Перекроют на весь день: где в Ярославле будет не проехать — карта

В Ярославле перекроют дорогу из-за выпускного старшеклассников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют дорогу из-за выпускного старшеклассников. Об ограничении движения сообщили в городской администрации.

Выпускной будет проходить 25 июня в «Арене-2000», не проехать будет на участке улицы Институтской: от Московского проспекта до улицы Гагарина, а также во внутриквартальных проездах со стороны Институтской и Гагарина.

Власти показали, где будет не проехать Источник: Мэрия Ярославля

Ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00. Парковка автомобилей также запрещена в этот период на перечисленных участках.

В мэрии просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ.