогу из-за выпускного старшеклассников. Мы рассказывали, где и когда будет не проехать.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Парковка Стоянка Такси Вокзал Ярославль-Главный
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Комментарии
14
Гость
55 минут
Так это таксисты
Гость
54 минуты
Они же по правилам паркуются или нет? Если нет, то давно бы штрафовали, там камеры везде
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