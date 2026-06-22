Перекроют на весь день: где в Ярославле будет не проехать — карта

В Ярославле перекроют дорогу из-за выпускного старшеклассников. Об ограничении движения сообщили в городской администрации.
Выпускной будет проходить 25 июня в «Арене-2000», не проехать будет на участке улицы Институтской: от Московского проспекта до улицы Гагарина, а также во внутриквартальных проездах со стороны Институтской и Гагарина.
Ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00. Парковка автомобилей также запрещена в этот период на перечисленных участках.
В мэрии просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ.
Ранее новые правила остановки и стоянки ввели на участке улицы Рыбинская в Ярославле, чем разозлили местных жителей. В квартале дефицит мест для парковки всех желающих, из-за чего обочину городской дороги использовали для стоянки. Теперь там действует правило четных и нечетных чисел.