НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

зап.

 751мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Перекроют дорогу
История валяной фабрики
Кому доверить бизнесс-процессы
Стала инвалидом после ДТП в такси
Где в Ярославле жить хорошо?
ЧП на Волге
Причина пожара на полигоне
Отменили два троллейбуса
Очереди на заправках
Дороги и транспорт Перекроют на весь день: где в Ярославле будет не проехать — карта

Перекроют на весь день: где в Ярославле будет не проехать — карта

Ограничения введут 25 июня

650
В Ярославле перекроют дорогу из-за выпускного старшеклассников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле перекроют дорогу из-за выпускного старшеклассников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют дорогу из-за выпускного старшеклассников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют дорогу из-за выпускного старшеклассников. Об ограничении движения сообщили в городской администрации.

Выпускной будет проходить 25 июня в «Арене-2000», не проехать будет на участке улицы Институтской: от Московского проспекта до улицы Гагарина, а также во внутриквартальных проездах со стороны Институтской и Гагарина.

Власти показали, где будет не проехать | Источник: Мэрия ЯрославляВласти показали, где будет не проехать | Источник: Мэрия Ярославля

Власти показали, где будет не проехать

Источник:

Мэрия Ярославля

Ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00. Парковка автомобилей также запрещена в этот период на перечисленных участках.

В мэрии просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ.

Ранее новые правила остановки и стоянки ввели на участке улицы Рыбинская в Ярославле, чем разозлили местных жителей. В квартале дефицит мест для парковки всех желающих, из-за чего обочину городской дороги использовали для стоянки. Теперь там действует правило четных и нечетных чисел.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Перекрытие дороги Карта Выпускной Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Спасибо что всегда предупреждаете о том, где будут перекрыты дороги! И заранее! 👍🏻
Гость
1 час
Что бы пьяные выпускники не кидались под колеса.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем